 Єдину диспетчерську службу екстреної медицини запровадять у кожному регіоні до кінця 2019 року, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Однією із складових частин пілотного проєкту є закупівлі автомобілів, обладнання та програмного забезпечення для диспетчерських і оснащення центрів підготовки співробітників екстреної медицини.
На пілотний проєкт на 2019 рік у державному бюджеті було закладено майже мільярд гривень. Кошти, виділені для поліпшення матеріально-технічного стану і навчання фахівців, розподілені між регіонами для проведення закупівель на місцях. У державному бюджеті 2019 року, вперше за багато років, були закладені кошти саме на розвиток екстреної медичної допомоги, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Екстрена медична допомога в 2020 році стане частиною гарантованого пакету послуг, який буде оплачуватися Національною службою здоров'я України за договором. Вимогами для підписання договору є: єдиний центр екстреної медичної допомоги в регіоні з центральної оперативно-диспетчерською службою і статус комунального некомерційного підприємства.
Введення єдиної диспетчерської служби на регіон значить, що кожен українець зможе зателефонувати на номер 103 і бути впевненим, що за необхідності до нього буде направлена найближча бригада екстреної медичної допомоги - навіть якщо вона буде з іншого району чи області. Крім того, створення сучасних диспетчерських служб дозволяє
- зменшити час обробки виклику від 3-5 хвилин до 1 хвилини в 90% випадків;
- поліпшити норматив проїзду на екстрені випадки - до 10 хвилин в містах та до 20 хвилин в сільській місцевості;
- в середньому на 20% зменшити пробіг автомобілів екстреної медичної допомоги;
- зібрати актуальну і достовірну статистику, яку можна аналізувати для покращення надання екстреної допомоги.
Не хватает медперсонала,водителей!
Не хватает катострофически!
Некому выезжать!
Мизерная зарплата!
НАЧИНАТЬ НАДО С УКОМПЛЕКТОВКИ КАДРАМИ С ДОСТОЙНОЙ ЗАРПЛАТОЙ!