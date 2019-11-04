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Все про:музика (217) нагорода (554) Росія (20369) співачка (24) MARUV (10)

 Співачка Maruv з України отримала нагороду MTV Europe Music Awards як найкраща російська виконавиця

Найкращою виконавицею з Росії за версією MTV Europe Music Awards стала співачка Maruv з України.

Про це повідомляється на сайті премії, передає Цензор.НЕТ.

Церемонія вручення нагород відбулася в іспанській Севільї в неділю, 3 листопада.

Серед номінантів у категорії "Найкращий російський виконавець" були також такі учасники: Face, Little Big, Noize MC, Zivert.

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Співачка Maruv з України отримала нагороду MTV Europe Music Awards як найкраща російська виконавиця 01


Нагадаємо, співачка Анна Корсун, більше відома як MARUV, стала переможницею національного відбору Євробачення-2019. Попри готовність MARUV відмовитися від гастролей у РФ, вона не змогла домовитися з НСТУ про умови участі в Євробаченні-2019 і відмовилася їхати до Ізраїлю. Так само вчинили колективи, які посіли друге і третє місця в Нацвідборі - Freedom Jazz та KAZKA. 27 лютого в НСТУ ухвалили рішення не брати участі в конкурсі цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157630
 
 
 Топ коментарі
 
чем они тебе не нравятся ?

у них точно такое же мировоззрение, как и у того гнусавого придурка, которого ты выбрал президентом.
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А что там у других проституток Повалий, Куек и им подобные, "Цензор"?
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Артистов, проституток и извозчиков не трогать. Они служатьлюбой власти.
(адмирал Колчак)
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А что там у других проституток Повалий, Куек и им подобные, "Цензор"?
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чем они тебе не нравятся ?

у них точно такое же мировоззрение, как и у того гнусавого придурка, которого ты выбрал президентом.
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Они в "и им подобные". Много чести упоминать.
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Спитай у Боді Ярьоменка - він всі розцінки знає. Певица Maruv из Украины получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница - Цензор.НЕТ 3943
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не для Яременка они слишком дорогие, он по дешевым специализируется.
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Ще й із табу на "тест-драйви на задній пердедачі"...
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Есть ещё полудурок типа поющий для дебилов - Потап.
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браво, ткнули мордой в ... хорошо, что хоть мы ее никуда не отправили а то это был бы такой позор.
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це означає, що украхнці по троу вчаться розбиратись у сортах говна.
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вона не відмовиться. А, якщо премію кому і пожертвує - то хіба що Гобліну "на восстановление Крьіма после бесчинств украиньі и татар"
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Артистов, проституток и извозчиков не трогать. Они служатьлюбой власти.
(адмирал Колчак)
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Богата украинская земля талантами.
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Це як назвати зрадою чи перемогою, з одного боку рашку з її естрадою опустили таким чином нижче плінтуса, з іншого в рузге буде нагода знову вити про мишебратьєв та адіннарот.
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Зрадометр визначив цю ситуйовину як "зрада зрадна" - бо не повірю, що на MTV ґепічні слоупоки, що у 2019 році досі не в курсі про розпад СРСР.
Отже, таким чином вони демонстративно ллють воду на кацапський млин - "да для нас что расея, что Украина - то всё soviet russia, так что мышебратайтесь давайте, надоела ваша возня".
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Признание мировое это вам не какой-нибудь Ирчик зи Львова...Позорище
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Українські бидлочиновники своєю рогулячою пихою просрали два перших місця - на Євробаченні і на MTV
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Тату їй на лоба ..щоб на все життя пам*ятала .. Певица Maruv из Украины получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница - Цензор.НЕТ 1201
..
...Певица Maruv из Украины получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница - Цензор.НЕТ 2215....
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Прежде, чем осуждать артистов, Украина должна прекратить умолять страну-агрессора сохранить ей транзит газа и прекратить все другие связи со своим главным внешнеэкономическим партнером.
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А я думаю, что это антиукраинский закон о мове толкает певцов уезжать из Украины.
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Така фільтрація - дуже корисна для України. Вся бавовна має їхати до себе в Сайберію на хороводи з ведмедями. Співачка Maruv з України отримала нагороду MTV Europe Music Awards як найкраща російська виконавиця - Цензор.НЕТ 5518
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Таланты уезжают, остаётся тупое, но украиномовное рагульё. Корысть.
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Сначала уезжают, а потом просятся юбилейный концерт в Киеве провести.
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А чим він антиукраїнський? Забороняє українську мову?
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если сама вульгарная лошадь не против называться "расейской певицей", то это лишь подтверждает, что решение не отправлять ее на Евровидение от Украины было правильным.
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Почитал комменты - одна ненависть. Одни других за людей не считают, другие не хотят с ними жить, по этой же причине... И один преЗедент пытается всех помирить и впихнуть невпихуемое назад в Украину - страну умных людей.
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Ненависть - это то наследие, которое оставила нам старая власть. Они пять лет делили людей по территории, языку, истории, религии, культуре и т.п. Многонациональной стране они пытались навязать ценности отдельных (отнюдь не самых многочисленных) этносов. К сожалению, до Зели это еще не дошло и он ничего не делает, чтобы искоренить это.
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Молодцы. Дочмырились, до того, что получила мировое признание, представляя страну-оккупанта.
Нос она знатно таким "чмырителям" утерла.
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чмырить надо правильно. отобрать все, лишить укр гражданства и пусть голое и босое валит куда желает, а не рассказывать сказки про ранимых и аполитичных ушлепках.
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ды ты что! ух какой грозный то! А нука скажи - какой закон она нарушила?
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оце грьобане: то, чё -- це вислови тіпічно кацапорилого пдлюччя геть в нору скотина!
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тварюка кацорила скажи паляниця! для вас ********* це контрольне невиговорне слово
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зачем посылать выступать за свою страну предателя?
правильно сделали, что не послали тогда.
что она там утёрла? как последнее позорище, выступает за страну-оккупанта.
просто тварь продажная
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Когда хоть один ********** примет закон о лишении гражданства? Пусть хоть за гондурас выступает ( кстати прям гражданство Гандураса ей прям к лицу)))))))
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Теперь она будет по 200 за час и анал разрешит?
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Байдуже.
Новини про сценічну шльондру мене не цікавлять.
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Сколько боли в каментах! Співачка Maruv з України отримала нагороду MTV Europe Music Awards як найкраща російська виконавиця - Цензор.НЕТ 1199
Сколько злобы и зависти! Співачка Maruv з України отримала нагороду MTV Europe Music Awards як найкраща російська виконавиця - Цензор.НЕТ 1199
А ведь могла спокойно забрать евровидение и на том же MTV Europe Music Awards представлять Украину. ох, лол, бараны, сами себе в ногу выстрелили.
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то це, тіпа, в пространствє попкультури Україну приєднали до москви. Так само як і в питаннях релігії
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не волнуйтесь!
премии МТV - фуфло и ничего не значат в мире! Их дают только самым бездарным исполнителям. Просто кацапы полудурки и об этом не знают
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