 Сьогодні річниця смерті активістки Гандзюк

Катерина Гандзюк (1985-2018) народилася в Херсоні. Громадською та політичною діяльністю почала займатися ще за часів Помаранчевої революції. Була депутаткою Херсонської обласної ради та Херсонської міської ради. У 2016 році її призначили радницею Херсонського міського голови та в.о. керуючої справами Виконавчого комітету міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні.

В кінці жовтня 2019 року батько Катерини Гандзюк опублікував останній знімок дочки, зроблений ним рік тому: "Катя останній раз в житті сидить. Менш ніж через шість днів її не стане".

Гандзюк публічно розповідала про корупційні схеми місцевої влади, а також відкрито виступала проти підтримки деякими організаціями та політиками сепаратистських настроїв у Херсонській області.

Після нападу Гандзюк перебувала на лікуванні, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 роки померла.

Незадовго до смерті Катерина Гандзюк записала відеозвернення, в якому розповіла, що не тільки вона, а й 40 інших українських активістів зазнали нападів, а замовники цих злочинів досі не знайдені. "Я знаю, що виглядаю погано, але точно знаю, що виглядаю краще, ніж в Україні виглядають справедливість і правосуддя", - зазначила Гандзюк.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Сьогодні, 4 листопада, відбудеться всеукраїнська акція "Рік без Каті".