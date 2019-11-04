 "Уперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту", - Гончарук про проєкт держбюджету-2020

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора уряд ухвалив проєкт бюджету-2020 до другого читання ... Вперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту, щоб зменшувати борги, які всі повинні віддавати", - зазначив Гончарук.
Також, коментуючи проєкт документа, прем'єр підкреслив, що держава повинна не заважати, а навпаки створювати чесні і конкурентні умови для розвитку тих, хто цього хоче і надавати підтримку тим, хто дійсно цього потребує.
"Вища цінність держави - соціальний капітал, люди з усіма їхніми досягненнями. Саме тому, ми заклали в бюджет наступного року розвиток стратегічно важливих напрямків для людей. Один з них - медицина. Зокрема, йдеться про систему екстреної медичної допомоги", - додав Гончарук.
Прем'єр додав, що в проєкті багато інноваційних речей, в яких закладена капіталізація зростання, за рахунок чого будуть кошти, щоб підвищувати соціальні стандарти.
Серед іншого Гончарук анонсував, що 5 листопада об 11:00 уряд всім складом представить проєкт держбюджету-2020 онлайн.
Ну по першому кварталові подивимось. Бо намалювати можна красиво - вірю.
А де бабло від повного знищення конробасу, та викоріння корупції і розкрадання держбюджету? Чи то було виборче ла-ла-ла.
А повышение налогов...это плод воображения твокго зеленого воспаленного мозга？
2. Субсидії зменшено (раніше комунальні платежі не повинні були перевищувати 15% сімейного доходу. Зараз зебуїни змінили на 20%)
3. .... там ще багато "покрашань" є. Читайте проект та порівнюйте з по переднім.
Десь я таке вже чув.
О пригадую, на базарі - де зазивали в шапіто.
Чи зебіли вчергове брешуть "без повышения налогов и с сокращением дефицита"???
А оті закони з підвищенням оподаткування, зокрема, зі збільшенням рентної плати (закони 1209 та 1210 https://blog.liga.net/user/gkatamadze/article/34916)? А збільшення оподаткування ФОПів (закон № 2338 «Про внесення змін до Податкового кодексу України про заходи щодо детінізації обігу товарів і послуг» https://uteka.ua/ua/publication/news-14-novosti-zakonodatelstva-1-vnesen-zakon-o-podnyatii-obemov-doxoda-dlya-flp)??? А, що, в другому читанні нардеповські мажоритарні хотєлки не пройдуть, і не буде збільшення порго дефіциту бюджету? А, якщо голосів за бюджет не вистачить?
_____________________________________________________________________________________
Бюджет України недоотримує 8 млрд грн щомісяця, тому реально це зробити підняттям цін та зниженням зарплат.
- социальная защита и обеспечение: уменьшение с 8,7% ВВП в 2018 г. и 8,3% в 2019 г. до 7,0% ВВП по прогнозу на 2020 г.;
- здравоохранение: уменьшение объемов финансирования с 3,3% ВВП в 2018 г. и 3,2% в 2019 г. до 2,9% ВВП в 2020 г.;
- образование: уменьшение с 5,9% ВВП в 2018 г. и 6,2% в 2019 г. до 5,6% ВВП в 2020 году.
Зато увеличиваем расходы на содержание себя, любимых...