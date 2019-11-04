 На сьогодні в Україні до опалення підключено 85,2% житлових будинків і 90,6% об'єктів соцсфери. КАРТА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад і територій України в Facebook.

Повідомляється, що в Закарпатській, Івано-Франківській і Тернопільській областях опалюються 100% житлового та соціального фондів. При цьому, у Львові в зв'язку зі значним потеплінням частково припинена подача тепла.

Також 100% об'єктів соціальної сфери підключені до опалення у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській областях, 99,9% - у Хмельницькій.

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У Чернігівській (99,8%), Рівненській (99,5%), Житомирській (99,3%) та Сумській (99,3%) областях опалюються майже 100% житлових будинків.

Карта: Мінрегіон / Facebook