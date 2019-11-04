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Все про:держбюджет (242) Гончарук_Олексій (225)

 "Уперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту", - Гончарук про проєкт держбюджету-2020

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що доопрацьований проєкт державного бюджету на 2020 рік не передбачає підвищення податків і містить скорочення дефіциту.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора уряд ухвалив проєкт бюджету-2020 до другого читання ... Вперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту, щоб зменшувати борги, які всі повинні віддавати", - зазначив Гончарук.

Також, коментуючи проєкт документа, прем'єр підкреслив, що держава повинна не заважати, а навпаки створювати чесні і конкурентні умови для розвитку тих, хто цього хоче і надавати підтримку тим, хто дійсно цього потребує.

"Вища цінність держави - соціальний капітал, люди з усіма їхніми досягненнями. Саме тому, ми заклали в бюджет наступного року розвиток стратегічно важливих напрямків для людей. Один з них - медицина. Зокрема, йдеться про систему екстреної медичної допомоги", - додав Гончарук.

Читайте: Кабмін схвалив доопрацьований проєкт держбюджету-2020 і скоротив граничну чисельність працівників РДА

Прем'єр додав, що в проєкті багато інноваційних речей, в яких закладена капіталізація зростання, за рахунок чого будуть кошти, щоб підвищувати соціальні стандарти.

Серед іншого Гончарук анонсував, що 5 листопада об 11:00 уряд всім складом представить проєкт держбюджету-2020 онлайн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157598
 
 
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Датишо, правда?
Ну по першому кварталові подивимось. Бо намалювати можна красиво - вірю.
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Не бюджет,а золото. Правда зарплати і пенсії підвищаться можливо на рівень інфляції.
А де бабло від повного знищення конробасу, та викоріння корупції і розкрадання держбюджету? Чи то було виборче ла-ла-ла.
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ну для ещё более успешного сокращения дефицита можно пенсии уменьшить
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Да ты шо？ а какие же налоги повышали при приняти бюджнта...ранее？ ЕСВ в два раза снизили...было....ЕСВ с работников убрали совсем...было...
А повышение налогов...это плод воображения твокго зеленого воспаленного мозга？
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Хотелось бы услышать ,а какие налоги повышали в бюджетах 15-19 годов.Или это вброс для зеленых лохов?
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Это не вброс...это в очередной раз зебобикам в морды поссали...и как обычно назвали назвали это "божьей росой"...
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Во время войны такого не может быть при родне,наверное по договорённости Московия помогает своей бывшей колонии,а Медведчук всё это соединяет. "Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита", - Гончарук прокомментировал проект госбюджета-2020 - Цензор.НЕТ 6591
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В то время как космические корабли.... Какой там ВВП вы говорите? 40%+1 или больше? "Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита", - Гончарук прокомментировал проект госбюджета-2020 - Цензор.НЕТ 1136
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Гандон - фантастичный - но так хотят зебилы ,значит так будет - наслаждайтесь)))
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Зрада! Всі на соємайдан!!!
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Краще буть порохоботом, чим зеленим ідіотом
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Мер Днепра Филатов заявил,что правительство забирает у местного самоуправления аж 160 млрдов грн!!!!Теперь понятно за счёт чего Гончарук уменшилт дефицит бюджета и долги!!!)))
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да, у нас тоже на райсовете огласили новую политику - по максимуму "выдоить" местные бюджеты, чтобы обнулить или минимизировать поступления сверху. типа, спасение утопающих - дело рук..
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1. Про вчителів такі не згадали
2. Субсидії зменшено (раніше комунальні платежі не повинні були перевищувати 15% сімейного доходу. Зараз зебуїни змінили на 20%)
3. .... там ще багато "покрашань" є. Читайте проект та порівнюйте з по переднім.
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Головне оборона. Контррозвідка. І унфікація. Війну в Україну та територіальні втрати привели пацифісти що не фінансували армію, СБУ яка була перевербована з ніг до голови. І борці "за права меншин".
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Ага. Просто из местных бюджетов деньги стырят и все
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На сколько больше сельских амбулаторий построит честная власть простых людей из народа по сравнению с прошлой властью барыг? Правильно понимаю, что если сейчас никто не краде, то нарид может рассчитывать на увеличение в разы?
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Тебе же самокатчик рассказал на 40%.Правда пока только минус только за октябрь 8 миллиардов,но это ничего,вы главное зеленые уши настройте на волну,пардон на сваты или квартал!
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Субсидии уменьшили, планируемую надбавку учителям убрали, расходы на ВСУ сократили, у местных бюджетов забрали 160 арбузов, Бабломойскому, правда, компенсацию приготовили, ну, а так деыицит на пару копеек сократили
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"Впервые ....."

Десь я таке вже чув.
О пригадую, на базарі - де зазивали в шапіто.
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Порозпродують все разом землею і діфсіт скоротять.
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це зебіли так намалювали, а буде навпаки.
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"...поэтому все налоги мы повысим еще в этом году" "Уперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту", - Гончарук про проєкт держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 5012
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Не пойняв...
Чи зебіли вчергове брешуть "без повышения налогов и с сокращением дефицита"???
А оті закони з підвищенням оподаткування, зокрема, зі збільшенням рентної плати (закони 1209 та 1210 https://blog.liga.net/user/gkatamadze/article/34916)? А збільшення оподаткування ФОПів (закон № 2338 «Про внесення змін до Податкового кодексу України про заходи щодо детінізації обігу товарів і послуг» https://uteka.ua/ua/publication/news-14-novosti-zakonodatelstva-1-vnesen-zakon-o-podnyatii-obemov-doxoda-dlya-flp)??? А, що, в другому читанні нардеповські мажоритарні хотєлки не пройдуть, і не буде збільшення порго дефіциту бюджету? А, якщо голосів за бюджет не вистачить?
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Гончарук о проекте госбюджета-2020: "Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита"
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Бюджет України недоотримує 8 млрд грн щомісяця, тому реально це зробити підняттям цін та зниженням зарплат.
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"Высшая ценность государства - социальный капитал, люди со всеми их достижениями. Именно поэтому, мы заложили в бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей ". Конкретно будет так:

- социальная защита и обеспечение: уменьшение с 8,7% ВВП в 2018 г. и 8,3% в 2019 г. до 7,0% ВВП по прогнозу на 2020 г.;
- здравоохранение: уменьшение объемов финансирования с 3,3% ВВП в 2018 г. и 3,2% в 2019 г. до 2,9% ВВП в 2020 г.;
- образование: уменьшение с 5,9% ВВП в 2018 г. и 6,2% в 2019 г. до 5,6% ВВП в 2020 году.
Зато увеличиваем расходы на содержание себя, любимых...
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Они этого не обещали но сделали-налоги повышать не будем. Радуйся народ- Так что ли этого Земляпродавца надо понимать.
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