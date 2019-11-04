 Трамп заявив, що у нього дуже хороші відносини з Україною, РФ і Китаєм

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в інтерв'ю Fox News.
"Мої стосунки з Україною дуже хороші. Мої стосунки з Росією дуже хороші. Мої стосунки з Китаєм дуже хороші", - зазначив американський лідер.
Трамп вважає, що люди не розуміють - він може жити із іншими державами.
За його словами, його підтримка України теж "дуже хороша".
Нагадаємо, Трамп, коментуючи питання про імпічмент, заявив у суботу, 2 листопада, що він готовий прийняти президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Зокрема, під час брифінгу Трампа запитали про те, чи намагався він змусити Україну розслідувати дії політичного суперника.
На паРаше сегодня день единства Московского улуса с Золотой ордой
Ну кого цікавлять стосунки трампа з Антаркдидою- Антартикою чи з містом Idiotville, Орегон, США..?Трампа громадяни США вибрали(призначили) на РОБОТУ П Р Е З И Д Е Н Т О М.. а не ведучим ток-шоу про відчуття пристаркуватого ...
тут развели символические санкции против Рашки за ядерный теракт против англичан, а ты за мировую войну, с умным видом
жрать нетути, да? а че они хвастают шо ЗВР у них вырасли и профицит и т.д.
была себе такая Демура - мантры читала: вот-вот-вот, буквально завтра Рашка бросится просить ножек Обамы - иии....? я еще тогда подозревал что Демура - засранный кизячок)
а 2.7%"профіцит" бюджета фєдєрастії ЗЖЕРАЮТЬ військові та геополітичні забави фашиста пукіна(шаломова..)
2.7%-30%.. як не крути =МІНУС27.3%
какой же гебнюк фошист то? ты видел как оно "гуляло" в Питере когда подох его тренер? зачищено от быдла было все на целый квартал(или 5, или 10)
"фошист" ага бл.
"сравниватель" мля
\\\\\\\\\В двух словах: концентрация власти, одна правящая партия, все СМИ подконтрольны, политика рулит экономикой.\\\\\\\\\\\\
В Рашке разве 1 партия? В Италии х.з. как было - но по тексту понятно шо законодательно была 1 партия? Так может Рашка вообще Рим эпохи Нерона? Тоже признаки такие. Или Чингисханова страна - тоже так же.
Или Моисейщина(ну, когда лагерем стояли) - тоже такое.
https://ubr.ua/finances/zhilishhno-kommunalnoe-hozjajstvo/v-rjade-ukrainskikh-horodov-mohut-tak-i-ne-vkljuchit-otoplenie-v-chem-prichina-3887991?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
пс. а "мер.."шо воно таке - це мерін обрізаний?
тільки факти мають значення.
тут уже и теории заговора вспоминаются, ибо "такого не могло случиться, т.к. не могло случиться никогда".
А Трампампам под двумя разльогся!
🤔
Хоча може бути,що Трамп з цими державами дружить,а от США -навпаки.Тут американо-китайська торгівельна війна в розпалі,а в нього-дружба-жвачка.
"Китай отримав право на відповідні мита на американські товари і послуги в розмірі понад 3,5 млрд доларів на рік через порушення Сполученими Штатами правил Світової організації торгівлі (СОТ), що стосуються методології антидемпінгових розслідувань. Таке рішення ухвалив у п'ятницю арбітраж СОТ.
"Ми визначили, що рівень втрат та упущеної вигоди, понесених Китаєм в результаті методологій, які не відповідають правилам СОТ і використовуються США в антидемпінгових процедурах, що стосуються імпортованої з Китаю продукції, становить 3,579128 млрд доларів на рік", - йдеться в рішенні."https://ukr.segodnya.ua/economics/enews/torgovaya-voyna-ssha-i-kitaya-vto-prinyala-vazhnoe-reshenie-1354156.html
А вот по поводу коррупции непонятка ,, зюзя её уже всю ликвидировал что ле ?? . Сейчас , в Белом доме , нас уже не считают - самыми коррумпированными .?? Вчера тут же , на Цн , была публикация о совсем противоположном .
Вот украинцы только-только в нацию превращаются,но всё-же далеки ещё от национального единства-больше на прямую речь из ТВ ведутся-принимая буквально,а не в переносном смысле.
Так что же имел ввиду Трамп?"Чайна,Раша,Юкрейн-очень хорошие,очень умные девочки.С ними очень хорошие отношения"Это из рассказа о управляющем готелем,чьи дочери за непомерные кредиты предлагали себя кредитору по очереди,чтобы списать кредиты их отца.Неприятно для Украины,но факт коррупции,как факт полит.проституции с фактом воровства технологий,вполне сопоставим,как звено в одной цепи.