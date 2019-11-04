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 Події, Київські новини
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Все про:КМДА (731) Київ (6728) погода (500)

 Через сильний вітер у Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки

4 листопада в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Так, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає жителів міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій у разі сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157569
 
 
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А как вы думаете, ***** в паланкине на своих плечах Президент, Премьер, голова ВР с главой ОП с вокзала или прямо из Москвы принесут? Из-за сильного ветра в Киеве объявили "желтый" уровень опасности - Цензор.НЕТ 6198
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Я коли в цей час в 2008 році був в Новоросійську, то ото вітер - Бора. При чому унікальність його в тому, що він саме і тільки там буває, та ще в 2, 3 місцевостях світу.
Так от там можна підскочити і приземлитись метрів за 30, добре коли на ноги. А криші рве, нараз. Добре перевіряється робота покрівельників, та будівельників.
А нам в цьому вистачить 25 м/с. Оно на днях в Миколаєві, трохи дунуло і на центральній площі букви трьох метрові впали, при чому на 6 людей, що селфі коло них робили.
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Да-да... я, в 1985-м, поехал на рейдовой катере отход оформлять. А вот тут-то форточка и открылась! Мороз, градусов около 20 с ветром баллов 10. У меня чемоданчик, с паспортами моряков и судовыми документами. Ни о каком катере на рейд- просто речи не велось. Три дня я жил на судне нашего пароходства, которое у Лесного причала оказалось...
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