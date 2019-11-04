 РФ планує продовжити транзит газу через Україну, але Київ не прагне домовитися з цього питання, - Пєсков

Таку думку висловив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Він запевнив, що у Росії скоро з'явиться можливість "гарантовано здійснювати необхідні поставки споживачам на Заході за рахунок інших альтернативних маршрутів". "Чи використовує Росія це? Однозначно ні. - сказав він. - Президент Путін говорив, що ми не відмовляємося від транзиту через Україну, але ми не можемо це робити, якщо цього не хочуть самі наші українські візаві".
Пєсков підкреслив, що продовження транзиту газу через територію України необхідно для самої України, інакше "ГТС України просто розвалиться".
"І, крім того, як можна взагалі говорити про щось і прагнути до якихось домовленостей, якщо триває така вакханалія в [Стокгольмському] арбітражі. І Путін чітко сказав, що, хлопці, потрібно спочатку відмовитися від якихось вимог, досить абсурдних, а потім вже домовлятися", - додав Пєсков.
Нагадаємо, 9 жовтня глава Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.
28 жовтня сторони знову зустрілися. За словами виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка, для того, щоб почати переговори про укладення нового контракту на транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України російська сторона вимагає, щоб Україна пішла на певні поступки, які є нелогічними і принизливими.
Наступний раунд переговорів щодо транзиту російського газу, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.
результат - Україна найбідніша країна Європи
і ось зараз нарешті в України з'явився шанс
Любое действие - плохо. Он (х&ло) просто дождался нелоха.
А "скоро" это когда?
Давно казав - нех розраховувати на москальский газ. Транзит рано чи пізно припиниться, то ж готуйтесь жити без нього.
Кацапія це шизофренична країна.
Хай бабки виплачують по арбітражу і не триндять зайвого.
1) який"кацап" з пуіна(шаломова)-мєдвєдіва-жиріка-володіна-суркова-лаврова-іванова...(таких в їхній злодійській мішпусі до 75%!!)?
2) Почитай Орвелл1984 та працы Уснадзе..
Он его кормил 20 лет,сейчас кормит,и надееться будет кормить в будущем. А вдруг Вова закроет этот 146млн. рынок?!
Президентской зарплаты не хватит оплатить даже школу детей!
АЛЕ ЗЛОДІЙ Є ЗЛОДІЙ!! і рішення судів виконувати не то щоб"ніхочіт".. але тягне-зволікає.
І шо цікаво - з примітивно=тупорилих хитрощів фєдєрастів вже й діти не сміються... а воно хуцпато продовжують дуркувати
Удовлетворит зехидрант эти хотелки в норманском формате?
Результат предсказуем.
Взкукурікнуло *****, котре судилось проти введення Третього енергопакету... Ну є ж компромісні варіанти, наприклад, Нафтогаз не подасть нові вимоги в Стокгольмський арбітраж, а кремльгаз припинить оскаржувати попережнє рішення арбітражу та виплатить всю суму.
им нужно дотянуть еще 1 год, пока не достроят новый
вцепились в ентот укрпровод
енто 3 млрд - всего 3% от бюджета.
за год ахметки крадут у укрбюджета 2 укрбюджета 200 млрд
там ищите пропажу 3.
Вони не хочуть повернути Україні оті три мільярди, отримані ними шість років тому? Чи спочатку їм Богдан має повернути комісію, яку вони заплатили тоді чиновнику Кабміну "за послуги"?