 Двоє поляків загинули, а українець був важко травмований унаслідок ДТП в Польщі

Про це повідомила поліція в місті Кемпно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

За попередніми даними, 3 листопада автомобіль марки Volkswagen Passat, з невідомих поки причин, з'їхав з дороги і врізався в придорожнє дерево.

В результаті аварії на місці загинули двоє людей - 31-річний водій і 39-річний пасажир, обидва були жителями Ленка-Опатовська.

Третього - 21-річного громадянина України - в дуже важкому стані перевезли гелікоптером до лікарні в Кемпні.

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