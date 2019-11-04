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 Політика України
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Все про:держбюджет (242) Кабмін (3252)

 Кабмін схвалив доопрацьований проєкт держбюджету-2020 і скоротив граничну чисельність працівників РДА

На позачерговому засіданні 3 листопада Кабінет міністрів України ухвалив проєкт бюджету-2020 до другого читання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Сьогодні ми ухвалили проєкт Бюджету-2020 до другого читання, опрацювавши висновки Верховної Ради. Враховуючи рішення РНБО та комісії щодо розподілу коштів на інвестпроєкти, Бюджет ухвалено з доопрацюванням. Ми завершимо і якнайшвидше передамо документ до Верховної Ради", - зазначила міністерка фінансів Оксана Маркарова, уточнивши, що з понеділка почнеться його обговорення в ВР і президентом.

Крім цього, уряд скоротив граничну чисельність працівників райдержадміністрацій (РДА). "Це обумовлено тим, що в результаті реформи децентралізації функції РДА активно переходять до об'єднаних територіальним громадам.

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Рішення Уряду дозволить оптимізувати роботу таких райдержадміністрацій та зменшити витрати бюджетних коштів, які можуть бути спрямовані на розвиток громад на відповідних територіях.

Також міністри зобов'язали усі державні установи виплачувати кошти на відрядження працівників у безготівковій формі. Це дозволить скоротити кількість паперових документів та заощадити мінімум 60 млн гривень на рік.

На засіданні Кабмін схвалив і низку кадрових рішень. Зокрема, призначив Сергія Масліченка заступником міністра енергетики та захисту довкілля, звільнив голову Державного космічного агентства Павла Дегтяренка та оголосив конкурс на зайняття цієї посади, а також тимчасово поклав виконання обов'язків генерального директора Державного авіаційного підприємства "Україна" на Олександра Пономаренка.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила бюджет на 2020 рік у першому читанні. За нього проголосувало 255 депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157562
 
 
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Сокращение дармоедов это хорошо, это правильно
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Ещё бы тебя зебобика сократили . Гавкай задаром
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в Німеччині за такі пусті новини редактора б вигнали. Ні про що. Ти в чому небудь спеціаліст, окрім клоунів?
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І що там? Комуналку зменшили пенсію і зарплату вчителям збільшили?
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Сколько из бюджета выделяют в 2020 году на пенсии евреям в Израиле кто-то знает ?
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Шоб не ждать сокращєнія,уєду я в Лондон
Кабмин одобрил доработанный проект госбюжета-2020 и сократил предельную численность работников РГА - Цензор.НЕТ 6666
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