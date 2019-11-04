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 Політика України
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Все про:Канада (712) НАТО (2159) Шир Ендрю (1)

 Канадська опозиція сприятиме євроатлантичній інтеграції України, - глава Консервативної партії Шир

Консервативна партія Канади завжди буде підтримувати Україну та її євроатлантичні прагнення.

Про це заявив лідер Консервативної партії Канади Ендрю Шир, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канадські консерватори завжди стоятимуть разом з Україною в її боротьбі за свободу та успішне майбутнє. Наш попередній консервативний уряд вжив практичних заходів для допомоги Україні. У тому числі відрядив військових інструкторів, надав військову допомогу та наклав широкі санкції на російських посадовців, відповідальних за війну. Ми й надалі виступатимемо на підтримку України та сприятимемо її євроатлантичним прагненням", - зазначив Шир.

Він нагадав, що Канада була першою західною країною, яка визнала незалежність України.

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"Того дня утворився міцний зв’язок, яким держави та народи користуються досі. Віднедавна Україна була вимушена знову обороняти свою свободу. Я пишаюся твердою позицією Консервативної партії стосовно захисту українського суверенітету й територіальної цілісності", - наголосив політик.

Шир додав: його країна пишається тим, що є домівкою для 1,4 млн канадців українського походження.

"Ці працьовиті люди зробили великий внесок у канадське суспільство й допомогли розбудувати міцну, вільну та плюралістичну Канаду", - підсумував політик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157576
 
   
 Топ коментарі
 
Побільше ніж від Європи.
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Канадская оппозиция будет содействовать евроатлантической интеграции Украины, - глава Консервативной партии Шир - Цензор.НЕТ 9372"Цензор", не тормози - давай новость о жэншине третьего тысячелетия!
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Толку от этой Канады.
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А тебе лише гроші цікавлять?
Втім, за європейські "деньги" суверенітетом платить доводиться. І не тільки суверенітетом.
Тай скільки тих "денег", ледь-ледь на владу вистачає.
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А шо забугорним тролякам не подобається?
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Канадская оппозиция будет содействовать евроатлантической интеграции Украины, - глава Консервативной партии Шир - Цензор.НЕТ 9372"Цензор", не тормози - давай новость о жэншине третьего тысячелетия!
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Та канешна, вот про рыбу дохлую - это сенсация, а сбежавшая Луценко- это просто мелочи жизни)))
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Та мені пофігу ті чвари. Як справи, Лайф?
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Це вже не актуально.
Нам потрібно знати стан першої леді.
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Язік "по-французски" усовершенствовать...
🧐
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Для этого ей нужно было просто проконсультироваться с Ирой Геращенко,может, пару уроков взять)))
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Как там у питушков пятикопеечных поется... Я уеду жить в в Лондон! Да, соевые? Ваша ПЕСика 23 тысячелетия вас покидает? Пичалька. Надеюсь СБУ ее встретит на трапе с распростертыми. Как же страна без такой снегурки? Новый год не за горами, а там - снятие метлы, ступы, а главное путанской (путаццкой) неприкосновенности. А педро - теперь - лузер. Упс)
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Идёт обработка информации в том смысле , что в этом виноваты ЗЕ.
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Мабуть в Канаді незабаром відбудуться вибори.
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Пока у Украины конфликт с РФ, Украину в НАТО не возьмут, а конфликт будет всегда пока есть РФ. Если не будет РФ, то Украине не нужно НАТО.
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При этом часть Кипра оккупирован Турцией, а Турция тоже в НАТО
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