 Співачка Maruv з України отримала нагороду MTV Europe Music Awards як найкраща російська виконавиця

Про це повідомляється на сайті премії, передає Цензор.НЕТ.
Церемонія вручення нагород відбулася в іспанській Севільї в неділю, 3 листопада.
Серед номінантів у категорії "Найкращий російський виконавець" були також такі учасники: Face, Little Big, Noize MC, Zivert.
Нагадаємо, співачка Анна Корсун, більше відома як MARUV, стала переможницею національного відбору Євробачення-2019. Попри готовність MARUV відмовитися від гастролей у РФ, вона не змогла домовитися з НСТУ про умови участі в Євробаченні-2019 і відмовилася їхати до Ізраїлю. Так само вчинили колективи, які посіли друге і третє місця в Нацвідборі - Freedom Jazz та KAZKA. 27 лютого в НСТУ ухвалили рішення не брати участі в конкурсі цього року.
у них точно такое же мировоззрение, как и у того гнусавого придурка, которого ты выбрал президентом.
(адмирал Колчак)
Отже, таким чином вони демонстративно ллють воду на кацапський млин - "да для нас что расея, что Украина - то всё soviet russia, так что мышебратайтесь давайте, надоела ваша возня".
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Нос она знатно таким "чмырителям" утерла.
правильно сделали, что не послали тогда.
что она там утёрла? как последнее позорище, выступает за страну-оккупанта.
просто тварь продажная
Новини про сценічну шльондру мене не цікавлять.
Сколько злобы и зависти!
А ведь могла спокойно забрать евровидение и на том же MTV Europe Music Awards представлять Украину. ох, лол, бараны, сами себе в ногу выстрелили.
v
премии МТV - фуфло и ничего не значат в мире! Их дают только самым бездарным исполнителям. Просто кацапы полудурки и об этом не знают