 Через сильний вітер у Києві оголосили "жовтий" рівень небезпеки

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Так, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає жителів міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій у разі сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Так от там можна підскочити і приземлитись метрів за 30, добре коли на ноги. А криші рве, нараз. Добре перевіряється робота покрівельників, та будівельників.
А нам в цьому вистачить 25 м/с. Оно на днях в Миколаєві, трохи дунуло і на центральній площі букви трьох метрові впали, при чому на 6 людей, що селфі коло них робили.