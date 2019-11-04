 Жодних розмов з олігархами про відновлення інфраструктури на Донбасі поки не велося, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я не мав жодних розмов з олігархами щодо відновлення Донбасу. Але, з огляду на те, що у них є бізнес-активи на цій території, олігархи мають хотіти повернути контроль над цими активами і, відповідно, вкладати гроші у відновлення інфраструктури на тих територіях", - зазначив Криклій.

"В Ахметова, наприклад, є чимало активів на окупованих територіях, починаючи від "Донбас Арени" і закінчуючи заводами", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що відновлення територій окупованої частини Донбасу має відбуватися за рахунок країни-агресора.

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