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 Політика України, За кордоном
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 Україна буде членом НАТО, але зараз їй потрібно сфокусуватися на реформах, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Україна буде членом Альянсу.

Таку переконаність він висловив в інтерв'ю журналісту ТСН Андрію Цаплієнку, передає Цензор.НЕТ.

"Неможливо зробити якийсь конкретний графік. Я можу сказати лише те, що всі союзники погодились ще 2008-го на Бухарестському саміті (і я був тоді як прем'єр-міністр Норвегії), що Україна стане членом НАТО. Але зараз час сфокусуватися на реформах: як підсилити ваші оборонні та безпекові структури, як модернизувати структуру вашого управління і, звісно, як побороти корупцію. І зробивши це, ви вже сьогодні покращите життя пересічних українців. А, також, просунетесь до членства в НАТО. Звісно, ніхто не може точно сказати, коли це буде, але, якщо подивитися на інші країни, то ми побачимо, що двері НАТО завжди залишаються відчиненими. Чорногорія приєдналася до НАТО лише два роки тому, Північна Македонія стане членом НАТО за кілька місяців. І ми бачили це раніше, після падіння Берлінської Стіни, після Холодної війни. Польща, країни Балтії. Ніхто навіть в мріях уявити не міг, що вони будуть в НАТО. Зараз вони повноправні члени НАТО. Ми підтримуємо ваші зусилля, ми допоможемо вам втілити реформи, модернізувати суспільство, і, таким чином, вступити до НАТО", - сказав Столтенберг.

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На запитання, чи не залишить альянс Україну "сірою зоною" між Росією і Європою, генсек НАТО відповів, що Україна є партнером.

"НАТО має 40 країн-партнерів в світі. Для деяких країн партнерство це перший крок до членства. Але для всіх країн партнерство це відносини з НАТО на постійній основі. Ми маємо потужні партнерські стосунки з такими країнами, як Швеція, Фінляндія, Швейцарія, Австрія. І, особливо, Швеція та Фінляндія є дуже близькими партнерами. Ми тренуємося з ними, працюємо з ними, вони беруть участь у військових операціях та місіях НАТО. І, я гадаю, треба розуміти, що є велика дистанція між статусами "жодного партнерства" та "повноцінне членство".

Отже, працюючи над тим, щоби надати повноцінне членство Україні, ми маємо подумати, що ми можемо зробити більше разом. Це буде добре для України, для НАТО. І модернізувати українські оборонні та безпекові структури, допомогти їм якісною підготовкою, допомогти їм посилити можливості, зокрема, системи команди та контролю, допомогти з кібербезпекою. Все це ми робимо. Все це важливо", - підкреслив генсек НАТО.

Крім того, Столтенберг заявив, що хоч Україна і не є повноцінним членом НАТО, альянс залишається прихильником сильного і потужного співробітництва з країною.

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"Україна буде членом НАТО. Про це союзники заявляли кілька разів. Але потрібно сфокусуватися на реформах. Це добре для України незалежно від членства в НАТО, але це просуне вас швидше до членства в НАТО", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157567
 
 
 Топ коментарі
 
З нинішньою владою в Україні, ні реформ, ні вступу в НАТО очікувати не можна. На жаль
☹️
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А ти після свого вибору розраховував на щось гарне? Тепер твій світ лише залежить від тих, кого ти обрав. Їж свій вибір та не обляпайся.
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І не кажи, от з папіредньою владою - і рехворм було завались, і в НАТО вступили...
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Ну и что сказано не так? Почему опять эти визги против? Реформируем армию, проводим реформы, решаем вопрос Донбасса - и мы в нато . Да, это процесс не одного дня, и пэтины крики здесь будут торпедировать ситуацию никак.
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Да просто, работа у них такая. Украина будет членом НАТО, но сейчас ей нужно сфокусироваться на реформах, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5264
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Соевые спамеры, значит правильно все написано. Столтенберг для вас, похоже, тоже не авторитет. Вас не поймёшь, говорят -Вы будете в НАТО - вы опять недовольны. А все потому , что это Пжтина последняя соломинка для пиара. Если ещё и говорят, что НАТО возможно без пэти, то такое НАТО вам уже не нужно.
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ай вей такі Ж ДА!!

