 Мер Дніпра заявив, що уряд збирається забрати у місцевого самоврядування 160 мільярдів

На ці та інші питання у своєму інтерв'ю ZN.UA відповідає мер Дніпра Борис Філатов.

"Щороку перед прийняттям бюджету з нас починали видавлювати всі соки, - каже Борис Філатов. - Ми ходили до Порошенка, до Гройсмана, сварилися, доводили ... Але в чому тоді децентралізація, якщо щороку перед прийняттям бюджету мери міст повинні ходити і принижуватися? Зараз в першому читанні - мінус 160 мільярдів гривень для всього місцевого самоврядування. І нехай виповниться песимістичний прогноз, то у Дніпра - мінус півтора мільярда".

"Раніше Петро Олексійович приймав фінальне рішення щодо міського бюджету. А зараз ми приходимо до депутатів, і вони нам кажуть:"Все вирішує уряд". Уряд і прем'єр з нами зустрілися, але ніякої конкретики ми теж поки не почули. Президент же на своїй знаменитій 14-годинній пресконференції заявив, що він взагалі не знає, що таке проєкт бюджету, і його цікавить виключно бюджет. Тому ми в невіданні".

"Ми діємо узгоджено. Збираємося продовжувати зустрічатися з урядом і профільним міністром, працюємо з депутатами, - уточнює мер Дніпра. - І останні, треба сказати, подають поправки на користь місцевого самоврядування. В тому числі і депутати від правлячої партії. Але їх голос якось погано чують. І якщо зал проголосує за цей проєкт бюджету, у мене питань не залишиться".

"Я ніколи не говорю про 14 або 3 мільярди (бюджет Дніпра відповідно в 2019 і 2013 рр. - ZN.UA), я завжди говорю про бюджет розвитку. На зараз наш бюджет розвитку - 2,7 мільярда. А в 2013-му році становив 300 мільйонів. Так, різниця суттєва. Але не забуваймо, що тоді долар був 5 гривень, а зараз - 25, - продовжує Борис Філатов. - що був зовсім інший рівень заробітної плати, і були інші ціни, в тому числі на будматеріали ".

"Я говорив з першого дня своєї каденції, що за нинішнього рівня фінансування, для того щоб зробити всі дороги Дніпра, потрібно сім років. І тут важливо не забувати, що крім доріг є ще й територія. Дніпро по своїй території більше Харкова і Одеси. Це майже 440 квадратних кілометрів. Місто довге, розтягнуте вздовж Дніпра. Це міська агломерація з масою віддалених селищ і великих мікрорайонів. І якщо нам зараз обріжуть фінансування, то навіть не знаю, що я буду робити. Хіба що квіточки висаджувати ... ", - резюмував Борис Філатов.

Раніше Борис Філатов заявив, що місцеве самоврядування - це не вертикаль влади.

Детальніше читайте в матеріалі Інни Ведерникової "Борис Філатов. Міст" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

Повну відеоверсію інтерв'ю з Борисом Філатовим дивіться тут.