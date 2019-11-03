 Інформатор у справі про імпічмент Трампа готовий відповісти на питання республіканців, - адвокат Заїд

Його адвокат Марк Заїд повідомив, що представники інформатора передали відповідну пропозицію голові комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, республіканцеві Девіну Нуньєсу, передає Цензор.НЕТ.

Інформатор свідчитиме під присягою, але не відповідатиме на питання особистого характеру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп зажадав розкрити ім'я інформатора, повідомлення якого призвело до початку імпічменту

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

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23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США в справі про імпічмент Трампа, окрім іншого, заявив, що США мають перестати ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.