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Все про:опалювальний сезон (252) Міністерство розвитку громад і територій (6)

 На сьогодні в Україні до опалення підключено 85,2% житлових будинків і 90,6% об'єктів соцсфери. КАРТА

Станом на 4 листопада в Україні до опалення підключено 85,2% житлових будинків і 90,6% об'єктів соціальної сфери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад і територій України в Facebook.

Повідомляється, що в Закарпатській, Івано-Франківській і Тернопільській областях опалюються 100% житлового та соціального фондів. При цьому, у Львові в зв'язку зі значним потеплінням частково припинена подача тепла.

Також 100% об'єктів соціальної сфери підключені до опалення у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській областях, 99,9% - у Хмельницькій.

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У Чернігівській (99,8%), Рівненській (99,5%), Житомирській (99,3%) та Сумській (99,3%) областях опалюються майже 100% житлових будинків.

На сьогодні в Україні до опалення підключено 85,2% житлових будинків і 90,6% обєктів соцсфери 01

Карта: Мінрегіон / Facebook

На сьогодні в Україні до опалення підключено 85,2% житлових будинків і 90,6% обєктів соцсфери 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157624
 
 
 Топ коментарі
 
«Шол шестой год вимєрзанія Украіни.»
Рассія 1
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не надо% народ хочет знать реальное колиество людей, которые в реальной ....опе.
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мерзнут люди, а не проценты. и их дофига! слава богу потеплело. но это не заслуга чиновников с арендаторами тэцов
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«Шол шестой год вимєрзанія Украіни.»
Рассія 1
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ага + 17-19 Одесса ветер правда.... но плюс, а по положению 3 суток средняя +8 а нет "замерзла" шобла пора бабло пилякать... а потом как газу не будт караул морозы минус 10-15 а газу нема стпили при прлюсовых и высоких параметрах дебилье мля...
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Та да.
Коли в Одессі +5℃, і вітерець з моря, то сібіряк гньотся
І шо, проблема з обігрівачем?
Бро, а в окопі, як? Бував?
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вольво-заз , надо писать +17;+19 , а то мона понять ПЕРЕПАД от и до (((( смотри ВИНИМАТЕЛЬНО по тв погоду там ПРАВИЛЬНО пишут ((((
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....какое на......... отопление ???? на СПИДОМЕРТРЕ +20 градусов по ЦЕЛЬСИЮ !!!!(((( отопление ,....ть !!!! ВСЕМ ЭКОНОМИТЬ газульку , чтобы МОРДОР ...... смоктал , а не ЧУПА-ЧУПС !!!
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и начинается потепление. но зима будет холодной. лук хорошо одет
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врут и это факт - к этому не возможно привыкнуть - я вот не пойму ,зачем,ну врать та ?
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Дзвони тим хто забезпечує теплопостачання. Не знаєш телефону? Скинь сюди свої приблизні координати, люди знайдуть в інтернеті.
Чи вас відключили, бо шаровики не платять?
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вах - советы постороннего)) а ну да - индейцы не разу не грамотные,не умеют себя защитить и так далее - да не дождетесь)))) а ответ прост - уже сегодня температура подалась до 15 градусов и ночью будет 8 - 10 это то же факт и логично - возмущает, шо врут - фирштейн?
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ну «дура лекс»....
Що поробиш. То може таки поки товсту жінку ковдру на ніч? Або тьолку обігрівач ?
Хай ще тиждень міжсезоння, ну накачає гривень 20....40 ...
А далі вже почнуть топити..
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в Киеве 91%, но почему-то в эти 8% неподключенных входят : Я и моя семья, мой пожилой отец на Минском, дочка нашего друга на Оболони и т.д. мы и наши знакомые не шаровики
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Рекомендация-предложение что-бы у министра, руководителей местного самоуправления, начальников теплоподающих организаций, на рабочем месте, и по месту проживания в помещении была самая низкая температура, которая есть в жилых помещениях на территории где они осуществляют трудовую деятельность.
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а среди подключенных 91% в Киеве нет шаровиков, все 91% платят исправно?
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а зачем вообще такие новости? Ладно при совке когда отопление включаловь государством, но сейчас кого волнует сколько % подключено?
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они типа усе контролируют - на кпсс и на еду руснавую хотят походить
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не надо% народ хочет знать реальное колиество людей, которые в реальной ....опе.
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мерзнут люди, а не проценты. и их дофига! слава богу потеплело. но это не заслуга чиновников с арендаторами тэцов
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По состоянию на 4 ноября в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов, но отопления в домах до сих пор нет.
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)))))это как говорят в Одесе : две БОЛЬШИЕ разницы !!!
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а в Киеве 91%, но почему-то в эти 8% неподключенных входят : Я и моя семья, мой пожилой отец на Минском, дочка нашего друга на Оболони и т.д.
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