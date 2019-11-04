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Все про:з'їзд (70) Слуга народу (430)

 "Слуга народу" проведе з'їзд 10 листопада в Києві

З'їзд партії "Слуга народу" відбудеться в Києві найближчої неділі, 10 листопада.

"З'їзд партії "Слуга народу" відбудеться в неділю, 10 листопада, в конгресовий-виставковому центрі "Парковий" у Києві", - розповіли "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі фракції в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили в пресслужбі, делегати з'їзду розглянуть кадрові та організаційні питання, а також вибори в об'єднані територіальні громади, які повинні відбутися 22 і 29 грудня. У програмі з'їзду також річний звіт про роботу партії.

Також читайте: "Слуга народу" обговорить ситуацію з Яременком наступного тижня, - Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157634
 
 
 Топ коментарі
 
Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 3 ч.3 часа назад



захочуть якісь нормальні цивілізованні країни ознайомитися з головою опу, а там... дєбіл якийсь

"Слуга народа" проведет съезд 10 ноября в Киеве - Цензор.НЕТ 3998
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та ні..тільки огида-відраза і стьоб-зневага ))
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Так від "Слуг народа" і Зе*ила сама огида, відраза та зневага
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ні..тільки від порхла- мішка з лайном і його порохобидла- вилупків ботів
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Видать ему Петруччо по сей день в его штаны накладывает. Трижды в сутки. И он трижды в сутки это обнаруживает и говорит, - тьху блін.
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пора порошенка бити як шуфріча..а краще їх обох разом до стану коми забити
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Яременка на Генсека будут инсталировать "Слуга народа" проведет съезд 10 ноября в Киеве - Цензор.НЕТ 6697
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Нє ,нє.
Це вже прокачанний Міністр «Міністерства анальних рєформ.»

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квартал гонит по сценарию а у слуг народа гониво это стиль жизни
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От на сьєздє вони й будуть розбиратись.
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Отсутствует возможность грабить страну.
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Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 3 ч.3 часа назад



захочуть якісь нормальні цивілізованні країни ознайомитися з головою опу, а там... дєбіл якийсь

"Слуга народа" проведет съезд 10 ноября в Киеве - Цензор.НЕТ 3998
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Будут ставить балет "Ленин вова и мясорубка".
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Обновление прошивки и пакета безопасности установить нужно трускавецким выпускникам!
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Хоть я тебе и удивляюсь, так как помню как ты топил за зешку, но эта фотка в тему.
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Писатимуть сценарій нової вистави для лохів.
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Будут ИМЯ МЕНЯТЬ сн НА СкОЛОМОЙСКОГО ЧТОБ ВСЕ УЖЕ БІЛО ОТКРІТО И ПОНЯТНО кто есть обслуга и исполнитель
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Не поняв, так парад ЛГБТ в Києві вже цього року був. Чи ЗЕофіли його тепер будуть проводити окремо?
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А почему, собственно, в Киеве? В Золотом-4 самое оно!
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