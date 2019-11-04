 РФ планує продовжити транзит газу через Україну, але Київ не прагне домовитися з цього питання, - Пєсков

Таку думку висловив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Він запевнив, що у Росії скоро з'явиться можливість "гарантовано здійснювати необхідні поставки споживачам на Заході за рахунок інших альтернативних маршрутів". "Чи використовує Росія це? Однозначно ні. - сказав він. - Президент Путін говорив, що ми не відмовляємося від транзиту через Україну, але ми не можемо це робити, якщо цього не хочуть самі наші українські візаві".

Пєсков підкреслив, що продовження транзиту газу через територію України необхідно для самої України, інакше "ГТС України просто розвалиться".

"І, крім того, як можна взагалі говорити про щось і прагнути до якихось домовленостей, якщо триває така вакханалія в [Стокгольмському] арбітражі. І Путін чітко сказав, що, хлопці, потрібно спочатку відмовитися від якихось вимог, досить абсурдних, а потім вже домовлятися", - додав Пєсков.

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Нагадаємо, 9 жовтня глава Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена ​​в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.

28 жовтня сторони знову зустрілися. За словами виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка, для того, щоб почати переговори про укладення нового контракту на транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України російська сторона вимагає, щоб Україна пішла на певні поступки, які є нелогічними і принизливими.

Наступний раунд переговорів щодо транзиту російського газу, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.