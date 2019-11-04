 Між Трампом і Зеленським не було розмови про "послугу за послугу", - Білий дім про припинення військової допомоги Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона сказала в ефірі CNN.

Її коментарі прозвучали після того, як Палата представників прийняла резолюцію про імпічмент, в якій викладаються процедури в рамках розслідування імпічменту президента, зосередженого на телефонному дзвінку 25 липня між Трампом і президентом Володимиром Зеленським. У скарзі інформатора стверджується, що президент підштовхував Зеленського до розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера.

Конвей заявила у відповідь на питання про утримування допомоги Україні, що з точки зору президента не йшлося про "послугу за послугу".

"Президент Трамп ніколи не говорив українському президенту:"зробіть це, і ви отримаєте свою допомогу. Такого просто не було", - сказала вона.

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"Я впевнена в тому, що Україна має цю допомогу і використовує її прямо зараз. Саме через цього президента у них вона є", - підкреслила Конвей.

Разом з тим, вона зазначила, що не знає, чи утримувалась допомога Україні і як довго це тривало.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення. Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.