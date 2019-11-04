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 Політика України, Економіка
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Все про:виплати (108) заробітна плата (577) Кабмін (3252) постанова (40) держслужбовці (124) Дмитро Дубілет (35)

 Кабмін перевів всі виплати співробітникам органів влади в безготівкову форму, - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив, що Кабмін прийняв постанову про переведення всіх виплат співробітникам органів влади в безготівкову форму.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки уявіть собі. 60 млн грн на рік витрачають центральні органи влади та обладміністрації на банківські комісії через те, що платять зарплату готівкою. І ще якусь суму, яку ми вже не рахували, на виплати за відрядження. Виявилось, що близько 7% співробітників отримують зарплату готівкою, а не на банківський рахунок", - написав він.

Дубілет зазначив, що вчора було прийнято постанову Кабміну, якою всі виплати співробітникам органів влади переводяться в безготівкову форму: "Це питання не тільки заощадження державних коштів, а й елементарної фінансової культури. Ніякої cashless ми не побудуємо, якщо не почнемо з себе".

"60 млн грн — це не така велика сума у масштабі всього бюджету. Але це — один з багатьох заходів, який ми робимо, щоб виконати сурові KPI з оптимізації бюджету, які ставить Володимир Зеленський та Олексій Гончарук", - повідомив він.

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"До речі, як колишній банкір я знаю, що не можна сказати, що цим рішенням ми позбавили банки доходу. Для них робота з готівкою, навіть з комісією, - це також збиткова історія", - резюмував Дубілет.

Кабмін перевів всі виплати співробітникам органів влади в безготівкову форму, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157589
 
 
 Топ коментарі
 
А как же теперь яременко будет с блядями рассчитываться？ безналом что ли？
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То бишь яременко может не переживать？ ему как и раньше командировочные будут наликом выплачивать？
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А как же теперь яременко будет с ******* рассчитываться？ безналом что ли？
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ну вообще то на сайте КМУ говорится только о безналичной форме и только для командировочных и это экономия тех самых 60 млн. грн.
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То бишь яременко может не переживать？ ему как и раньше командировочные будут наликом выплачивать？
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А как с тобой до этого расчитывались? 😂
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Откуда мне знать как с тобой зебобиком ранее рассчитывались？а во теперь ты точно за анал будешь безналом получать...😀
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А почему у соевых идиотов постоянно хвантазии на тему "анала"? Вы - *********? В принципе, я о том догадывался.
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Обратись зебобик к яременко...он большой спец по аналу...😀
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Но пишешь об "анале" почему то тут ты. Совпадение?
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О яременко вспомнил...вот и навеяло...😀
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Ні. Але ж 60млн.грн. треба кудись "списати" Кабмін перевів всі виплати співробітникам органів влади в безготівкову форму, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6812
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Щось мені здається, що Кабмін час від часу ставить собі в заслугу те, що вже давно працює.
Це ж в яких ЦОВ досі видавали зарплату готівкою?
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Це вже закинчення эпохи ЗУБОЖИННЯ чи ще ни?
А ЗЕбобы?)))

Или солнцеликий великан со своими слугами устал? И этоха ЗУБОЖИННЯ поки що продовжуеться...
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а для зелебобів як завжди закони не писані.
Закон України "Про оплату праці"
Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати

Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи.
За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.
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Супердосягнення Кабмін перевів всі виплати співробітникам органів влади в безготівкову форму, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8213 Кабмін перевів всі виплати співробітникам органів влади в безготівкову форму, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8213 Кабмін перевів всі виплати співробітникам органів влади в безготівкову форму, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8213
Особливо якщо врахувати, що це вже все було на 99%.
Але покласти до кишені 60млн.грн. теж непогано для "дуПлета". Для початку.
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