 Українська сторона CЦКК спростувала інформацію про розведення сил у Петрівському 4 листопада: "Чергова провокація"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

" Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (далі – СЦКК) інформує, що 03.11.2019 в низці ЗМІ з'явилася інформація, про те, що окупаційна влада, 04.11.2019 готова приступити до початку розведення сил і засобів на ділянці №3 "Петрівське", на знак чого запустять білу сигнальну ракету о 12.00 (за київським часом) 4 листопада.

У цьому контексті, заяви представників окупаційної влади щодо намірів розпочати процес розведення на ділянці №3 є нічим іншим як черговою провокацією та замилюванням очей світовій спільноті. У такий спосіб, видаючи уявне за бажане, ватажки самопроголошених квазіутворень не дотримуються Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань у форматі Тристоронньої контактної групи щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що згідно з даними звіту СММ ОБСЄ від 31.10.2019 р., останнє порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань РФ в межах ділянки № 3 "Петрівське" зафіксовано 30.10.2019 року.

Слід зазначити що, згідно з Мінськими домовленостями, умовою початку розведення сил і засобів є верифікація СММ ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб.

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Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес повинен тривати не більше 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил в районі Петрівського заплановано на 4 листопада.