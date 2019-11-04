 Обговорення законопроєкту щодо врегулювання питань довгобудів почнеться після 20 грудня, - міністерка Бабак

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила міністерка розвитку громад і територій України Альона Бабак.

За офіційними даними облдержадміністрацій та Київської міської державної адміністрації, станом на 1 жовтня 2019 року в Україні вважаються проблемними 150 об’єктів житлового будівництва. Найбільше таких об’єктів в Києві (51), Київській (23) та Одеській (14) областях.

За її словами, виникнення "довгобудів" спричинили фінансові проблеми замовників, судові спори, майнові питання, кримінальні справи, банкрутство, неналежне оформлення дозвільних документів, відсутність дозвільних документів та проєктно-кошторисної документації тощо.

"Чому ми не можемо передати 150 об’єктів на добудову? Що блокує системне вирішення цієї проблеми? Ми бачимо, що є певні законодавчі обмеження, бар’єри, які не дозволяють системно підійти до врегулювання цього питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінрегіон ініціював інвентаризацію всіх довгобудів в Україні та розробку законопроєкту про їхню добудову, - Бабак

Нагадаємо, раніше Мінрегіон ініціював інвентаризацію всіх довгобудів в Україні та розробку законопроєкту про їхню добудову.