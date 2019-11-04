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 Суспільство
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Все про:Меркель (599) Ложкін (84)

 Всесвітній єврейський конгрес вдячний Меркель за партнерство, - Ложкін

Кацлер Німеччини Ангела Меркель отримала премію імені Теодора Герцля за великий внесок, який країна під її керівництвом зробила на шляху до подолання темного минулого і створення суспільства, вільного і безпечного для всіх.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент Єврейської Конфедерації України Борис Ложкін.

Він нагадав, що три тижні тому, в канун свята Йом-Кіпур, в німецькому місті Галле озброєний терорист атакував синагогу. Теракт призвів до смерті мирних людей, було підірвано єврейське кладовище і ледь не зруйнована сама синагога.

"Німецькі правоохоронні органи вжили безпрецедентних заходів, щоб зловити терориста. Були перекриті всі вокзали регіону, жителів попросили не залишати домівки. Злочинця спіймали протягом кількох годин", - пише Ложкін.

Він зазначив, що влада Німеччини діяла рішуче і швидко. Крім затримання злочинця, уряд відразу взявся за розробку низки постанов, що забезпечують більш суворе покарання за агресивні висловлювання і дії на ґрунті ненависті.

"Учора Всесвітній єврейський конгрес нагородив канцлера Німеччини Ангелу Меркель почесною премією імені Теодора Герцля. Цю нагороду конгрес вручає щорічно, відзначаючи видатних особистостей, які працюють над просуванням ідеалів Герцля і роблять світ безпечнішим і терпимим для євреїв", - повідомляє Ложкін.

Під час церемонії нагородження в Мюнхені канцлер Німеччини зазначила, що події, подібні тому, що відбулося в Галле, спрямовані не тільки проти євреїв.

"Терористи атакують все, на чому ґрунтується сучасна цивілізація: наші цінності, наші свободи. Люди не повинні відчувати страх за своє життя через релігійні переконання. І ми зобов'язані зробити все від нас залежне, щоб вони могли жити вільно і безпечно", - цитує слова Меркель президент Єврейської Конфедерації України.

У свою чергу, президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер заявив, що Німеччина досягла великого прогресу в справі подолання свого темного минулого. І саме канцлер Меркель є символом цього неймовірного успіху.

Меркель назвала отриману нагороду "зобов'язанням ніколи не задовольнятися досягнутим, а продовжувати прагнути кращого майбутнього разом з нашими партнерами".

"Всесвітній єврейський конгрес вдячний канцлеру за це партнерство", - підкреслив Ложкін.

Раніше 9 жовтня, в день нападу на синагогу в Галле, президент Єврейського Конгресу України Борис Ложкін заявив, що всі євреї сумують разом з родичами жертв теракту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157633
 
 
 Топ коментарі
 
Дружбан Мертвечука, бизнес-партнер Курченко и любитель рыго-ценностей Ложкинд - любимец соевых и папередник Богдана, которого патрыотычна соеботня считает рыгом и охентом кримля Всемирный еврейский конгресс признателен Меркель за партнерство, – Ложкин - Цензор.НЕТ 3987
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не этот ли милый человек (лауреат и орденоносец множественных наград расейской педерации) был первым главой администрации экс-президента..? Немецкий комсомол и всемирный конгресс - партнёры и братья..?
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Он...он...Его потом свыночолый спаситель бросил на привлечение инвестиций. Результат известен Всемирный еврейский конгресс признателен Меркель за партнерство, – Ложкин - Цензор.НЕТ 7727
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Дружбан Мертвечука, бизнес-партнер Курченко и любитель рыго-ценностей Ложкинд - любимец соевых и папередник Богдана, которого патрыотычна ******** считает рыгом и охентом кримля
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Це з нього списали відомий анекдот про випадок з учителькою
А взагалі, Ложкін був, напевне, найкращим головою АП за всю історію. Принаймні, його майже було не чути. Всесвітній єврейський конгрес вдячний Меркель за партнерство, - Ложкін - Цензор.НЕТ 8432
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кацлером еще бундесфрау муркель никто не называл, только лица щироукраинской реформаторской национальности.
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не этот ли милый человек (лауреат и орденоносец множественных наград расейской *********) был первым главой администрации экс-президента..? Немецкий комсомол и всемирный конгресс - партнёры и братья..?
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Он...он...Его потом свыночолый спаситель бросил на привлечение инвестиций. Результат известен Всемирный еврейский конгресс признателен Меркель за партнерство, – Ложкин - Цензор.НЕТ 7727
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За такие посты нужно деактивировать пожизненно. Всемирный еврейский конгресс признателен Меркель за партнерство, – Ложкин - Цензор.НЕТ 662
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04.11.2019 12:53= от вам І типовий нацист=фєдєраст...,

який маскується під "українця".. а роги Ж з під бабєткі стирчать
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Ну ваащето он написал тоже самое, что и ты ниже, только другими словами и кратко Всесвітній єврейський конгрес вдячний Меркель за партнерство, - Ложкін - Цензор.НЕТ 3282
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10 листопада 1975 року ХХХ сесія Генеральної Асамблеї ООН зусиллями СРСР (за підтримки арабських і «неприєднаних» країн і на тлі нафтової кризи 1973-1974 років) ухвалила (за - 72, проти - 35, утрималися - 32) резолюцію 3379[1], яка визначила сіонізм як «форму расизму та расової дискримінації». І не тому що ООН була "нерозумна", а тому що сіоністи бувають ну дуже різними.. а деякі з них =звичайні нацисти("богообрані") Всесвітній єврейський конгрес вдячний Меркель за партнерство, - Ложкін - Цензор.НЕТ 8377Соціалістично-робітнича партія «Бунд», що проголосила мовою єврейської культури ідиш, викликала невдоволення тих, хто цим мовою не володів.Ай-вей і тут з'явився Герцль, безапеляційно заявив, що євреї - це єдиний народ і негри-жоті-білі,які сповідуючі юдаізм це "один народ" (як цікаво і співзвучно з фашистським"ґуськім мірам") і мусють ЗАБУТИ мови своїх матерів і спілкуватися лише іврітом... який в ті часи вже майже не існував... Всесвітній єврейський конгрес вдячний Меркель за партнерство, - Ложкін - Цензор.НЕТ 4674
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ну никуда без еврейства, вот поэтому так и живем, что страну оккупировало еврейство
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ООО!, а говорили Зе-рассадник, а оказывается пьеткин сподвижник заправляет еврейством Украины)))
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ложкин , климкин ,карасев, азаров, богатырева , порнов, новинский и т.д. и т.п. ))))) мене страшно ))))) мы РЕАЛЬНО один народ ))))
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"Террористы атакуют все, на чем стоит современная цивилизация: наши ценности, наши свободы. Люди не должны испытывать страх за свою жизнь из-за религиозных убеждений. И мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы они могли жить свободно и безопасно"

Та же лживость, что и у этого кастрюлькина.... На хер было их запускать, чтобы потом скоблить о ценностях...
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