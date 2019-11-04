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Все про:операція Об'єднаних сил (1727) розведення сил (45) Петрівське (7)

 Українська сторона CЦКК спростувала інформацію про розведення сил у Петрівському 4 листопада: "Чергова провокація"

Українська сторона СЦКК спростувала інформацію окупантів про ймовірне розведенні сил і засобів біля Петрівського 4 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

" Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (далі – СЦКК) інформує, що 03.11.2019 в низці ЗМІ з'явилася інформація, про те, що окупаційна влада, 04.11.2019 готова приступити до початку розведення сил і засобів на ділянці №3 "Петрівське", на знак чого запустять білу сигнальну ракету о 12.00 (за київським часом) 4 листопада.
У цьому контексті, заяви представників окупаційної влади щодо намірів розпочати процес розведення на ділянці №3 є нічим іншим як черговою провокацією та замилюванням очей світовій спільноті. У такий спосіб, видаючи уявне за бажане, ватажки самопроголошених квазіутворень не дотримуються Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань у форматі Тристоронньої контактної групи щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Сторони підтвердили розведення сил у районі Золотого, заплановано демонтаж фортифікаційних споруд і розмінування, - СММ ОБСЄ

Також повідомляється, що згідно з даними звіту СММ ОБСЄ від 31.10.2019 р., останнє порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань РФ в межах ділянки № 3 "Петрівське" зафіксовано 30.10.2019 року.

Слід зазначити що, згідно з Мінськими домовленостями, умовою початку розведення сил і засобів є верифікація СММ ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб.

Також читайте: Бутусов: Тактична обстановка біля Петрівського і Богданівки - терміни розведення зриваються

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на дільниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес повинен тривати не більше 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил в районі Петрівського заплановано на 4 листопада.

Українська сторона CЦКК спростувала інформацію про розведення сил у Петрівському 4 листопада: Чергова провокація 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157575
 
 
 Топ коментарі
 
Ща 🐕🐖 ферма на кизяк изойдьот..
😀
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Через скільки часу "роз*яснення" приберете ?
Скоро блазень встане, вказівку дасть (зе-приставка очі вибалушить) - і розведете, як миленькі.
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Давайте назовем вещи своими именами - в разгар войны был совершен государственный переворот - враг добился устранения Главкома ВСУ ...
1. Порох смертельно мешал Кремлю. Из-за Пороха оккупанты на пять лет застряли с огрызком ОРДЛО в зубах вместо "Новороссии от Одессы до Харькова"
Порох поднял из пепелища войско - вооружил, одел, накормил.
Порох сколотил Антипутинскую коалицию, которая без него рассыпается на глазах
2. К 2019 в отличие от 2014 Украина прочно стояла на ногах.
Войскам РФ не светило НИЧЕГО, а сам Путинский Рейх плавно тонул в говне под санкциями.
Оставалось только дожимать до Победы Украины.
Кремлю надо было срочно убрать Пороха и разрушить позиции Украины изнутри. Но как?
3. Подослать киллера? Убийство Главкома лишь еще сильнее сплотило бы нацию.
Нашелся гораздо более эффективный вариант - опорочить, оболгать, смешать с дерьмом, оболванить быдло и внушить ему ненависть к Пороху - и оно все сделает само своими руками.
Была запущена операция Клоун.
Но убрали его в итоге не диверсанты ГРУ, а миллионы зебилов.
Это такой позор и такая подлость...
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Ну, як Кремль накаже- так Зеленський і зробить.
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Знову зрада зрадна?"Очередная провокация": украинская сторона CЦКК опровергла информацию о вероятном разведении сил возле Петровского 4 ноября - Цензор.НЕТ 618
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тут ґебельси пукіна та місцеві марамої яким не вигідне розведення військ та придушення фашистів -пропукінців аж сіпаються в судомах =намагаються з лайна пулі лепити.. "Очередная провокация": украинская сторона CЦКК опровергла информацию о вероятном разведении сил возле Петровского 4 ноября - Цензор.НЕТ 6190 а воно Ж не виходить ніяк..
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Какая то мышиная возня на фоне не прекращающизся обстрелов.
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Ща 🐕🐖 ферма на кизяк изойдьот..
😀
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Сумасшедшие зесепаросвинособаки уныло поскуливают про ферму потому как по теме нет ничего а кушать надо...
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Просто стаду🐖🐖🐖 никто не собирался что-то пояснять, а просто вбросили простой, понятный и близкий лозунг, типа: "Хрю!" и стадо легко подхватило "хрю-хрю-хрю". Любой вопрос, глубже этого "хрю" не будет понят и вызовет агрессию.
🤑
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Через скільки часу "роз*яснення" приберете ?
Скоро блазень встане, вказівку дасть (зе-приставка очі вибалушить) - і розведете, як миленькі.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 6 ч.6 часов назад



