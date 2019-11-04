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 Політика України
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 "Ми очікуємо суду і вироку замовникам цього огидного злочину", - заява посольств Франції та Німеччини в річницю вбивства Гандзюк

Посольства Франції та Німеччини в Україні очікують від правоохоронців винесення вироку замовникам нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, внаслідок якого вона померла.

"Рік тому громадська активістка Катерина Гандзюк стала жертвою нападу - її умисно облили кислотою і вона загинула внаслідок отриманих травм. Ми віддаємо шану її пам’яті. Як і її близькі та родина, ми чекаємо на суд і вирок замовникам цього огидного злочину", - йдеться в повідомленні посольств на їхніх сторінках у Твіттері в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

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Ми очікуємо суду і вироку замовникам цього огидного злочину, - заява посольств Франції та Німеччини в річницю вбивства Гандзюк 01
Ми очікуємо суду і вироку замовникам цього огидного злочину, - заява посольств Франції та Німеччини в річницю вбивства Гандзюк 02

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157596
 
 
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Заказчикам ? Это вряд-ли ,в лучшем случае стрелочники , да и то ....
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Суд судом , а сроки? Почему исполнителям дали от 3 до 6 лет? Это просто плевок на украинский народ. Жизнь человека по законам украинских рептилоидов - депутатов стоит копейку- от 3 лет. Ни в одной стране мира не дают такие сроки, от 25 лет и более дают в Америке и ЕС. Пусть даже они пошли на сотрудничество со следствием, но почему срок меньший, чем за убийство кошки или собаки? Как себе представляют законодатели и судьи реакцию людей? Чтоб эти скоты, которые пишут такие законы и так судят поплатились за такие сроки или сами или своими родственниками.
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Я тоже ожидаю суда... Но, в отличие от "страдателей" по "патриотке" (в коем статусе у меня есть основания сомневаться - из-за её должностного положения), жду раскрутки "подковёрной возни"... Спустят всё на "личные отношения", или, всё-таки, вскроют действительные причины? Во втором - сомневаюсь........ Как всегда, всё превратят в "фарс"...
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Мы ожидаем также такого же однозначного и определенного негодования и требования суда от этих же посольств и в отношении убийцы более тринадцати тысяч украинцев - владимира путлера.
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"Мы ожидаем суда и приговора заказчикам этого отвратительного преступления"(с) А про замовника вбивства Георгія Гонгадзе "шановне панство" нічого вже не хоче запитати?
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Какие сурьёзные эти посольские. А тот факт что на деньги их любимого бизнес-партнёра - Газпрома - каждый день убивают солдат и офицеров ВСУ - их не беспокоит ?
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Бггг))) а давайте тоже изучать преступления в этих странах и требовать суды
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Агов, лицеміри.

кацапутін в Україні вбив тисячі. Але ви чомусь не чекаєте на вирок. Чи може це для вас не злочин?
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