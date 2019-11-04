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Все про:Дніпро (92) риба (94) Херсонщина (477) Гусєв Юрій (7)

 Масовий мор риби зафіксували в Дніпрі на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Масовий мор риби виявили в Дніпрі біля Херсонського морського торгового порту. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв доручив розібратися в ситуації.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Гусєв дав доручення заступнику Сергію Козирю спільно з Департаментом екології Херсонської обласної державна адміністрація із залученням природоохоронних та правоохоронних органів області негайно розібратися в цій ситуації.

Масовий мор риби зафіксували в Дніпрі на Херсонщині 01

Він зазначив, що винні в морі риби на Херсонщині будуть притягнуті до відповідальності для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

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Масовий мор риби зафіксували в Дніпрі на Херсонщині 02

"У нашій області все має бути за законом і закон має бути один для всіх", - зазначив глава області.

Масовий мор риби зафіксували в Дніпрі на Херсонщині 03
Фото: Гусєв / Facebook

Масовий мор риби зафіксували в Дніпрі на Херсонщині 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157571
 
 
 Топ коментарі
 
рыба принадлежит мусорам
хотят ловят
хотят травят
дело быдланов платить налоги
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Плотины на Днепре построили американцы и немножко немцы. От союзика там был только принудительный рабский труд. Масовий мор риби зафіксували в Дніпрі на Херсонщині - Цензор.НЕТ 1578
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Самизнаетекто продолжает испытания биологического оружия.
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Дніпровську рибу взагалі не можна їсти.
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Это из-за пестицидов всяких? Как же наши рыбаки в устье Кальмиуса ловят??? Там же ж не вода, а какая-то суспензия. Однако- ловят!
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А їм пофігу. У нас те ж саме. Здарова. Масовий мор риби зафіксували в Дніпрі на Херсонщині - Цензор.НЕТ 8480 Вже готуєшся в турне?
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И так рыбы нет -- браконьеры все выловили . еще и травят идиоты
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Браконьеры? рыбнадзор всё выловил, ибр нет страшней браконьера чем рыбнадзор.
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браконьєрам маубуть десятиріччя треба, щоб стільки виловити
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Это кто то собирается прислать бубочке дохлую зыбу в посылке . Это явная угроза жизни .
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Таки да. Новітні рехворматори вже добрались і до риби.
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Не треба притягувати рибу до відповідальності! треба добре вичитувати статті))
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На это нужно не смотреть, а убрать. Или у нас экологи только занимаются разговорами? Если не убрать дохлую рыбу, то вода станет еще более опасной. Ведь мы воду в кранах получаем из рек. Хорошо, что рыба вверх брюхом, а не люди.
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За один лишний хвост- конские штрафы, а тут тысячами вымерла. Система водохранилищ на Днепре уничтожает реку и экосистему Украины. В этом году Днепр начал цвести вначале июня, когда вода только начала прогреваться. Сроду такого не было сколько живу. Обычно-середина или конец июля. А в хорошую зиму замор из-за слабого течения и отсутствия кислорода.
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красножопые кукарекают: да союзик вам пастроил: бла-бла-бла и плотины на Днепре - гордитесь.

я говорю - угу, и Чернобыль тоже построил.... а строили для РЛС, станцию то. еще и подвзорвали немного.
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Плотины на Днепре построили американцы и немножко немцы. От союзика там был только принудительный рабский труд. Масовий мор риби зафіксували в Дніпрі на Херсонщині - Цензор.НЕТ 1578
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ну а как потомкам рабов об этом сообщить то - чтоб подохли от осознания какое они быдло что гордятся рабством дидов? скреп же почти не останется)
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И каково по-твоему внукам и детям тех людей смотреть на то, где погибла их родня ? Все эти совковые мега-стройки - это всё памятник ГУЛАГу и смерти миллионов украинцев. Их давно пора снести.
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всё верно, давно пора всё это снести, в рамках декоммунизации !
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Че этот Гусев о себе пишет как поляк, или как Бацька?(от третьего лица?)
понятно шо это не он писал(он может и не уметь), но все же.... или у секретарши столько совести шо не может написать типо шоб думали шо высрал Гусев?
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Украина морская держава которая не умеет ловить рыбу.


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А бердянські бички такі смачні!!!
Нажаль зараз у Донецьку іх не купити.
АЛЕ у мене ще є дві баночки.
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Не обов"язково бердянські. Колись будували свою базу на Федотовій косі. Ловили з човна бичків на креветку. Кльов такий, що не встигає лягти на дно, а вже сіпає. Банка з під згущонки креветки і майже відро бичків. Відразу їх смажили. Смакота нєопісуємая.
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что ж ты там делаешь в Донецке-то? снаряды подносишь??
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партизанит, очевидно. По-твоему там одни предатели ?
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Спасибо за это Данилычу , это от разбазарил флот , впрочем как и страну подлец Масовий мор риби зафіксували в Дніпрі на Херсонщині - Цензор.НЕТ 1665
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За это убивать надо! Но уверен, вот просто уверен, потому, что у власти в Украине 28 лет одно быдло и поэтому никому ничего за это не будет. А за такое убивать надо!
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у власти бандиты, только немного попроще, чем в московии
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Такие же и ни какие они не бандиты, бо у бандитов есть понятия, а это быдло без понятий, совести и чести - отбросы дорвавшиеся до власти.
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рыба принадлежит мусорам
хотят ловят
хотят травят
дело быдланов платить налоги
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Я так и знал!
Тут один наш цензоровский ветеран мент постоянно мотается в Херсон.
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..не узнаю место,в каком районе.Это кошмар!! После увиденного, надо пару недель воздержаться от покупки рыбы....а может вообще не потреблять Масовий мор риби зафіксували в Дніпрі на Херсонщині - Цензор.НЕТ 9671

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Олег плотностью с вами согласен 😖 Рыбу жалко не в той стране родилась , в Украине ничего не ценят , только Кивы и Яременко в цене , Бойки тоже не плохо идут ,какой видный мужчина 😐
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поручения давать - так и я кэрувать могу...
тяжелая работа...
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а так бы ее выловили браконьеры,хорошо что она людям не досталась
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Значить скоро на прилавках магазинів з'явиться багато в'яленої та копченої риби, а лікарям добавиться роботи. 😞
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