Депутат "Слуги народа" Бужанский репостит сепара-антимайдановца Завгороднего, висящего на Миротворце. Вот такие интересные друзья у Бужанского.
А еще оно стебется над Зе и его партией, что должно понравится @ZelenskyyUa и @TheBankova. Кароч, вляпался Максимка "Чергова провокація": українська сторона CЦКК спростувала інформацію про ймовірне розведення сил біля Петрівского 4 листопада - Цензор.НЕТ 4728

"Чергова провокація": українська сторона CЦКК спростувала інформацію про ймовірне розведення сил біля Петрівского 4 листопада - Цензор.НЕТ 2481

"Чергова провокація": українська сторона CЦКК спростувала інформацію про ймовірне розведення сил біля Петрівского 4 листопада - Цензор.НЕТ 1368

"Чергова провокація": українська сторона CЦКК спростувала інформацію про ймовірне розведення сил біля Петрівского 4 листопада - Цензор.НЕТ 5835
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Запитав у знайомого ветерана АТО, чи є хоч один позитив від розведення військ. Він відповів: "Аякже, в мене знову буде дві ноги".
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Зебобам нужно сдать Украину вмете с клоуном.поэтому никакие доводы им не нужны.Казламордые в Украине и есть зебилы,ни дня не воевавшие и уставшие от сопротивлния ВСУ.Зебилы это предатели, трусы и слуги у оккупанта.
Очевидно подобное их устраивает
Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув до населеного пункту Золоте на Луганщині, де відбулося розведення сил ЗСУ та "ЛНР".Українська сторона CЦКК спростувала інформацію про розведення сил у Петрівському 4 листопада: "Чергова провокація" - Цензор.НЕТ 8522
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там головний кореш зейло, йому піх.уй, СБУ почало тхнути, там прибирають патріотів... якщо не так, то нехай роблять так,доведуть, щоб рогаті у думках не мали бажання перти в Україну!!!
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Та ла-а-адно,хвате з себе целочку строїть.Вже ВСЕ ВСІМ зрозуміло. Навіть за океаном.
Російськомовна газетка Нью-Йорка "Русский базар" :

