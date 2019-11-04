 Всесвітній єврейський конгрес вдячний Меркель за партнерство, - Ложкін

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент Єврейської Конфедерації України Борис Ложкін.

Він нагадав, що три тижні тому, в канун свята Йом-Кіпур, в німецькому місті Галле озброєний терорист атакував синагогу. Теракт призвів до смерті мирних людей, було підірвано єврейське кладовище і ледь не зруйнована сама синагога.

"Німецькі правоохоронні органи вжили безпрецедентних заходів, щоб зловити терориста. Були перекриті всі вокзали регіону, жителів попросили не залишати домівки. Злочинця спіймали протягом кількох годин", - пише Ложкін.

Він зазначив, що влада Німеччини діяла рішуче і швидко. Крім затримання злочинця, уряд відразу взявся за розробку низки постанов, що забезпечують більш суворе покарання за агресивні висловлювання і дії на ґрунті ненависті.

"Учора Всесвітній єврейський конгрес нагородив канцлера Німеччини Ангелу Меркель почесною премією імені Теодора Герцля. Цю нагороду конгрес вручає щорічно, відзначаючи видатних особистостей, які працюють над просуванням ідеалів Герцля і роблять світ безпечнішим і терпимим для євреїв", - повідомляє Ложкін.

Під час церемонії нагородження в Мюнхені канцлер Німеччини зазначила, що події, подібні тому, що відбулося в Галле, спрямовані не тільки проти євреїв.

"Терористи атакують все, на чому ґрунтується сучасна цивілізація: наші цінності, наші свободи. Люди не повинні відчувати страх за своє життя через релігійні переконання. І ми зобов'язані зробити все від нас залежне, щоб вони могли жити вільно і безпечно", - цитує слова Меркель президент Єврейської Конфедерації України.

У свою чергу, президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер заявив, що Німеччина досягла великого прогресу в справі подолання свого темного минулого. І саме канцлер Меркель є символом цього неймовірного успіху.

Меркель назвала отриману нагороду "зобов'язанням ніколи не задовольнятися досягнутим, а продовжувати прагнути кращого майбутнього разом з нашими партнерами".

"Всесвітній єврейський конгрес вдячний канцлеру за це партнерство", - підкреслив Ложкін.

Раніше 9 жовтня, в день нападу на синагогу в Галле, президент Єврейського Конгресу України Борис Ложкін заявив, що всі євреї сумують разом з родичами жертв теракту.