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Все про:держбюджет (242) Гончарук_Олексій (225)

 Гончарук про проєкт держбюджету-2020: "Уперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що доопрацьований проєкт державного бюджету на 2020 рік не передбачає підвищення податків і містить скорочення дефіциту.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора уряд ухвалив проєкт бюджету-2020 до другого читання ... Вперше без підвищення податків і зі скороченням дефіциту, щоб зменшувати борги, які всі повинні віддавати", - зазначив Гончарук.

Також, коментуючи проєкт документа, прем'єр підкреслив, що держава повинна не заважати, а навпаки створювати чесні і конкурентні умови для розвитку тих, хто цього хоче і надавати підтримку тим, хто дійсно цього потребує.

"Вища цінність держави - соціальний капітал, люди з усіма їхніми досягненнями. Саме тому, ми заклали в бюджет наступного року розвиток стратегічно важливих напрямків для людей. Один з них - медицина. Зокрема, йдеться про систему екстреної медичної допомоги", - додав Гончарук.

Читайте: Кабмін схвалив доопрацьований проєкт держбюджету-2020 і скоротив граничну чисельність працівників РДА

Прем'єр додав, що в проєкті багато інноваційних речей, в яких закладена капіталізація зростання, за рахунок чого будуть кошти, щоб підвищувати соціальні стандарти.

Серед іншого Гончарук анонсував, що 5 листопада об 11:00 уряд всім складом представить проєкт держбюджету-2020 онлайн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157598
 
 
 Топ коментарі
 
Да ты шо？ а какие же налоги повышали при приняти бюджнта...ранее？ ЕСВ в два раза снизили...было....ЕСВ с работников убрали совсем...было...
А повышение налогов...это плод воображения твокго зеленого воспаленного мозга？
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ну для ещё более успешного сокращения дефицита можно пенсии уменьшить
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Не бюджет,а золото. Правда зарплати і пенсії підвищаться можливо на рівень інфляції.
А де бабло від повного знищення конробасу, та викоріння корупції і розкрадання держбюджету? Чи то було виборче ла-ла-ла.
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НЕ будут. потому что НЕ от кого.... инет бойцы не страшны....... скорее смешны
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А вчора по Україні був дощ і що з того!!!!!!!!
З то легкістю якою Зебенята вносять зміни у Закони і Бюджет їх слова нічого не варті.
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Гончарук о проекте госбюджета-2020: "Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита" - в бюджете предусмотрено повышение зарплат и пенсий? Слыхал, что минимальная пенсия должна составлять 70% от минимальной зарплаты и должна быть 2921 грн., а не 1564 грн..
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Налоги не повысят. Базу налогообложения-изменят. А так да. Все Оk. Комментарий гончарука по проекту госбюджета. Деньги напечатает нбУ. Много. Какие-такие реформы вам еще нужны?
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Почему все ети зебильі во власти имеют мордьі дебилов? Все без исключения.
Почему?
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В следующем году учителям и врачам зарплату выдадут собственной продукцией квартала.
Зеленский, вместе с командой мечты, соберут всех и рассмеются в лицо.
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