 "Слуга народу" проведе з'їзд 10 листопада в Києві

"З'їзд партії "Слуга народу" відбудеться в неділю, 10 листопада, в конгресовий-виставковому центрі "Парковий" у Києві", - розповіли "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі фракції в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомили в пресслужбі, делегати з'їзду розглянуть кадрові та організаційні питання, а також вибори в об'єднані територіальні громади, які повинні відбутися 22 і 29 грудня. У програмі з'їзду також річний звіт про роботу партії.
Це вже прокачанний Міністр «Міністерства анальних рєформ.»
захочуть якісь нормальні цивілізованні країни ознайомитися з головою опу, а там... дєбіл якийсь