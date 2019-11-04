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Все про:олігарх (125) Донбас (13511) Криклій (36)

 Жодних розмов з олігархами про відновлення інфраструктури на Донбасі поки не велося, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що поки не вів жодних розмов з олігархами щодо відновлення інфраструктури на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я не мав жодних розмов з олігархами щодо відновлення Донбасу. Але, з огляду на те, що у них є бізнес-активи на цій території, олігархи мають хотіти повернути контроль над цими активами і, відповідно, вкладати гроші у відновлення інфраструктури на тих територіях", - зазначив Криклій.

"В Ахметова, наприклад, є чимало активів на окупованих територіях, починаючи від "Донбас Арени" і закінчуючи заводами", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що відновлення територій окупованої частини Донбасу має відбуватися за рахунок країни-агресора.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157608
 
 
 Топ коментарі
 
Даже один киоск не покрасят? Никакие разговоры с олигархами по восстановлению инфраструктуры на Донбассе пока не велись, - Криклий - Цензор.НЕТ 5321
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т.е. разговоры о том, что восстанавливает разрушенную территорию агрессор уже не ведутся?
ну, ну..... зебилы, а на кого же ляжет дополнительный налог, ась, ублюдки?
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А зеля ж говорил, что уже договорился? Опять соврал? От жеж...
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я вот только не понял, что в этом фото поменялось? Это ж типичная морда свиноруса
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Кажется беня сказал,что может два покрасить! Жодних розмов з олігархами про відновлення інфраструктури на Донбасі поки не велося, - Криклій - Цензор.НЕТ 5122
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Володья ЧЛЕНОГРАЙ и его делишки - -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
.Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
.

.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
.
.
.
.
.В то время ( 2014 - 2015гг ) когда Порошенко пытаеться ликвидировать военную катастрофу в связи с наступлением российсской армии,- зенелейсский проводит гастроли в Маскве , а его жэна в соц-сетях СДАЕТ ПЕРЕДВИЖЭНИЕ Украинсских воинсских частей ??!!!!!!!!!
.
ВОПРОСС-
.
Интересно...???.
.
Какие минсские договора в оочень опасном , порой безнадежном и катастрофичесском августе 2014г ПОДПИСАЛ бы Зенелейсский , -
Если учитывая , кок оно поддаеться кремлю сейчасс , когда СИТУАЦЫЯ КАРДИНАЛЬНО ДРУГАЯ ,,
,
,.....................??
.
.
.
.
.НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки?.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться… .
.
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Есть сомнения , - кто такой В.А.Нелох ???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w

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деоккупация, десепаратизация уже была?
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З наших зарплат відновлять Даунбас. Все питання, який буде новий податок для заможнього існування сєпарів.
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Ага, олигархи за свои будут восстанавливать Донбасс. А как же "необіцянки" новой власти о борьбе с олигархами?
И хоть бы один заикнулся про РФ, которая по сути и разрушила Донбасс.
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т.е. разговоры о том, что восстанавливает разрушенную территорию агрессор уже не ведутся?
ну, ну..... зебилы, а на кого же ляжет дополнительный налог, ась, ублюдки?
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Они и не велись.Все больше говорят о "конфликте" на востоке,о Крыме вообще ТАБУ.
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По перше Моніка Янелох Сцикліски сказала що олігархів у нас нема, є тільки успішні бізнесмени.
По друге епоха бідності скінчилася тож вчителя зі своїх 4000$ трохи скинуться. Ну ще ФОПи також грошенят підкинуть.
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Какой идиот что то будет восстанавливать на Донбассе, если завтра это отдадут кому попало и вывезут в росию?
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А зеля ж говорил, что уже договорился? Опять соврал? От жеж...
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Хохли, що вибрали Моніку заплатять за цей банкет, а різного роду Бєні на цьому ще й наживуться.
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На жаль, заплатять не тільки хохли,але й українці.
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янеЛох казав шо бабло дасть Бєня, але він про це ще не знає.
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А киоск? Или хотят списать краску без выполнения работ? Так и знал, что жулики опять всех развели.
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Вся краска ушла на европейские дороги с 1 ноября
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А у нас клятый борыга уже успел опять угандонить дороги. Вот никак не угомонится, тварь шоколадная!
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КАК ЭТО?!!!
Значит, обещание Коломойского покрасить два киоска уже не актуально?
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В общем, попытаются доить ахметку... Да он вас скорее отдоит, полудурки)))
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ДОХ наши олигархи "наинвестируют", стену достроят и ров выкопают под кредит МВФ разве что...
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Народ ждёт когда зё начнёт демонтировать олигархию, а они с ними планирубют договариватся. Зё это холуй старой власти которая грабит Украину и народ 28 лет - стопудов!
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Потому как инфраструктуру Донбасса любезно согласился восстановить за свой счёт не в меру "мудрий нарід".
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Спочатку треба зайця зловити, а потiм вирiшувати чим його годувати!
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Процесс легализации днрлнр уже пошел, стратегия "мир любой ценой" откатит Украину на 9 лет назад - в 2010
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Брехун.
Главному рашинскому олигарху-царю уже предлагали за свой счет восстановить....
Оно сказало - пошли на х..!
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То есть вхождение Лугандонии на условиях ***** уже НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ ??!!Какие олигархи ?! Восстанавливать будут за наш с вами счет .
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да ладно гнать
все бабло пройдет через Ахметку
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ну так вони ж не ЛОХИ ...це КАЗЛІВ будуть напрягати подібними прожектами від ЗЕплесені...
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Дивно. А мені переказували, що бачили на одному з КПВВ такого собі бороданя з пензликом, валиком і відерцем фарби. Хоче щось пофарбувати в окупованому Донецьку. Утім, його чомусь не пропускають. Жодних розмов з олігархами про відновлення інфраструктури на Донбасі поки не велося, - Криклій - Цензор.НЕТ 8450
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Какое восстановление???
Нужно еще пять лет продержаться, чтобы люди забыли про восстановление шахт и рассосались с шахтных поселков

Ну и геополитику не забывать
Донбасс закончится, когда Штаты отожмут рынок газа у Раши в Европе
а здесь нужно еще 2-3 года, чтобы начать
Танкера в следующем году только начнут сходить со стапелей в Южной Корее
а их нужны сотни
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