 Адвокатка політв'язнів Дудки і Бессарабова досі не знає, куди їх етапували з Москви

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявила адвокатка засуджених Оксана Железняк.

"Достовірно мені невідомо (куди їх етапували. - Ред.), але те, що мені відомо: їх етапують назад до Криму і в останній точці, в якій мені відомо, що вони були - це Армавір (Краснодарський край Росії. - Ред. )", - сказала адвокатка.

Железняк не знає причини, з якої засуджених, можливо, етапують до Криму.

"Мені офіційно відповідь не дали", - повідомила Железняк.

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З приводу стану підзахисних, Железняк сказала, що їй "складно сказати", тому що "підзахисних бачила давно".

Раніше повідомлялося, що засуджених російським судом у "справі "українських диверсантів" Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з СІЗО "Матроська тиша" в Москві в невідомому напрямку.

Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року.

4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

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