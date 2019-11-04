 "Слуга народу" проведе з'їзд 10 листопада в Києві

"З'їзд партії "Слуга народу" відбудеться в неділю, 10 листопада, в конгресовий-виставковому центрі "Парковий" у Києві", - розповіли "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі фракції в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили в пресслужбі, делегати з'їзду розглянуть кадрові та організаційні питання, а також вибори в об'єднані територіальні громади, які повинні відбутися 22 і 29 грудня. У програмі з'їзду також річний звіт про роботу партії.

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