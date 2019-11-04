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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (3449) допомога (915) США (5753) Трамп (2200) Сенат США (117)

 Між Трампом і Зеленським не було розмови про "послугу за послугу", - Білий дім про припинення військової допомоги Україні

Старший радник Білого дому Келліанн Конвей заявила, що не знає, чи стримував президент Дональд Трамп надання військової допомоги Україні, але підкреслила, що між Трампом і президентом Володимиром Зеленським не було розмови про "послугу за послугу".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона сказала в ефірі CNN.

Її коментарі прозвучали після того, як Палата представників прийняла резолюцію про імпічмент, в якій викладаються процедури в рамках розслідування імпічменту президента, зосередженого на телефонному дзвінку 25 липня між Трампом і президентом Володимиром Зеленським. У скарзі інформатора стверджується, що президент підштовхував Зеленського до розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера.

Конвей заявила у відповідь на питання про утримування допомоги Україні, що з точки зору президента не йшлося про "послугу за послугу".

"Президент Трамп ніколи не говорив українському президенту:"зробіть це, і ви отримаєте свою допомогу. Такого просто не було", - сказала вона.

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"Я впевнена в тому, що Україна має цю допомогу і використовує її прямо зараз. Саме через цього президента у них вона є", - підкреслила Конвей.

Разом з тим, вона зазначила, що не знає, чи утримувалась допомога Україні і як довго це тривало.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення. Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157584
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем выделять военную помощь стране, власти которой стремятся капитулировать перед агрессором? Может потому и приостановили?
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Итак все понятно. Не хватало еще говорить прямым текстом об услуге. Просто смешные оправдания
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Десь півроку, доки процедура не завершиться.
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Ну в такому випадку ЦН матеріалом буде забезпечений.
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За ЦН не переймайся особливо. Не буде матеріалу - вигадає.
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Зачем выделять военную помощь стране, власти которой стремятся капитулировать перед агрессором? Может потому и приостановили?
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Призупинення - перевищення повноважень. І це факт, а причина .... Це не в московії, де презик - цар і бог всесвіту, а тяжкість компенсується необовязковістю .
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Трамп - бизнесмен а не политик, отдавать деньги налогоплательщиков на сомнительные предприятия ему жалко.
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Саме так, і тому він "забув" що порушення закону це злочин.
До речі, якщо він бізнесмен, то чому поліз в політику.
Це як гросмейстер по шашкам сів грати в шахи. нібито й дошка однакова а фігури та правила ду-у-уже відрізняються.
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Кто их знает, зачем они в политику лезут... В США, часто, если не везёт в бизнесе - люди идут в политику. По Трампу, даже не знаю что предположить... может демократ Обама его довёл...
У нас десятки кандидатов в президенты, большинство - это просто способ лишний раз попонтоваться.
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Итак все понятно. Не хватало еще говорить прямым текстом об услуге. Просто смешные оправдания
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Между Трампом и Зеленским не было разговора об "услуге за услугу", - Белый дом о приостановке военной помощи Украине - Цензор.НЕТ 362
заявила, "что не знает," і "не было разговора" як там Одесі кажуть? ЦЕНЗОР не стелися!!!

с точки зрения президента речь не шла об "услуге за услугу" Источник: https://censor.net.ua/n3157584

А з точки зору ідіота - земля пласка. Между Трампом и Зеленским не было разговора об "услуге за услугу", - Белый дом о приостановке военной помощи Украине - Цензор.НЕТ 362
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Недурив Трамп Моніку, як останнього лоха . Покористався нею без табу як хотів і не заплатив Бубочці 😕
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А ти ,діду,свічку тримав?Коліна не болять?
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Трамп изо всех сил посылает сигналы:
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать.. я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится..
в общем, Батя, я стараюсь.
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За все время ни разу не был выбран Украинский президент. Некоторые под конец своей каденции в зависимости от ситуации в стране начали что то понимать, но не до конца.
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Кацап,а хто такий український?
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Кацам не українець,а мокша.Зрозумів?
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Подякуй 73%. Халява й тупість до добра не доводить.
До речі, з % я не про блазня. Просто цього разу так зірки склалися, що з одного боку розумний але жадібний, а другого повний нелох але розкручений на ТБ.
А нова Рада тільки підтвердила висновок.
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Ага.Именно поэтому трамп так обеспокоен уровнем коррупции в Украине.
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Короче поюзали Монику без защиты во все политические и дипломатические места...

А теперь на камеру просят подтвердить что ей было хороше... тепло...и сыто))))
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Тепер будемо обговорювати адвокатські виверти .Той не так сказав,цей не так зрозумів....
головне-триматися однієї версії:
Між Трампом і Зеленським не було розмови про "послугу за послугу", - Білий дім про припинення військової допомоги Україні - Цензор.НЕТ 8247 Між Трампом і Зеленським не було розмови про "послугу за послугу", - Білий дім про припинення військової допомоги Україні - Цензор.НЕТ 3856
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Дырку от бублика фсбшной агентуре, а не оружие. Тротил Семечком в дупу!
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Между Трампом и Зеленским не было разговора об "услуге за услугу"Між Трампом і Зеленським не було розмови про "послугу за послугу", - Білий дім про припинення військової допомоги Україні - Цензор.НЕТ 4764.
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"Старший советник Белого дома Келлианн Конуэй заявила, что не знает, удерживал ли президент Дональд Трамп военную помощь Украине" - не удерживал. FGM-148 Javelin получили, хранили их на складах западной Украины, после их забрали и отвезли в Польшу.
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Хроника одного Президента ... 04.11.2019 г.

Холодницкий (руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, Назар Иванович, кандидат юридических наук) находится в состоянии глубоких моральных метаний. Видеоматериалы и прочие шалости, переданные в САП от СБУ - тут вроде бы все понятно. Сажать нужно всех. Весь комитет (без Гетманцева), с Арахамией и Корниенко в придачу. Как минимум за сокрытие факта преступления. Но как же сажать? Наверху эти "пассажиры" не поймут-с. Не-лохи-с...
.
Баканов получил гарантии на будущее от Демократической партии США. Пока без подробностей. Подтверждение есть.
Баканов свой выбор сделал.

Клоунада Богдана замещающего свою невостребованность информационными поводами камуфляжем с выбитыми зубами и следами побоев, прекрасно иллюстрирует уровень власти в стране. Президент Зеленский, найдите работу своему главе администрации, а то он от безделья дурью мается.

Россия выдвинула новое условие для проведения вствечи в нормандском формате. Для встречи в нормандском формате президенту РФ нужна "срочная необходимость" . Исходя из требования нужно так понимать, что в данный момент, с точки зрения России никакой необходимости в переговорах нет ? Зеленкий и без нормандского формата выполняет все хотелки Путина? Путин откровенно смеется над Зеленским.
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Верно!Вмешательство-это непрошенное или насильственное участие в чужих делах(англ.interventionism)Какое это вмешательство,если Зеленский просил Америку помочь побороть коррупцию?Какое вмешательство Трампа,если он насильственно не делал ничего плохого Украине?
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Между Моникой и Биллом тоже не было такого разговора.
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Между Лолитой и Ху"лом тоже.
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Бггг))) и выглядит она в этой ситуации полной дурой, которая не в курсе, но трындеть что то надо-одно бла бла бла ни о чем...
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Какая там "услуга за услугу"?!... "Блазень" просто "прогнулся", надеясь, что "барин "не забудет"........
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Хоча Зєля і забув нагадати Трампу що йому сорок два і він не лох тим не менше в розмові з ним сильно лоханувся,поставивши себе в позу послужливого лакея...
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