 На сьогодні в Україні до опалення підключено 85,2% житлових будинків і 90,6% об'єктів соцсфери. КАРТА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад і територій України в Facebook.
Повідомляється, що в Закарпатській, Івано-Франківській і Тернопільській областях опалюються 100% житлового та соціального фондів. При цьому, у Львові в зв'язку зі значним потеплінням частково припинена подача тепла.
Також 100% об'єктів соціальної сфери підключені до опалення у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській областях, 99,9% - у Хмельницькій.
У Чернігівській (99,8%), Рівненській (99,5%), Житомирській (99,3%) та Сумській (99,3%) областях опалюються майже 100% житлових будинків.
Карта: Мінрегіон / Facebook
Рассія 1
Коли в Одессі +5℃, і вітерець з моря, то сібіряк гньотся
І шо, проблема з обігрівачем?
Бро, а в окопі, як? Бував?
Чи вас відключили, бо шаровики не платять?
Що поробиш. То може таки поки товсту
жінкуковдру на ніч? Або тьолкуобігрівач ?
Хай ще тиждень міжсезоння, ну накачає гривень 20....40 ...
А далі вже почнуть топити..