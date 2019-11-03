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 Суд заарештував без можливості внесення застави затриманих 1 листопада в Миколаєві членів ОЗУ, - поліція

Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави для чотирьох членів злочинного угруповання.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області, 2 листопада Центральний районний суд міста Миколаїв обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави відносно ватажка ОЗУ та його 25-річного спільника, а сьогодні, 3 листопада, заарештував ще двох членів угрупування, 41-го та 47-ми річних мешканців м. Вознесенськ, також без права внесення застави. 

Слідство триває.

Нагадаємо, 1 листопада слідчі затримали чотирьох фігурантів у порядку ст. 208 КПК України та за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили про підозру у скоєнні низки тяжких злочинів: ч. 3 ст. 289 "Незаконне заволодіння транспортним засобом", ч. 1 ст. 147 "Захоплення заручників", ч. 2 ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", ч. 1 ст. 126 "Побої і мордування", ч. 1 ст. 357 "Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157558
 
   
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парашенка
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это прямо какие то палитические репресии.
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ну да - социально близких свинам репрессируют 0 - негодяи как не стыдно ))
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Це з такими новинами Україна буде економічно розвиватись? Усі вихідні пісюар вливає в себе бадяжне віске зажираючи шаурмою. Економіка до будуна не доживає.
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А шо там с Луценчихой? на УП новость, что бляха-муха сложила мандат типо "по здоровью"
Лечиться наверное в Лондон укатит.
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и луцика прихватит - будет личить запоой недомогание без корыта )))
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