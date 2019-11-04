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 Події, За кордоном
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 Двоє поляків загинули, а українець був важко травмований унаслідок ДТП в Польщі

У Великопольському воєводстві Volkswagen Passat, на якому подорожували двоє поляків і українець, з невідомих причин з'їхав з дороги і врізався в дерево. Двоє чоловіків загинули, а одного госпіталізовано з важкими травмами.

Про це повідомила поліція в місті Кемпно, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

За попередніми даними, 3 листопада автомобіль марки Volkswagen Passat, з невідомих поки причин, з'їхав з дороги і врізався в придорожнє дерево.

В результаті аварії на місці загинули двоє людей - 31-річний водій і 39-річний пасажир, обидва були жителями Ленка-Опатовська.

Третього - 21-річного громадянина України - в дуже важкому стані перевезли гелікоптером до лікарні в Кемпні.

Також дивіться: Двоє жителів Черкас загинули у ДТП, - патрульна поліція області. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157566
 
 
 Топ коментарі
 
украинец ехал со своими охранником и водителем.
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А у нас вертолетом обычно только чиновников возят.
Вот и вся разница наглядно.
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два "умника" нашли друг друга. но если бы их ребенок так пострадал, то наверное бы так не острили.
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два "умника" нашли друг друга. но если бы их ребенок так пострадал, то наверное бы так не острили.
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А у нас вертолетом обычно только чиновников возят.
Вот и вся разница наглядно.
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...ОТКУДА ИНФА ПРО ЧИНОВНИКОВ С ВЕРТОЛЕТАМИ?...
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Что делал 21-летний украинец в двумя старыми поляками?
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украинец ехал со своими охранником и водителем.
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Заснул 100 процентов !!! Там реально клонит в сон -- дороги идеальные !!! скорейшего выздоровления земляку !!!
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Совет дальнобойщика не раз меня выручал, ешьте в дальней дороге апельсины, кожицу не надо выкидать, чтоб спать не хотелось ее надо нюхать периодически, а вот кофе противопоказан т.к. после третьей чашки просто вырубает так спать хочется.
Счастливой, без аварий, вам все дороги.
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Если клонит в сон - надо остановиться и поспать. Я так думаю.
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Утром рано с Харьков в Киев, вечером назад, 5 апельсин, спать вообще не хочется, нет усталости. Всем советую, очень хорошее средство для дальней поездки.
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