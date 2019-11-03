EN|RU|UK
Теми дня: Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Курйози
  12286  260
Все про:ЗМІ (665) фото (95) Богдан Андрій (205)

 Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями

Після повідомлення про бійку глава Офісу президента Андрій Богдан замінив фото профілю в соцмережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку чиновника.

Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Все розслідувано: і вбивства протестувальників, і вбивства міліціонерів. Значить - все, далі не потрібно розслідувати", - Горбатюк розповів про розмову з Богданом про справи Майдану на зустрічі із Зеленським. ВIДЕО

Під фотографією користувачі хвалять почуття гумору Богдана, діляться порадами і критикують крок як такий, що впливає на сприйняття України на міжнародній арені.

Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями 02
Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями 03
Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями 04
Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями 05
Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями 06
Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями 07

Також коментатори згадують журналістку Соню Кошкіну, яка підтвердила свою інформацію про бійку.

Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями 08

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про бійку Андрія Богдана та Івана Баканова через призначення в СБУ. В Офісі президента цю інформацію спростували.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157560
 
   
 Топ коментарі
 
Глава ОП Богдан выложил свою фотографию с выбитыми зубами и синяками - Цензор.НЕТ 4616 Це зовсім не смішно. Ідіоти продовжують грати як на сцені, і вважають, що ми всі також ідіоти.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
коментар відмічено як спам  
 
Як легко розвести порохоботів. Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями - Цензор.НЕТ 1515
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ім для зради треба зовсім небагато.
 показати весь коментар
 
Взаголі--така морда йому більше підійшло б. Звичайно і свиняча йому личить.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нет предела тупости порохоботов. Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями - Цензор.НЕТ 9045
 показати весь коментар
 
 
Это конечно смешно, но мне одному кажется что 95-й квартал перехал всем составом в правительство? Что не день то новый анекдот.
 показати весь коментар
 
 
Мне бы больше понравилась голова Богдана с дыркой и в обрамлении раскиданных вокруг нее его же мозгов.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботы "прошли" тест на IQ.
 показати весь коментар
 
 
Негативное прохождение это тоже прохождение...
 показати весь коментар
 
Пятак, де Йуля пропала краще скажи. Ні слуху, ні духу від неі. На Хеловін вурдалаки та упирі в свою команду забрали?
 показати весь коментар
 
Зайди на сайт Батьківщини і взнаєш. Вчити вас нікому, а мені ніколи.
 показати весь коментар
 
 
Обратили внимание?
Даже фотошоп на петю ЗАПРЕЩЕН на цензоре! Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями - Цензор.НЕТ 7486
 показати весь коментар
 
 
Так це вже давно.Тут тільки лубьянські картинки на Зеленського в пошані
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
цензор не чистит посты только вальцманоидов))
все, кто против реванша лолиты кокориной - отправляет в бан..
 показати весь коментар
 
 
Какой там реванш. Пусть к следователям ходит вовремя.
 показати весь коментар
 
люди выбирали президента
а правят
Богдан с Портновым
 показати весь коментар
 
 
Так кто такой Зе? Марионетка или диктатор?
 показати весь коментар
 
 
"Единство и борьба противоположностей" (с) Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями - Цензор.НЕТ 4703
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Неужели этот невинный фотошоп страшнее ваших фотожаб?

Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями - Цензор.НЕТ 8597
 показати весь коментар
 
 
...на 112 голубой Шарик взахлеб рассказывает нарцыссу в шляре ковбойской, как Порошка они всем кагалом мочили и замочили таки...п..ц!....стоит послушать ... Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями - Цензор.НЕТ 8585
 показати весь коментар
 
 
Порошок сам себя замочил своей брехней, свынарчуковством, мародерством и нежеланием слушать украинцев.
 показати весь коментар
 
 
...каждый день подобное слышу у Салафья Мудозвона вечернего и Ко...смените наконец то методички, не работает это уже...
 показати весь коментар
 
 
А зачем ты Салафья Мудазвона каждый день слушаешь? На службе обязали?
 показати весь коментар
 
 
...смотрю и никакую ху...ту мутную и всякую, разрешения не спрашиваю , привычка однако давняя...
 показати весь коментар
 
Вот так казленочками и становятся. А ведь тебя Аленушка предупреждала не лакать из этой грязной лужи...
 показати весь коментар
 
