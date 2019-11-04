 Українська сторона CЦКК спростувала інформацію про розведення сил у Петрівському 4 листопада: "Чергова провокація"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
" Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (далі – СЦКК) інформує, що 03.11.2019 в низці ЗМІ з'явилася інформація, про те, що окупаційна влада, 04.11.2019 готова приступити до початку розведення сил і засобів на ділянці №3 "Петрівське", на знак чого запустять білу сигнальну ракету о 12.00 (за київським часом) 4 листопада.
У цьому контексті, заяви представників окупаційної влади щодо намірів розпочати процес розведення на ділянці №3 є нічим іншим як черговою провокацією та замилюванням очей світовій спільноті. У такий спосіб, видаючи уявне за бажане, ватажки самопроголошених квазіутворень не дотримуються Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань у форматі Тристоронньої контактної групи щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що згідно з даними звіту СММ ОБСЄ від 31.10.2019 р., останнє порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань РФ в межах ділянки № 3 "Петрівське" зафіксовано 30.10.2019 року.
Слід зазначити що, згідно з Мінськими домовленостями, умовою початку розведення сил і засобів є верифікація СММ ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес повинен тривати не більше 30 днів.
Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил в районі Петрівського заплановано на 4 листопада.
😀
🤑
Скоро блазень встане, вказівку дасть (зе-приставка очі вибалушить) - і розведете, як миленькі.
Депутат "Слуги народа" Бужанский репостит сепара-антимайдановца Завгороднего, висящего на Миротворце. Вот такие интересные друзья у Бужанского.
А еще оно стебется над Зе и его партией, что должно понравится @ZelenskyyUa и @TheBankova. Кароч, вляпался Максимка
Очевидно подобное их устраивает
Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув до населеного пункту Золоте на Луганщині, де відбулося розведення сил ЗСУ та "ЛНР".
"Ау, СБУ!" Українці почали бити на сполох через окупацію Золотого Росією
Російськомовна газетка Нью-Йорка "Русский базар" :
"Украина: сдача оккупированных территорий
Менее шести месяцев президентства Зеленского понадобилось Путину, чтобы заставить Украину отвести войска от собственных же территорий - Донецкой и Луганской областей.
Отвод начался на этой неделе по личному распоряжению Зеленского, который прибыл на передовую и поскандалил с добровольцами-националистами (видео, где президент Украины ведёт себя как хамоватый быдло-гопник из подворотни, доступно на YouTube).
Судьба оккупированных территорий теперь ясна и очевидна. Украинская армия отступает. Кремль проводит в самопровозглашённых ЛНР и ДНР выборы, где с рейтингом под 90% победу одержат пророссийские кандидаты. Жители проголосуют за независимость и отделение от Украины. Регион превратится в автономию наподобие Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. Если армия Украины вновь попытается вернуть оккупированные территории, она будет официально признана агрессором и врагом. Точка.
Зеленский не просто сдал Донецк и Луганск, но и обесчестил всех украинских военнослужащих и добровольцев, кто проливал кровь на своей земле. К сожалению, далеко не все украинцы ещё поняли, что именно сделал Зеленский, согласившись на подписание "Формулы Штайнмайера". История расставит всё по своим местам и Зеленский, вероятно, станет первым президентом Украины, кто отправится в тюрьму за сдачу территорий врагу."
http://www.russian-bazaar.com/ru/content/259158.htm?fbclid=IwAR1p51XauHlhlPw9d0ehUVuGVor24IaTy2t4SpQE2Hx3tFEnhZUfLLpdRDs
1. Порох смертельно мешал Кремлю. Из-за Пороха оккупанты на пять лет застряли с огрызком ОРДЛО в зубах вместо "Новороссии от Одессы до Харькова"
Порох поднял из пепелища войско - вооружил, одел, накормил.
Порох сколотил Антипутинскую коалицию, которая без него рассыпается на глазах
2. К 2019 в отличие от 2014 Украина прочно стояла на ногах.
Войскам РФ не светило НИЧЕГО, а сам Путинский Рейх плавно тонул в говне под санкциями.
Оставалось только дожимать до Победы Украины.
Кремлю надо было срочно убрать Пороха и разрушить позиции Украины изнутри. Но как?
3. Подослать киллера? Убийство Главкома лишь еще сильнее сплотило бы нацию.
Нашелся гораздо более эффективный вариант - опорочить, оболгать, смешать с дерьмом, оболванить быдло и внушить ему ненависть к Пороху - и оно все сделает само своими руками.
Была запущена операция Клоун.
Но убрали его в итоге не диверсанты ГРУ, а миллионы зебилов.
Это такой позор и такая подлость...