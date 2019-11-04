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 Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" виріс до $3 млрд, - Вітренко

Сума боргу російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражного суду збільшилася до 3 млрд доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

За його словами, "Газпром" винен "Нафтогаз України" таку суму за те, що не виконував свої контрактні зобов'язання за транзитним контрактом.

"Зараз за рішенням Стокгольмського арбітражу Газпром нам винен 3 млрд доларів", - зазначив Вітренко.

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Крім того, Вітренко зазначив, що компанія і надалі буде вирішувати всі суперечки з "Газпромом" в Стокгольмі.

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію щодо арешту активів "Газпрому" у Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. Крім того, в грудні 2018 року Федеральний суд США в Нью-Йорку задовольнив вимоги НАК на отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas і Bank of New York розкрити інформацію про активи "Газпрому" в Європі.

"Нафтогаз" вже домігся арешту в Англії належних "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") в Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $ 2,5 млрд.

Борг Газпрому перед Нафтогазом виріс до $3 млрд, - Вітренко 01
Борг Газпрому перед Нафтогазом виріс до $3 млрд, - Вітренко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157620
 
   
 Топ коментарі
 
Если бы вы так спешили отводить войска, как пуйло спешит отдавать Украине долги, цены вам не было бы...
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Та нарід розраховує на трілліарди з «Офшоров Порошенкі»...
Шо ті нещасні 3 мільярди...
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Когда россея начнет платить по счетам и соблюдать все пункты международных договоров в мире произойдут очень большие позитивные изменения ... НО это из области фантастики !!!!!
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Если бы вы так спешили отводить войска, как пуйло спешит отдавать Украине долги, цены вам не было бы...
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И это есть очень хорошо по многим причинам.А платить кацапам придется как бы они ни брызгали пеной
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Когда россея начнет платить по счетам и соблюдать все пункты международных договоров в мире произойдут очень большие позитивные изменения ... НО это из области фантастики !!!!!
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Але ж нова влада України, вважає інакше.
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я знаю чем надо долг взыскивать ... как только россия выставит их новинки ВПК на международных выставках-продажах , так сразу их арестовывать и завозить в Украину по цене металлолома ....
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Это у кацапов национальная традиция такая - отдавать долги по решению суда, с пеней и штрафами, причем деньгами с продажи конфискованного имущества. Шо у рядового кацапа, шо у крупнейшей ихней корпорации.
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Та да. Все долги по делу ЮКОСа отдали до копеечки!
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правильный вопрос. только в такой непопулярной теме ни одного кассаба нету. Сложно им рассказывать о вяличии и богатстве изгойки 404.
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Тоді я запитаю, та хоча би одного з 73/43%зебілів: "Wevelsburg, де безкоштовні тарифи, та хоча би за газ?Ви всі галасували за них разом!"
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я за штейна не голосовал. и на счет газа. ты не подскажешь, когда потужно отреформировали цены на газ? это часом не при свиновальце?
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може, і не голосував, так гАлАсував, і досі гАлАсуєш, зебіл. А ціни на всі товари, в т.ч. компослуги, і за робочу силу, мають бути ринковими. Це - якщо серйозно, баз елементів сарказму.
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Нічого. Зеленський відмовиться від того боргу, щоб не провокувати росіян.
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А он не напал? Ты ничего не почувствовало в своей ЗЕ опе? Проснись, ты уже не девочка!
"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, но попытки оправдаться будут восприниматься быдлом как доказательство вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России, а мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин, 2017, советник В.Путина по геополитике.
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Подруга Педро? Ты уж точно почувствовала у себя в жопе после выборов то, что тебе не дает спать до сих пор
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Рано радоваться. Нелох подарит этот долг *****. Дебилы, б.лять!!!
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Та нарід розраховує на трілліарди з «Офшоров Порошенкі»...
Шо ті нещасні 3 мільярди...
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Барига обікарав Україну на півроку вперед. Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" виріс до $3 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7403
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За то кацапсячие СМИ для кацапобыдла впаривают, что ***** типа с барского плеча решил все таки прокачивать газ по нашей ГТС дабы она не развалилась мотивируя тем, что народ Украины не виноват, что нами правит хунта и от развала ГТС мол мы пострадаем. А кацапье возмуШШаИться, что их фюрер беспАкоится больше о бандеровцах чем о свАем народе Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" виріс до $3 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9877
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Для транзиту через Україну Моржовія вимагає обнулити претензії, а для побалакати Вовіка з Вовіком - вивести українське військо з української землі. Така геополітика....
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А нелох ещё на обнуление претензий не согласился?
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Только Украине можно продавать газ и оказаться в долгу.
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Для Вітренка борг Газпрому цікавий лишень як можливість урвати з нього відсоток премії...
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якщо 99% доходу з того боргу (нехай не зразу, а згодом) надійде в держбюджет; а 1% на премії персоналу - то які проблеми? Хіба що для совка: жадоба.
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віртульний борг, а премії в нафтогазі будуть знову в реалі.
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пора опять витренке и кобелеву премию выписать, заодно и сыну байдена
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Боюсь, что зеленый дурак обнулит эту перемогу просто а посиделки с плешивым в Нормандии.
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Бегом выписывайте себе премии! Пока кр.мост не упал и рашка не развалилась!
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