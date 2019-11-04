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Все про:законопроект (837) довгобуд (2) Бабак (9) Міністерство розвитку громад і територій (6)

 Обговорення законопроєкту щодо врегулювання питань довгобудів почнеться після 20 грудня, - міністерка Бабак

В Україні тривалий час існує проблема обдурених інвесторів, які вклали свої гроші в будівництво, але, на жаль, досі не можуть повноцінно вступити в права власності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявила міністерка розвитку громад і територій України Альона Бабак.

За офіційними даними облдержадміністрацій та Київської міської державної адміністрації, станом на 1 жовтня 2019 року в Україні вважаються проблемними 150 об’єктів житлового будівництва. Найбільше таких об’єктів в Києві (51), Київській (23) та Одеській (14) областях.

За її словами, виникнення "довгобудів" спричинили фінансові проблеми замовників, судові спори, майнові питання, кримінальні справи, банкрутство, неналежне оформлення дозвільних документів, відсутність дозвільних документів та проєктно-кошторисної документації тощо.

"Чому ми не можемо передати 150 об’єктів на добудову? Що блокує системне вирішення цієї проблеми? Ми бачимо, що є певні законодавчі обмеження, бар’єри, які не дозволяють системно підійти до врегулювання цього питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінрегіон ініціював інвентаризацію всіх довгобудів в Україні та розробку законопроєкту про їхню добудову, - Бабак

Нагадаємо, раніше Мінрегіон ініціював інвентаризацію всіх довгобудів в Україні та розробку законопроєкту про їхню добудову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157597
 
   
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Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил в соцсети, что вернулся в Украину из Лондона из-за состояния здоровья жены Ирины. Об этом он написал в комментарии под постом в Facebook политолога Михаила Чаплыги.

https://korrespondent.net/ukraine/4156491-lutsenko-zaiavyl-chto-vernulsia-v-kyev
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наводите порядок, всё правильно. Страна надёжная начинается с надёжных мозгов.
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