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 Політика України
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Все про:газ (1062) Пєсков (599) Росія (20364) транзит газу (87)

 РФ планує продовжити транзит газу через Україну, але Київ не прагне домовитися з цього питання, - Пєсков

Росія не збирається відмовлятися від транзиту газу через Україну навіть за наявності альтернативних маршрутів, але поки сам Київ не прагне до домовленостей з цього питання.

Таку думку висловив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Він запевнив, що у Росії скоро з'явиться можливість "гарантовано здійснювати необхідні поставки споживачам на Заході за рахунок інших альтернативних маршрутів". "Чи використовує Росія це? Однозначно ні. - сказав він. - Президент Путін говорив, що ми не відмовляємося від транзиту через Україну, але ми не можемо це робити, якщо цього не хочуть самі наші українські візаві".

Пєсков підкреслив, що продовження транзиту газу через територію України необхідно для самої України, інакше "ГТС України просто розвалиться".

"І, крім того, як можна взагалі говорити про щось і прагнути до якихось домовленостей, якщо триває така вакханалія в [Стокгольмському] арбітражі. І Путін чітко сказав, що, хлопці, потрібно спочатку відмовитися від якихось вимог, досить абсурдних, а потім вже домовлятися", - додав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" направив нові позовні вимоги проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж, - Вітренко

Нагадаємо, 9 жовтня глава Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена ​​в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.

28 жовтня сторони знову зустрілися. За словами виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка, для того, щоб почати переговори про укладення нового контракту на транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України російська сторона вимагає, щоб Україна пішла на певні поступки, які є нелогічними і принизливими.

Наступний раунд переговорів щодо транзиту російського газу, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157565
 
 
 Топ коментарі
 
Ты давай не трынди Пескоструйный , а выплачивай штрафы по решению суда . Потом погорим относительно транзита .
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Сьогодні головною задачею росії є зняття штрафів Стокгольмського арбітражу, а потім контракт з Україною, де прокачка газу буде складати 1/3 від попередньої. При таких умовах ми будемо працювати собі у збиток.
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він його і проштовхнув в крісло з булавою. Пригадуєте месагу "кто-угодно, только не Порошенко"?
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Ты давай не трынди Пескоструйный , а выплачивай штрафы по решению суда . Потом погорим относительно транзита .
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ЕС, когда вы начнете покупать газ как положено? вы его покупаете не на той границе. нам в принципе плевать кто оплатит транзит... но жить в постоянном шпагате нам надоело, решайте этот вопрос и вам ничего не будет.
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Думаю, что в РФ не будут против такой формулы, но вопрос - а надо ли это странам ЕС?
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РФ по твоему не против что бы другие нефтегазовые компании россии кроме ПукинГаза могли продавать газ на экспорт?
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Війна - війною , а транзит кацапського газу , Україна , все одно справно забеспечує !
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Бо він потрібен ЄСі вони за це платять.
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...на 10 лет контракт,100- лярдов обьем и за транзит 10 баксов ..и хоть завтра.... РФ планирует продолжить транзит газа через Украину, но Киев не стремится договориться по этому вопросу, - Песков - Цензор.НЕТ 2005...иначе ПНХ...
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Какой нибудь контракт все ж Киев подпишет,а не то ЕС так вставит,мало не покажется.
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...не вставит, им вставить теперь неплохо было, чтобы прочувствовали....пусть покупают газ на границе нашей восточной,а не на западной...если чмошники подпишкт на год 10 млрд., вот тогда мало не покажется, своим подпитывать систему будем...
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Сьогодні головною задачею росії є зняття штрафів Стокгольмського арбітражу, а потім контракт з Україною, де прокачка газу буде складати 1/3 від попередньої. При таких умовах ми будемо працювати собі у збиток.
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Головною задачею бариг за 27-м років незалежності не допустити Незалежності Нації України,а саме забороняти виготовленню навіть національного біологічного палива(самогону),який можна виготовляти в Україні навіть з піловиння,що дешевше за природний газ.Я мовчу вже за вугілля з власної української землі.Але й холоп бариги вільним не стане,бо рабів до раю не пускають.
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тому що 27 років Україною керували професійні політики
результат - Україна найбідніша країна Європи
і ось зараз нарешті в України з'явився шанс
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Россия выдвинула новое условие для проведения вствечи в нормандском формате. Для встречи в нормандском формате президенту РФ нужна "срочная необходимость" . Исходя из требования нужно так понимать, что в данный момент, с точки зрения России никакой необходимости в переговорах нет ? Зеленкий и без нормандского формата выполняет все хотелки Путина? Путин откровенно смеется над Зеленским.
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Зелибоба сейчас попал в такое-же положение,в какое поставил пукина порох.
Любое действие - плохо. Он (х&ло) просто дождался нелоха.
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Он заверил, что у России скоро появится возможность "гарантированно осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов".Источник: https://censor.net.ua/n3157565
А "скоро" это когда?
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странно, а вот мне недавно умные люди доказывали, что Зеленский огенд путэнга и быстро сдаст интересы Украины... и подпишет полную капитуляцию... путем тотальных уступок...
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Умные люди тебе зедебилу правильно говоря.Или он делает не это?
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Они же и доллар по 100 грн. к концу лета обещали. Так что кассандры из них - так себе.
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Да свиноботы тут и дефолт обещали, хотя доллар при Зеленском упал до 24 грн. При Пэце "тыща-в-день-запиши" Свинарчуке доллар стоил 27
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Уверен если Украина разрешит транзит российского газа по своей территории, то ООН примет резолюцию осуждающую транзит. Уж лучше без транзита.
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Маючи 25-е місце у світі по залежам газу Україна,завдячуючи привладним баригам зрадникам 25-ть років ссе кров з українців,перепродаючи втридорога імпортний газ.Але холопи барижні чомусь "зради" в тому не бачать.То які ж вони українці?Звичайна цукрова вата.
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з урахуванням кримського шельфу та окупованого донбасу?
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І так і ні,бо Крим з Донбасом-Україна,а злочини такі термінів давності не мають-агресор-окупант вже сплачує свою ціну і буде сплачувати надалі-жаль тільки непомірних втрат України-їх не повернути.
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Песков, як зажди, несе пургу. Його начальник так сказав.

