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 "Укрзалізниця" призначить 35 додаткових поїздів до новорічних та різдвяних свят, - Кравцов

"Укрзалізниця" планує призначити 35 додаткових пасажирських поїздів далекого прямування для перевезення пасажирів під час новорічних і різдвяних свят.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Цілорічних поїздів та призначених додаткових вистачить, щоб перевезти майже півмільйона пасажирів, які подорожують залізницею під час зимових свят", — сказав він в ефірі телеканалу "1+1".

За словами Євгена Кравцова, в цілому Укрзалізниця планує за період вказаних свят збільшити обсяг пасажирських перевезень на декілька відсотків порівняно з минулим роком.

Він також додав, що Укрзалізниця продовжує працювати над питанням запуску нових міжнародних залізничних маршрутів.

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"Одним з головних питань є запуск з наступного року сполучення з Берліном", — уточнив Євген Кравцов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157603
 
 
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Да и цену подымут раза в 2 на праздники. Как в прошлом году!
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