"Украина: сдача оккупированных территорий
Менее шести месяцев президентства Зеленского понадобилось Путину, чтобы заставить Украину отвести войска от собственных же территорий - Донецкой и Луганской областей.
Отвод начался на этой неделе по личному распоряжению Зеленского, который прибыл на передовую и поскандалил с добровольцами-националистами (видео, где президент Украины ведёт себя как хамоватый быдло-гопник из подворотни, доступно на YouTube).
Судьба оккупированных территорий теперь ясна и очевидна. Украинская армия отступает. Кремль проводит в самопровозглашённых ЛНР и ДНР выборы, где с рейтингом под 90% победу одержат пророссийские кандидаты. Жители проголосуют за независимость и отделение от Украины. Регион превратится в автономию наподобие Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. Если армия Украины вновь попытается вернуть оккупированные территории, она будет официально признана агрессором и врагом. Точка.
Зеленский не просто сдал Донецк и Луганск, но и обесчестил всех украинских военнослужащих и добровольцев, кто проливал кровь на своей земле. К сожалению, далеко не все украинцы ещё поняли, что именно сделал Зеленский, согласившись на подписание "Формулы Штайнмайера". История расставит всё по своим местам и Зеленский, вероятно, станет первым президентом Украины, кто отправится в тюрьму за сдачу территорий врагу."
http://www.russian-bazaar.com/ru/content/259158.htm?fbclid=IwAR1p51XauHlhlPw9d0ehUVuGVor24IaTy2t4SpQE2Hx3tFEnhZUfLLpdRDs
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почему первый? а свиновальц разве нашу землюне сдавал?
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Давайте назовем вещи своими именами - в разгар войны был совершен государственный переворот - враг добился устранения Главкома ВСУ ...
1. Порох смертельно мешал Кремлю. Из-за Пороха оккупанты на пять лет застряли с огрызком ОРДЛО в зубах вместо "Новороссии от Одессы до Харькова"
Порох поднял из пепелища войско - вооружил, одел, накормил.
Порох сколотил Антипутинскую коалицию, которая без него рассыпается на глазах
2. К 2019 в отличие от 2014 Украина прочно стояла на ногах.
Войскам РФ не светило НИЧЕГО, а сам Путинский Рейх плавно тонул в говне под санкциями.
Оставалось только дожимать до Победы Украины.
Кремлю надо было срочно убрать Пороха и разрушить позиции Украины изнутри. Но как?
3. Подослать киллера? Убийство Главкома лишь еще сильнее сплотило бы нацию.
Нашелся гораздо более эффективный вариант - опорочить, оболгать, смешать с дерьмом, оболванить быдло и внушить ему ненависть к Пороху - и оно все сделает само своими руками.
Была запущена операция Клоун.
Но убрали его в итоге не диверсанты ГРУ, а миллионы зебилов.
Это такой позор и такая подлость...
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Давайте назовем вещи своими именами - в разгар войны свиненок устраивал 1001 мыролюбное перемирие не давая стрелять даже нашим всу.
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ну шо ви мелите, ви хоча б розуміїте, що говорите і навіщо це робилося?? міски цюу вас є, а риголетіте як мокша...
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А він і є мокша,хтось бачив щоб зелюки виступали проти ,наприклад Сивохи ,що є сапаром та приймав участь у антимайдані ,поросійська наволочь ,котрій суверенитет України стояв поперек горлянки,теперь у службі безпеки України,можно собі уявити кому він зробить безпеку, це ж слуга оккупанта , та не одна зесволота не проти ворога при владі .Уперлися в Пороха,бо Порох їм як і путлеру дуже заважає.Навіть коли він вже не очолює країну вони його бояться до всеру.
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у зепосіпак у місках є така установка-Порошенко в усему винен... бла-бла-бла, ну не розуміють вонимщо мелять, не здивуюсь що їх гебняві Того...
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Бо тільки Порох і може втримати Україну,а це путлеру та його посіпакам як ножем по фаберже.Порох є лідер націі - ось чого бояться казламорді та їх мишебратья в Україні. .
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А чому ж він не втримав? За Порошенко в 2014р - 10млн голосів,а в 2019-3млн.Я проти олігарха-президента або його "ляльку"(в даному випадку-"зе"),"если шо"."Не сотвори себе кумира".
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Он удержал,все то что сейчас сдает ********* было отвоевано при Порохе. Вот и не сотворяй себе кумира , все что Зеля кричал на Пороха можно смело предъявить самому Зеле ,и даже больше,он уже на три срока тюрьмы нароботал.Но ты же этого не видишь,у тебя кумир голобородько из кацапского сериала,еще на кого то пятками чиркаешь.
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Ты читать умеешь? Для таких упоротых,как ты,повторяю:я против любого президента,за которым тянется олигархический след!Для меня твой порох и чей-то зеля-одно гавно!Так понятно?
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Из "пепелища" поднял войско? Українська сторона CЦКК спростувала інформацію про розведення сил у Петрівському 4 листопада: "Чергова провокація" - Цензор.НЕТ 5762 Я понимаю, что память коротка, но полистайте новости и до 2014 года. Украинская армия, как минимум раза 3 в году участвовала в различных международных учениях и показывала там хорошие результаты.
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