 Між Трампом і Зеленським не було розмови про "послугу за послугу", - Білий дім про припинення військової допомоги Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона сказала в ефірі CNN.
Її коментарі прозвучали після того, як Палата представників прийняла резолюцію про імпічмент, в якій викладаються процедури в рамках розслідування імпічменту президента, зосередженого на телефонному дзвінку 25 липня між Трампом і президентом Володимиром Зеленським. У скарзі інформатора стверджується, що президент підштовхував Зеленського до розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера.
Конвей заявила у відповідь на питання про утримування допомоги Україні, що з точки зору президента не йшлося про "послугу за послугу".
"Президент Трамп ніколи не говорив українському президенту:"зробіть це, і ви отримаєте свою допомогу. Такого просто не було", - сказала вона.
"Я впевнена в тому, що Україна має цю допомогу і використовує її прямо зараз. Саме через цього президента у них вона є", - підкреслила Конвей.
Разом з тим, вона зазначила, що не знає, чи утримувалась допомога Україні і як довго це тривало.
Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення. Водночас Трамп і деякі американські дипломати намагалися домогтися від України розслідування проти Гантера Байдена, сина одного з головних політичних конкурентів американського президента.
24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
До речі, якщо він бізнесмен, то чому поліз в політику.
Це як гросмейстер по шашкам сів грати в шахи. нібито й дошка однакова а фігури та правила ду-у-уже відрізняються.
У нас десятки кандидатов в президенты, большинство - это просто способ лишний раз попонтоваться.
заявила, "что не знает," і "не было разговора" як там Одесі кажуть? ЦЕНЗОР не стелися!!!
с точки зрения президента речь не шла об "услуге за услугу" Источник: https://censor.net.ua/n3157584
А з точки зору ідіота - земля пласка.
- пацаны, я свой, ваш, всё помню и за всё спасибо, но эти же суки не дают мне ничего делать.. я же предупреждал, что у нас другая политическая система, и полностью как у вас или в Казахстане/Беларуси не получится..
в общем, Батя, я стараюсь.
До речі, з % я не про блазня. Просто цього разу так зірки склалися, що з одного боку розумний але жадібний, а другого повний нелох але розкручений на ТБ.
А нова Рада тільки підтвердила висновок.
А теперь на камеру просят подтвердить что ей было хороше... тепло...и сыто))))
головне-триматися однієї версії:
Холодницкий (руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, Назар Иванович, кандидат юридических наук) находится в состоянии глубоких моральных метаний. Видеоматериалы и прочие шалости, переданные в САП от СБУ - тут вроде бы все понятно. Сажать нужно всех. Весь комитет (без Гетманцева), с Арахамией и Корниенко в придачу. Как минимум за сокрытие факта преступления. Но как же сажать? Наверху эти "пассажиры" не поймут-с. Не-лохи-с...
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Баканов получил гарантии на будущее от Демократической партии США. Пока без подробностей. Подтверждение есть.
Баканов свой выбор сделал.
Клоунада Богдана замещающего свою невостребованность информационными поводами камуфляжем с выбитыми зубами и следами побоев, прекрасно иллюстрирует уровень власти в стране. Президент Зеленский, найдите работу своему главе администрации, а то он от безделья дурью мается.
Россия выдвинула новое условие для проведения вствечи в нормандском формате. Для встречи в нормандском формате президенту РФ нужна "срочная необходимость" . Исходя из требования нужно так понимать, что в данный момент, с точки зрения России никакой необходимости в переговорах нет ? Зеленкий и без нормандского формата выполняет все хотелки Путина? Путин откровенно смеется над Зеленским.