яке-таке ната .. воно ж "кацапам"-пукіну(шаломову)-мєдвєдіку євонному-жиріку-іванову-суркову-малодіну-лаврову.. як вила в дупу!!.. а там=таких марамоїв та напів--.. аж 75% в їхній мішпухі фашистов=совків. Україна буде членом НАТО, але зараз їй потрібно сфокусуватися на реформах, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7836
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Моніка Зєлєнська зі своїми малоросами проти !
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Найголовніша перешкода до вступу в НОТО, чи Євросоюзу це повністю мафіозний устрій нашої країни. Поки Україну роздирають мафіозні клани про вступи в європейські структури можна лише мріяти, бо без відсторонення наших мафіозі від влади все інше лиш бла-бла.
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ваша фєдєрастія з мафіозною мішпухою пукіна УКРАЇНИ не стосується
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Никому мы там не нужны, именно по этому нам не дают дорожную карту с конкретными шагами по вступлению, а трындеть про некие реформы можно годами.
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100%.Он польшу приняли в NATO еще в далеком 96 году, где не летал ни один самолет, как говорил поляк тогдашний военный, одни только совецкие трупы на аэродромах.Но польша была в приоритете ЕС и NATO, а нам всегда трындят про реформы. хотя нынешняя армия Украины сейчас намного лучше тогдашней польши или мадярвы.
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Тільки зе(де)біли продовжують мантру "Нікаму ми так нє нужи", "Зачєм стучать в закритиє двєрі" ітп. Та ще вся мокшанська ботоферма повилазила. Повний склад цієї худоби.
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руски свинья порохо-скот визжать - НАТО и Украина нельзя допустить!
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ах как задело русишшваине, что спрятавшись за Германскии флажок в панике скулишь, ну ничего, терпи терпила и твои род скотский будет терпеть.
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Нынешняя власть олигархическая и коррупционная. Потому реформ никаких не будет, как и во время предыдущей.
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уже не будет,

Зеленский развернул Украину от НАТО и ЕС в логово рашки, как это сделал Янукович в своё время
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Да с чего вы это взяли? Уже сто раз зеленский подтвердил , что никакие 'направления' не меняются. Но вы опять о своём)). Хотите так в рашку- есть автобусы и поезда , вперёд !
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Обіцяти женитись і женитись - дві великі різниці, дівчино
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он много чего обещал и как показала жизнь, балабол он конкретный... говорит одно, а делает наоброт, белое это чёрное, точь в точь как в рашке делается всё.. их технологии

а вы ему верьте дальше
ничего, щас пойдут платёжки за комуналку и прочие соц выплаты народ начнёт прозревать.. уже прозревает кого это коснулось
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Ну да , при пэте ж платежки были вообще минимальными, и Украина уже была одной ногой в НАТО , и солнце светило ярче.
А 'балабол конкретный', кстати, все знаем кто )))
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"и, конечно, как побороть коррупцию. И сделав это, вы уже сегодня улучшите жизнь рядовых украинцев." - так как рядовым украинцам лучше жить не стало, то можно сказать, что зелёные с коррупцией не борются и не собираются бороться, а планируют её возглавить.
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Куба, Венесуэла, Никарагуа под боком у США. Там легко могут появиться российские ядерные базы, если НАТО вступит в Украину. Беда Украины в том, что мало в НАТО дураков.
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Всё гораздо проще. Пока у Украины конфликт с РФ, Украину в НАТО не возьмут, а конфликт будет всегда пока есть РФ. Не будет РФ, то Украине не нужно НАТО.
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Но Петя обещал-же вот, вот возьмут и дверь там какая-та была открыта
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в 1963г. уже это пробовали, ничего кроме развала СССР не получилось.
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Уничтожим коррупцию, создадим сильную армию, поднимем ВВП до уровня Германии ...
И нам не нужно будет никуда вступать. Україна буде членом НАТО, але зараз їй потрібно сфокусуватися на реформах, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6236
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Ненужно так издеваться над порохоботами.
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Сиди уже и не визжи, заробитчанин, без тебя разберемся в своей стране
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Оно то можно не в НАТО, но мы пока не Швейцария и ********* нас без НАТО будет стремиться опять загнать в своё рабство.
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Вот и обрисован четкий план ПДЧ. Дело за малым, быстро его выполнить.
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Ми віримо, що Україна буде в НАТО. Хто проти цього - той ворог України.
Тільки з демократичними країнами ми сильні, ніякі самостійні збройні сили і нейтралітет нас не спасе від вічного ворога - московії.
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