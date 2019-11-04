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 Єдину диспетчерську службу екстреної медицини запровадять у кожному регіоні до кінця 2019 року, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України заявило, що до кінця 2019 року всі регіони країни отримають єдину оперативно-диспетчерську службу екстреної медицини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Однією із складових частин пілотного проєкту є закупівлі автомобілів, обладнання та програмного забезпечення для диспетчерських і оснащення центрів підготовки співробітників екстреної медицини.

На пілотний проєкт на 2019 рік у державному бюджеті було закладено майже мільярд гривень. Кошти, виділені для поліпшення матеріально-технічного стану і навчання фахівців, розподілені між регіонами для проведення закупівель на місцях. У державному бюджеті 2019 року, вперше за багато років, були закладені кошти саме на розвиток екстреної медичної допомоги, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Екстрена медична допомога в 2020 році стане частиною гарантованого пакету послуг, який буде оплачуватися Національною службою здоров'я України за договором. Вимогами для підписання договору є: єдиний центр екстреної медичної допомоги в регіоні з центральної оперативно-диспетчерською службою і статус комунального некомерційного підприємства.

Введення єдиної диспетчерської служби на регіон значить, що кожен українець зможе зателефонувати на номер 103 і бути впевненим, що за необхідності до нього буде направлена ​​найближча бригада екстреної медичної допомоги - навіть якщо вона буде з іншого району чи області. Крім того, створення сучасних диспетчерських служб дозволяє

  • зменшити час обробки виклику від 3-5 хвилин до 1 хвилини в 90% випадків;
  • поліпшити норматив проїзду на екстрені випадки - до 10 хвилин в містах та до 20 хвилин в сільській місцевості;
  • в середньому на 20% зменшити пробіг автомобілів екстреної медичної допомоги;
  • зібрати актуальну і достовірну статистику, яку можна аналізувати для покращення надання екстреної допомоги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157605
 
 
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Ничего это не изменило к лучшему. Во многих регионах уже ввели единую службу и что? Областные диспетчера разве знают адреса в городах лучше, чем местные? Разве может область знать что и где происходит на местах как быстрее доехать скорой на вызов.Мало того, диспетчера в областях просто тупые как валенки и посылают тупо машины от фонаря, даже не зная ,где она находится в данный момент и есть ли машина поближе. В итоге опоздания на вызова увеличились иногда до 2 часов. Вот это реформа так реформа.
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будем дзвонити тепер до роботів колцентру
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Она уже создана и введена с 2017 года.Это для кого сообщение?
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Вот упрямые,вот навязчивые идеи:диспетчерские,доезды...
Не хватает медперсонала,водителей!
Не хватает катострофически!
Некому выезжать!
Мизерная зарплата!
НАЧИНАТЬ НАДО С УКОМПЛЕКТОВКИ КАДРАМИ С ДОСТОЙНОЙ ЗАРПЛАТОЙ!
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