Давно казав - нех розраховувати на москальский газ. Транзит рано чи пізно припиниться, то ж готуйтесь жити без нього.
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Письков,как(хотя это слово лишнее) манерный пи*ар,делает вид,что это нужно только Украине,а мы, мол ,еще подумааем над просьбой. Хотя все знают что нароссия перед Украиной в долгах как в шелках. Оплати долг потом будет разговор. А пока и карлику передай чтоб за тобой на*уй шли.
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У кацапів все навпаки - чорне це біле, а біле це чорне.
Кацапія це шизофренична країна.

Хай бабки виплачують по арбітражу і не триндять зайвого.
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ой такі Ж да!! але..
1) який"кацап" з пуіна(шаломова)-мєдвєдіва-жиріка-володіна-суркова-лаврова-іванова...(таких в їхній злодійській мішпусі до 75%!!)? РФ планує продовжити транзит газу через Україну, але Київ не прагне домовитися з цього питання, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1751
2) Почитай Орвелл1984 та працы Уснадзе..
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02.ноября 2019 года президент РФ Путин провел совещаниие Совета безопасности РФ. Кроме всего прочего рассматривался вопрос о транзите газа через территорию Украины. Было отмечено, что (БАРАБАННАЯ ДРОБЬ!) сохранение транзита критично важно для РФ до реального завершения строительства и запуска газопровода "Северный поток - 2".
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Зеле наука, ну неужели до сих пор не понял что имеем дело с рашкой - страной без чести и совести, рашкой, страной гопником?
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Да понял он! Но ему важнее сохранить росрынок для своей продукции!
Он его кормил 20 лет,сейчас кормит,и надееться будет кормить в будущем. А вдруг Вова закроет этот 146млн. рынок?!
Президентской зарплаты не хватит оплатить даже школу детей!
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Чтобы узнать истинное положение дел, нужно каждое утверждение российских чиновников, начиная с путина или российских СМИ, развернуть ровно наоборот, с головы на ноги или на 180градусов.
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ой такі Ж да!! РФ планує продовжити транзит газу через Україну, але Київ не прагне домовитися з цього питання, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1209 і так воно-лайно прагне .. і інакше прагне.. і по "євра-пейс-цкі" прагне.. РФ планує продовжити транзит газу через Україну, але Київ не прагне домовитися з цього питання, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9266

АЛЕ ЗЛОДІЙ Є ЗЛОДІЙ!! і рішення судів виконувати не то щоб"ніхочіт".. але тягне-зволікає.
І шо цікаво - з примітивно=тупорилих хитрощів фєдєрастів вже й діти не сміються... а воно хуцпато продовжують дуркувати
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Які добрі московити, а наші ні. А хто подавав на нас в арбітраж на 60 млрд..доларів США за невиконання угод, особливо по формулі лохів - берри, або плати? Забули? А хто нас нагинав, як тільки починався опалювальний сезон? А хто нам давав ціну 450, коли в Европі було до 250? Це ці такі добрі московити? Дулі вам. Виконуйте рішення арбітражу і робіть все тут, як в гостях - по договору, а не як вдома.
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я знову ж, в 3065-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Рф хочет продолжить транзит газа через Украину на шару,по старому контракту еще от Ю.В.Т. При малых обьемах нет рентабельности. Украинцы будут платить за транспортировку. Еще хочет содддержания ГТС в рабочем состоянии для прокачки обьемов в случае ремонта/аварии на потоках.
Удовлетворит зехидрант эти хотелки в норманском формате?
Результат предсказуем.
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Шо там договариваться, ********* если это будет приносить им деньги сами будут просить про транзит.
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"спочатку відмовитися від якихось вимог, досить абсурдних, а потім вже домовлятися"
Взкукурікнуло *****, котре судилось проти введення Третього енергопакету... Ну є ж компромісні варіанти, наприклад, Нафтогаз не подасть нові вимоги в Стокгольмський арбітраж, а кремльгаз припинить оскаржувати попережнє рішення арбітражу та виплатить всю суму.
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Песков - вы преступник!!!! И надеюсь вы получите по заслугам!!!!!
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Украина должна перекрыть российский газ, тогда она получит помощь от Евросоюза и США.
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РФ планирует продолжить транзит газа через Украину, но Киев не стремится договориться по этому вопросу, - Песков

им нужно дотянуть еще 1 год, пока не достроят новый

вцепились в ентот укрпровод
енто 3 млрд - всего 3% от бюджета.

за год ахметки крадут у укрбюджета 2 укрбюджета 200 млрд

там ищите пропажу 3.
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Носом не сосут-сосут поросенки рьілом
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Якщо рішення Стокгольмського арбітражу на користь України для них абсурдні; і, якщо рішення того же Стокгольмського арбітражу в 2015/13рр на їхню користь для них неабсурдні - то про що з ними можна домовлятися?
Вони не хочуть повернути Україні оті три мільярди, отримані ними шість років тому? Чи спочатку їм Богдан має повернути комісію, яку вони заплатили тоді чиновнику Кабміну "за послуги"?
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