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 Політика України, За кордоном
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Все про:адвокат (677) імпічмент (143) США (5753) Трамп (2195)

 Інформатор у справі про імпічмент Трампа готовий відповісти на питання республіканців, - адвокат Заїд

Представник розвідки США, чия скарга призвела до розслідування Палатою представників проти президента Дональда Трампа, погодився відповісти на письмові запитання республіканців.

Його адвокат Марк Заїд повідомив, що представники інформатора передали відповідну пропозицію голові комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, республіканцеві Девіну Нуньєсу, передає Цензор.НЕТ.

Інформатор  свідчитиме під присягою, але не відповідатиме на питання особистого характеру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп зажадав розкрити ім'я інформатора, повідомлення якого призвело до початку імпічменту

Інформатор у справі про імпічмент Трампа готовий відповісти на питання республіканців, - адвокат Заїд 01

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

Читайте також: Трамп особисто наказав заблокувати військову допомогу Україні, - Тейлор

23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США в справі про імпічмент Трампа, окрім іншого, заявив, що США мають перестати ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157559
 
   
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Ласт не хватит во всей Гамэрыке чтобы Трампу склеить
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Трампу начхати. Якого ти пхаєш весь час цю старину?
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Лучший детектор лжи- это паяльник в ж*пе...
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Поддерживаю. Так информатора и надо допрашивать. Інформатор у справі про імпічмент Трампа готовий відповісти на питання республіканців, - адвокат Заїд - Цензор.НЕТ 5058
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северный зверек все ближе подбирается к рыжему чубатому. спишут его досрочно.
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Эта музыка будет вечной - в Штатах импичмент, в Англии - брекзит, у нас - наказание коррупционеров! Інформатор у справі про імпічмент Трампа готовий відповісти на питання республіканців, - адвокат Заїд - Цензор.НЕТ 8902
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