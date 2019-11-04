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Все про:обстріл (5672) поранення (1548) Донбас (13507) операція Об'єднаних сил (1727)

 Один український воїн зазнав поранення на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ із 82-мм мінометів і РПГ, за добу - 14 обстрілів, - штаб

3 листопада озброєні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

  • біля Пісків і Пищевика – з РПГ та великокаліберних кулеметів;
  • неподалік Водяного, що на Приазов'ї, – з гранатометів різних систем;
  • біля Павлополя - зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА. ФОТО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів:

  • неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;
  • поблизу Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
  • у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів;
  • тричі біля Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Зайцевого – з СПГ, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;
  • неподалік Південного – з великокаліберних кулеметів та ручних і станкових протитанкових гранатометів;
  • біля Новозванівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Вчора, 3 листопада, поранення в результаті обстрілу зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці з гранатометів, великокаліберних кулеметів і мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції ОС неподалік від Новолуганського.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Також читайте: Від початку доби на Луганському напрямку зафіксовано 3 ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Один український воїн зазнав поранення на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ із 82-мм мінометів і РПГ, за добу - 14 обстрілів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157568
 
 
 Топ коментарі
 
Слава Зеленскому, что у нас устойчивое перемирие! Ни один русский не пострадал!
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=поза межами розведення= ... хто б сумнівався ...
А те, що обстріли саме в тому районі - то не рахується.
Коректненько так, ... щоб не сказати - підібгавши хвоста ... і було б перед ким ...

А фраза =українські військові відкривали вогонь у відповідь= щезла при зе-владі.

Пораненому одужання.
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Это сегодня развивается на Украинской территории , которую покинула в Золотом-4 Украинская армия по приказу преступника и предателя зеленского

Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 82-мм минометов и РПГ, за сутки - 14 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 7023
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Та ні. Воно кремленуте. Хоче в совок і тримає на стіні портрет Сраліна.
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Та що ви кажете..
Такий ніби з виду патріот Один український воїн зазнав поранення на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ із 82-мм мінометів і РПГ, за добу - 14 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 853
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Кажуть москалі зняли відео примирення ЗСУта сепарів.
Актори, які грали наших добровольців, давно зашкварена вата.
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Слава Зеленскому, что у нас устойчивое перемирие! Ни один русский не пострадал!
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=поза межами розведення= ... хто б сумнівався ...
А те, що обстріли саме в тому районі - то не рахується.
Коректненько так, ... щоб не сказати - підібгавши хвоста ... і було б перед ким ...

А фраза =українські військові відкривали вогонь у відповідь= щезла при зе-владі.

Пораненому одужання.
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Это сегодня развивается на Украинской территории , которую покинула в Золотом-4 Украинская армия по приказу преступника и предателя зеленского

Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 82-мм минометов и РПГ, за сутки - 14 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 7023
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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У дырчатых проблемы иного рода.
Как тут не вспомнить доброе-вечное: Денег нет, но вы держитесь.
Один український воїн зазнав поранення на Донбасі. Ворог бив по позиціях ЗСУ із 82-мм мінометів і РПГ, за добу - 14 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 2134
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