..вот аленушку свою и предупреди.., остряк хренов..
 показати весь коментар
 
Аленушка в курсе. Это ты ее настойчивые предупреждения игнорируешь.
 показати весь коментар
 
...меня предупреждать, шо ссать против ветра... Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями - Цензор.НЕТ 5270...
 показати весь коментар
 
А знаете шчто может быть самым "смешным" Что потасовка была. зубы не летели , синяки не ставились но что-то было. А этот концерт 95 квартала с картинкамивже ни в какие раки не влазит. И Богдан считает себя политиком? Ну извините... Зеленский тебе вже почти 43 годика, а в команде какие-тУО (умственно отсталые).
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В раки. Там же ясно написано.
 показати весь коментар
 
 
И кому ещё интересна эта клоунада с этими дебила и, причем полными.
 показати весь коментар
 
 
После этого, типа, прикола, понятно - да, песты богдану таки дали)) Были бы сплетни не оправдывался бы таким способом, да и вообще внимания не обратил бы.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А вот нихрена. Прахоботы тут уверены, что он уже через 10 минут после появления прахоботского высера должен был показать, что у него в "наявности" 32 зуба, а лучше с запасом - штук 40. Стецькам не угодишь. Не опрадывается -спрятался где-то. Прикололся с вас убогих - следы заметает.
 показати весь коментар
 
Бггг)))зебанутый,почему зешобла вечно оправдывается перед порохоботами?подумай, если мозги еще есть какие нибудь...
 показати весь коментар
 
Оправдывается? Не знаю на счет "зебанутых ", но лично у меня осталась малюсенькая надежда, что нельзя быть навсегда одурманенным заклятием армиямовавиратомас и не замечать брехни и мародерства свынарчуков. Стараюсь относиться к вам по доброму. Вы ж все таки граждане Украины. Хоть придурошные, но граждане. Может я неисправимый оптимист. Давай сделаем эксперимент. Я вот сейчас напишу тут, что твоя дочь и жена - проститутки, а сам ты - тридварас. И этому есть свидетели и реальные подтверждения. А вот теперь можешь начинать оправдываться. Хотя можешь и не начинать и так все ясно...
 показати весь коментар
 
...а вот так *********** и 5 лет пройдет, а вы жрите и ржите... по приколу, придурки 70%+.. Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями - Цензор.НЕТ 2524...
 показати весь коментар
 
 
Это и есть истинное, настоящее лиццо ЗЕбило сепарской клики. Это не шутка это ЗЕсепары кремлёвские сняли маску. Настоящие приСлуги Урода
 показати весь коментар
 
...завтра эта карикатура облетит все СМИ западные...ржем по приколу 70% лохи галимые, позорные.... это же глава администрации президента Украины, или лошара какой конченый, квартальный?...
 показати весь коментар
 
 
Справа не в тому, була ця бійка чи ні, а в тому, що в таке можна повірити в ''зеленій'' Україні. Здається, такого ще ніколи не було.
 показати весь коментар
 
Прахоботи можуть повірити у все, що ім підкаже зрада і іхня схиблена уява.
 показати весь коментар
 
Постановочное фото. Тем не менее явно видно, что правый глаз "заплыл" полностью и практически не открывается. Пытаясь это скрыть, этот, с позволения сказать, идиот, делает вид будто он прищурился непринужденно улыбаясь. Дешевый цирк в исполнении АП!
Цитируя классика: дебилы мля...
 показати весь коментар
 
люди вас интересует ваш уровень жизни? как вы живете? хватает ли вам на комфорт? все остальное вторично и сиюминутно. пройдут годы и кто то скажет, - я не знаю кто они и знать не хочу, т.к. Живу по законам написанные этими бездарями как мне говорят и никогда не заморачиваюсь вопросами второго порядка типа, - а пианисты в раде есть? или, - а, что у них есть неприкосновенность? и т.д..
 показати весь коментар
 
и пральна Афанасий! Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями - Цензор.НЕТ 9570 ...так как ты, 70%+ живет...так и галасуют после, как занюхав стакан шмурдяка шарового, кулаком немытым, бегом за Лесей для опохмелки, под избирком... Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями - Цензор.НЕТ 9570
 показати весь коментар
 
класс выглядит как хоккеист после финала кубка Стэнли
давай к нам в Кэпиталс будешь с Овечкиным на пару
btw Овечкин единственный человек которому я прощая якшания с Путиным
гениальный игрок ну голова шайбами отбита ему прощаю
Go Caps!!!!
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору