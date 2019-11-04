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 Суспільство
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 Польща допоможе Україні створити систему підтримки військових із бойовими психічними травмами

Польські фахівці з Військового інституту медицини допоможуть Україні розвинути систему допомоги солдатам із бойовими психічними травмами.

Експерти Клініки психіатрії, бойового стресу і психотравматології Військового медичного інституту підготують український персонал і підкажуть, як створити модельні рішення, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

За словами глави клініки лікування бойового стресу полковника Радослава Творуса, польські лікарі хочуть зробити те, з чим кільканадцять років тому полякам допомагали американці. Коли польські солдати поверталися з перших бойових місій в Іраку та Афганістані, почала посилюватися проблема бойового стресу і пов'язаних з ним проблем зі здоров'ям. Експерти з Військового медичного інституту хочуть поділитися досвідом у цій галузі та показати українцям, як створити комплексну систему догляду за ветеранами.

Очільник Клініки психіатрії, бойового стресу та психотравматології додав, що Військовий медичний інститут співпрацює з українськими лікарями декілька років. Польські експерти зауважили, що в українців є добрі клініки, котрі підтримують військових із бойовою травмою, але не вистачає підходу до цих питань. А тому з наступного року почнуться вишколи для вибраних українських лікарів і наукового персоналу. Десять осіб пройдуть навчання у Польщі, а потім свої знання вони поширюватимуть в Україні.

Українська сторона запропонувала кілька госпіталів, які могли б взяти участь в подготовкк. Військовий медичний інститут вибрав, зокрема, Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Туди потрапляють солдати з усієї України.

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Українська сторона запропонувала декілька госпіталів, які могли б взяти участь у вишколах. Військовий медичний інститут вибрав, зокрема, Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Туди потрапляють солдати з усієї України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157564
 
   
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це є дуже важливий індікатор як країна ставиться до військових з PTSD (post traumatic stress disorder)
їм страждають більшість тих хто повернувся з бойових дій
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Когда Московия захватила Крым и начала наступление на донбассе, поляки очень сильно испугались и начали готовить около 100 тыс. партизан. Эта помощь поляков не из-за "дружелюбия" к украинцам, а из-за страха, что мордор окажется возле границ поляков и они будут следующими после Украины. Украинцы для поляков это - 1. защиита их восточных границ, - 2. дешевая рабочая сила, из которой они выкачивают все силы за 12-16 часовой рабоч. день. и - 3. украинцы для поляков это те, которым нельзя позволять поднять голову, как самостоятельной сплоченной и сильной нации (следствием чего стало бы возрастание демократии, экономики и более сильное контролирование власти народом), поэтому они против украинских националистов и против украинской церкви, хотя для себя, любимых, все ровно наоборот, - в правящей партии Польши, большинство - консервативные националисты.
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Будут делиться опытом лечения "боевых психических травм" охранников из Освенцима?
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Знань багато не буває. А для тих, хто в цьому сумнівається, що це потрібно, подивіться фільм "В долині Ела"
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Найкраща підтримка військовому з бойовою психічною травмою - це сунути йому кишеню пачку зелених...
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