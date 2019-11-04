 Кабмін перевів всі виплати співробітникам органів влади в безготівкову форму, - Дубілет

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки уявіть собі. 60 млн грн на рік витрачають центральні органи влади та обладміністрації на банківські комісії через те, що платять зарплату готівкою. І ще якусь суму, яку ми вже не рахували, на виплати за відрядження. Виявилось, що близько 7% співробітників отримують зарплату готівкою, а не на банківський рахунок", - написав він.
Дубілет зазначив, що вчора було прийнято постанову Кабміну, якою всі виплати співробітникам органів влади переводяться в безготівкову форму: "Це питання не тільки заощадження державних коштів, а й елементарної фінансової культури. Ніякої cashless ми не побудуємо, якщо не почнемо з себе".
"60 млн грн — це не така велика сума у масштабі всього бюджету. Але це — один з багатьох заходів, який ми робимо, щоб виконати сурові KPI з оптимізації бюджету, які ставить Володимир Зеленський та Олексій Гончарук", - повідомив він.
"До речі, як колишній банкір я знаю, що не можна сказати, що цим рішенням ми позбавили банки доходу. Для них робота з готівкою, навіть з комісією, - це також збиткова історія", - резюмував Дубілет.
Це ж в яких ЦОВ досі видавали зарплату готівкою?
А ЗЕбобы?)))
Или солнцеликий великан со своими слугами устал? И этоха ЗУБОЖИННЯ поки що продовжуеться...
Закон України "Про оплату праці"
Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати
Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи.
За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.
Особливо якщо врахувати, що це вже все було на 99%.
Але покласти до кишені 60млн.грн. теж непогано для "дуПлета". Для початку.