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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1211) корабель (590) МЗС (1937) Росія (20369) Пристайко (235)

 МЗС України направило Росії ноту з вимогою повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що українське МЗС направило Росії ноту з вимогою віддати кораблі Військово-морських сил ЗСУ, захоплені в Чорному морі в районі Керченської протоки в кінці 2018 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на спільній пресконференції з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу в понеділок у Києві.

"МЗС направило ноту Росії з вимогою вказати координати і час, коли ми можемо забрати наші кораблі", - сказав Пристайко.

Раніше адвокат Микола Полозов заявляв, що російська влада готова їх передати, однак цьому заважає технічний стан катерів.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157631
 
 
 Топ коментарі
 
Направили НОТЫ, теперь повезут пианино, а позже прибудет исполнительница.
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Пристайко блёклая тень Климкина.
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Очень жаль, что тебя не было на этих "военных кораблях", вооруженных малокалиберным орудием и пулеметом 12,7 мм.
Ты бы показал и кацапской авиации и флоту.
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Це зрада!!!
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Направили НОТЫ, теперь повезут пианино, а позже прибудет исполнительница.
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Ти хочеш дитину від Зеленського? - тільки чесно!
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Тобто ти хочеш дитину від Порошенко? МЗС України направило Росії ноту з вимогою повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4645
Оце так номер! І всі соєві ідіоти такі, як ти?МЗС України направило Росії ноту з вимогою повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2417
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Ти читати вмієш? Чи у тебе так мозок влаштований - хутром до середини? МЗС України направило Росії ноту з вимогою повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8060
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Не знаю, чим там в тебе оте "мозок" влаштоване, але у нормальних людей таких думок, подібних до твоєї маячні, в голові не виникне.
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Не підлаштовуйся до нормальних людей - це тобі не личить. Будь тим, хто ти є.
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Молодець, соєвий ідіот! Повторюй це в якості аутотренінгу постійно!
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ну дык...
их и сдавали позорно ...., почти на коленях....
без единого ответного выстрела..
Лучше забыть про эти кораблики что бы не позорится дальше....
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На колени тварь,проси усердно пуйла,чтоб отдал как кацапы говорят корыта,вы только унижатся можете как и с разводом унижение, так и это
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боюсь он даже до презерватива, который использовал Климкин не дотягивает.
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захватили 3 (три) военных корабля.... *(без боя)МИД Украины направил России ноту с требованием вернуть захваченные в Керченском проливе 3 украинских военных корабля, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7829
Это звучит очень смешно на самом деле если вдуматься .......
Морячки-позорники.....
Теперь просят вернуть....
Ай-ай...
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Очень жаль, что тебя не было на этих "военных кораблях", вооруженных малокалиберным орудием и пулеметом 12,7 мм.
Ты бы показал и кацапской авиации и флоту.
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Вот бы с боем захватили, да чтобы трупов побольше, вот тогда Пьйотр Лексеич точно пропихнул бы ВП на годик-другой, не было бы никаких выборов и зеленой шмаркли, а соевым сосунцам выдавали бы 2 баточника за смену вместо одного МЗС України направило Росії ноту з вимогою повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1104
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З дитсадка хлопак не завчив, що "рибка пливьот, назат нє аддайот".
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Совсем из ума выжили зебобики. Выставлять требования старшему брату. Ноту протеста за депутата Госдумы РФ Журавлева ведь не подали, обосрались, а тут такая наглость...
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И что россия согласилась вернуть Бердянск с простреленной рубкой, как доказательство для дальнейшего трибунала.... Да кстати, а обломки ТУ 154М (самолет Качинского) вернули ????
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Пристайко боевые корабли кому пишет, гражданам Украины или мировому сообществу? Может все-таки не называть катера и буксир кораблями.....
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Пересчитал 19 троллескотов против Украины действующих.
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козломордые унитазы с Чонгара уперли, а тут хотят чтобы катера вернули -- щас. Учите историю: запоребрик - мерзость во все времена, кто бы ни был там у руля. Честь, совесть, порядочность - чуждые понятия. Правду говорят - хорошо там где их нет.
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С расией нельзя ни о чем договариваться.Она нарушает подписанные договоры,не выполняет решения судов.Это страна-гопник,с которой не о чем говорить.И при каждом удобном случае давать по зубам.
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Россия не пропустила ни одного удара по зубам, чего не скажешь про Украину - жертву агрессии которая уже в глубоком накдауне.
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Тут по хитрому надо. Требовать Крым и корабли. Тогда бы легко получили корабли.
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Йди до дупи, "пристайку". Треба було не обмінювати моряків, а дочекатися виконання ухвали міжнародного трибуналу.
Утім, я впевнений, що це вистава. Всі ці кучмівські пристайки з розумковими на зарплатні у фсб-ґебні.
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