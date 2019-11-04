 Ірина Геращенко готує запит в СБУ щодо візиту депутата Держдуми РФ Журавльова в Золоте

Про це заявила народна депутатка України, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Це шокуюче. Після так званого розведення то в Станицю Луганську вільно заходять ватажки бойовиків і кошмарять на камери представників місцевої влади, то тепер в Золоте, порушуючи український кордон, незаконно, не через визначені прикордонні пункти перетину, а через окуповані РФ території , приїжджає "ревізор " з Держдуми . Він ще не повісив триколор в Золотому? Бо на мосту в Станиці якісь ганчірки теліпаються…", – пише Ірина Геращенко.і наші голуби миру ні Мурмур ", - заявила депутатка.

Вона повідомила, що готує відповідний запит в СБУ. "Що це таке відбувається, що російські політики, які голосували за анексію Криму, розгулюють по вчорашнім позиціям нашої Армії? Де СММ ОБСЄ? Де реакція МЗС на цю відверту провокацію? Ми для того розводили війська , щоб там тепер не ховаючись лазили росіяни?", – наголосила народний депутатка.

"Ми, українські політики, саме політики , а не нові обличчя без імен і прізвищ – всі в санкційному списку Москви. В цей час мордорці, які голосували за анексію Криму і введення військ на Донбас, вже вільно розгулюють Україною. Там, де наші голуби миру планують проводити " чесні вибори за українськими законами", – зазначила Ірина Геращенко.

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Як повідомлялося раніше, депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов 1-2 листопада відвідав колишні позиції терористів "ЛНР" в районі Золотого Луганській області, де "проінспектував" хід розведення сил.