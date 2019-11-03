 Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку чиновника.
Під фотографією користувачі хвалять почуття гумору Богдана, діляться порадами і критикують крок як такий, що впливає на сприйняття України на міжнародній арені.
Також коментатори згадують журналістку Соню Кошкіну, яка підтвердила свою інформацію про бійку.
Нагадаємо, ЗМІ повідомили про бійку Андрія Богдана та Івана Баканова через призначення в СБУ. В Офісі президента цю інформацію спростували.
Даже фотошоп на петю ЗАПРЕЩЕН на цензоре!
все, кто против реванша лолиты кокориной - отправляет в бан..
самый мерзкий форум
а правят
Богдан с Портновым
Там думающие люди.
Цитируя классика: дебилы мля...
давай к нам в Кэпиталс будешь с Овечкиным на пару
btw Овечкин единственный человек которому я прощая якшания с Путиным
гениальный игрок ну голова шайбами отбита ему прощаю
Go Caps!!!!