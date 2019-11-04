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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1201) Філатов (228)

 Мер Дніпра заявляє, що містам потрібна власна муніципальна поліція

Начальника місцевої поліції, наприклад, може призначати міністр МВС за поданням міської ради.

То що ж сьогодні відбувається в одному з найбільших міст України? Навіщо мерові Дніпра власна озброєна поліція? Чому децентралізація з грішми, але без повноважень не працюватиме? Звідки візьмуться незаангажовані префекти? В якій точці закінчується діалог мера з громадою і починаються провокації опонентів? Хто сьогодні впливає на рішення Філатова? На ці та інші питання в своєму інтерв'ю ZN.UA відповідає мер Дніпра Борис Філатов.

Розмірковуючи про те, що повинна зробити влада, щоб завершити децентралізацію, Бори Філатов заявив, що "в містах має бути власна муніципальна поліція". "В усьому світі це прерогатива місцевої влади, — говорить мер Дніпра. — Не слідство, не нагляд, а розкрадання комунальної власності й громадський порядок".

На питання журналіста, про те, як можна дати в руки мерам озброєну поліцію, якщо в регіонах не працює закон, немає чесного суду, здійснюються напади на лідерів громадської думки, мер парирував:

"Є різні механізми. Я ж не планую в терміновому порядку найняти до себе на роботу 150 чоловік і видати їм пістолети з автоматами. Але начальника місцевої поліції, наприклад, може призначати міністр МВС за поданням міської ради. Або навпаки: міська рада може узгоджувати запропоновану міністром кандидатуру. Тобто може бути подвійне підпорядкування".

"А з іншого боку, — продовжує Філатов, — до мене постійно приходить міська поліція і просить: дай грошей на бензин, на запчастини, на комп'ютери, на п'яте-десяте… Тобто місто, фактично, фінансує левову частку програм поліції. І, увага: не може додзвонитися до тієї ж таки поліції, коли йому потрібна допомога розігнати якесь незаконне будівництво, наприклад. Хіба це нормальна історія? І про це треба говорити. А не декларативно заявляти, що ось ми зараз завершимо децентралізацію, призначимо префектів — і заживемо. Це цілий комплекс проблем, які потрібно так само, в комплексі, й розглядати. При цьому непогано було б запитувати й думку мерів".

Раніше мер Дніпра заявив, що громади мають отримувати свій відсоток від ліцензування грального бізнесу.

Також Філатов каже, що уряд збирається забрати у місцевого самоврядування 160 мільярдів.

Раніше Борис Філатов заявив, що місцеве самоврядування - це не вертикаль влади.

Детальніше читайте в матеріалі Інни Ведерникової "Борис Філатов. Міст" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

Повну відеоверсію інтерв'ю з Борисом Філатовим дивіться тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157625
 
   
 Топ коментарі
 
и армейку такую небольшую для себе--ну типо м униципальна тож неплохо да? а там и тюрьмушку свою
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А также армия и военно-морской флот
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Со всем уважением к Филатову как к меру считаю что мусоров хватит плодить . их и так как собак нерезаных и в каждом резонансом деле есть всегда мусор !!!
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Точно. Мусоров валом даже дохрена, а настоящих полицейских на пальцах пересчитать можно... К сожалению...
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так может речь не о том, что к основной полиции еще и муниципальную, а просто отношения с уже имеющейся строить по иному, потому что со слов мера и так получается, что центрального финансирования им не хватает.
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Вы немного разберитесь-- деньги есть . только Киев хочет их забрать с бюджета города
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Боря, Арсен думає по іншому, а бубочка йому довіряє.
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Шо за бубочка? Давай конкретнее, запись включена, рапорт практически готов уже.
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Все нормальные люди по-другому думают.
Не хватало нам еще местные армии для местечковых князьков легализовывать.
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Точно. Навыбирает ватобыдло всяких хернесов и они получат в подчинение собственные легально вооруженные подразделения.
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А мери мабуть хочуть отримати вла ні офіційні озброєні армії за рахунок жителів міст. Їм уже впадло платити з власного карману.
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ну так же сказано, що вони у мера клянчать собі на роботу, а дозвонитись, щоб дать їм то відробить - неможливо.
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децентрализация недоделанная во время войны.
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Ну да, в лугандоне будут рады такой инициативе
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Коренной киевлянин - муниципальная полиция городам не нужна, она нужна только сволочам при власти, чтоб безнаказанно обворовывать города.
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и армейку такую небольшую для себе--ну типо м униципальна тож неплохо да? а там и тюрьмушку свою
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Идея не нова и, в принципе, хорошая. Но, воплощение, в наших реалиях, будет как всегда- своя, карманная полиция, готовая выполнить все пожелания того, кто ее финансирует.
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Это да. Там на днях в Харькове потенциальные муниципальные полицейские шкурку друг-другу портили возле маркета.
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Кожній Гарбузівкі своїх поліцаїв. Прикормлених.
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Хе-хе, а Леонид Днепр такий же неуч як і ти. Бгггг.
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какие пистолеты-пулеметы? муниципальная полиция как правило вообще не вооружена, следит за парковками, эвакуирует авто, за выполнением закона о внешнем виде и т.д., им не нужно оружие для этого, когда понадобится, вызывают полицию обычную
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100% а тем более сейчас когда зелёная шмара сдаёт Украину Мордору
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В нормальной стране, д-мо собачье вроде Кернеса или Труханова, уже давно сидело бы в тюрьме.
Но место того что бы заставить этих бандитов отвечать перед законом, давайте снабдим их персональными армиями.
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Нужна местная полиция, по типу шерифов. Обычную полицию хер дозовёшься. Вот недавно, позвонил, говорю:там человек кричит, может убивают! Ответ: вот когда убьют, тогда и звоните.
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Тут треба в кожному районі в т.ч. і на заході України нові в/ч ЗСУ і нацгвардії створювати
Інакше капець країни. Усілякі місцеві уроди продадуть країну частками.
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Останнім часом Боря верзе дурню все частіше й частіше. А все почалося з участі у висуненні кандидатом в президенти одного псевдопотужного політика - мабуть заразився, той теж ******** потріпати язиком.
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Что, страшно стало ? У Авакова отберут полицейских, и передадут Филатову. Кто ж тогда холуёв вашей КоЗеманды прикрывать на Днепропетровщине будет ? Мер Дніпра заявляє, що містам потрібна власна муніципальна поліція - Цензор.НЕТ 1776
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Правильно говорит, только не 150 человек а всю полицию надо передать в местное подчинение с окружным прокурором который определяется на выборах как в США.
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В Украине война закончилась и появились в городе Днепр лишние деньги . Только нужно проект придумать по масштабнее, чтобы больше денег красть из бюджета .
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У Лугандонии особый статус, со своей милицией ?
Вот и в Днепре так будет.
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Парковщиков он уже за гордские деньги на свои парковки нанял, хочет еще и охранников для своих бизнесов?
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