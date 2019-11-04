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 Суспільство
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Все про:потяг (329) Укрзалізниця (839) Кравцов Євген (85)

 "Укрзалізниця" планує вдвічі збільшити кількість швидкісних поїздів, - Кравцов

"Укрзалізниця" планує вдвічі збільшити кількість швидкісних поїздів. Зокрема, це рухомий склад, який використовується на маршрутах поїздів класу Інтерсіті +.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Завдання уряду на наступні 5 років — збільшити на 10 одиниць кількість рухомого складу, що використовується на швидкісних маршрутах. Таким чином, ми вдвічі збільшимо парк цих поїздів та зможемо запропонувати нашим клієнтам кращий сервіс", — сказав керівник компанії в ефірі телеканалу "1+1".

Окрім цього, він нагадав, що Укрзалізниця встановила рекорд з виконання капітально-відновлювального ремонту пасажирських вагонів.

"Ми змогли модернізувати близько 200 пасажирських вагонів, це рекорд за останні 7 років. Цього року ми плануємо таким ремонтом оновити близько 40 вагонів. Крім того, до кінця року ми отримаємо перший вироблений в Україні дизель-поїзд, котрий плануємо поставити на маршрут до аеропорту "Бориспіль", — повідомив Євген Кравцов.

Читайте також: "Укрзалізниця" не добудовуватиме Дарницький вокзал у Києві

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157606
 
 
 Топ коментарі
 
Швидкісні потяги по роздовбаних коліях. "Укрзализныця" планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов, - Кравцов - Цензор.НЕТ 3902
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в цене на билеты отразится, на скорости - нет.
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Это точно. Болтает так, что чай попить проблематично.
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Швидкісні потяги по роздовбаних коліях. "Укрзализныця" планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов, - Кравцов - Цензор.НЕТ 3902
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А вони будуть на повітряномагнітногравітаційній подушці !
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Это точно. Болтает так, что чай попить проблематично.
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уже 30 лет планируют...
а покойный Кирпа, взял и сделал...
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Ни до, ни после него таких управленцев не было!
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были, еще при "поганом" СССРе..
ибо, кто все эти железные дороги построил, провел электрофикацию ж.д.дорог, тоннели в Карпатах прорубил?
не сегодняшние декомунизаторы, однозначно...
они, ни одного километра не построили, только разрушать научились...
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угу.......в Китае за ГОД!!!! построили 50 мостов и виадуков.
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Аж на 10 одиниць! За пять років! Ніфіга собі "прорив"!?
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в цене на билеты отразится, на скорости - нет.
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На Крюковский завод заказ дайте, ходит же Киев - Львов, без нареканий.
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