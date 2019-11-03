 Глава ОП Богдан виклав свою фотографію з вибитими зубами і синцями

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку чиновника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Все розслідувано: і вбивства протестувальників, і вбивства міліціонерів. Значить - все, далі не потрібно розслідувати", - Горбатюк розповів про розмову з Богданом про справи Майдану на зустрічі із Зеленським. ВIДЕО

Під фотографією користувачі хвалять почуття гумору Богдана, діляться порадами і критикують крок як такий, що впливає на сприйняття України на міжнародній арені.













Також коментатори згадують журналістку Соню Кошкіну, яка підтвердила свою інформацію про бійку.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили про бійку Андрія Богдана та Івана Баканова через призначення в СБУ. В Офісі президента цю інформацію спростували.