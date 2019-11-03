 Нова влада не пропонує дієву стратегію повернення мігрантів, - емігрантка з України Кумка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення волонтерки, української емігрантки Антоніни Кумки.
Вона навела статистику, згідно з якою минулого року працівники-українці перевели на батьківщину близько $14 млрд. І припустила, що цифра майже вдвічі більше, бо "люди намагаються привозити готівку".
За даними опитування проведеного OLX близько 40% тих, які виїхали на триваліші заробітки чи їздять на них постійно, з часом збираються залишитися за кордоном.
"Кожен наступний президент та уряд розповідають про десятки мільйонів українців та розробляють стратегію повернення, яку ніколи не втілюють в життя.
Натомість, співпраця з закордонними українцями зводиться до співпраці МЗС з низкою діаспорських структур і в основному є на рівні показово-нагородно-п‘єдестальних відносин, організації офіційних візитів та вшанування історичних дат.
Що відбувається зараз? Поки що те саме.
Ідуть розмови про впровадження подвійного громадянства (за винятком Росії), але це скоріше потрібно людям, які народилися за межами України та хочуть мати українське громадянство для можливості довшого перебування в Україні без додаткових реєстрацій, легшого ведення бізнесу на території України, потенційно більшого впливу на українську політику тощо.
Про мігрантів, справжню дієву стратегію їхнього повернення, про їхні потреби, права та обов‘язки ми як не чули, так і не чуємо", - пише Кумка.
кумка, так едь домой, просто едь и находи работу и работай. Какие тебе условия нужны. Не нравится, так сиди и не пиликай. Задолбали -- если ты задолбаным родилось , так обвиняй своих родителей , а не её!
Їхала, скакала туди, де лiпша жизнь
Бо як гнида в солоді не навчилась жити !
Лучше работать уборщиком мусора в Канаде даже чем иметь свой бизнес в Украине. Украина ещё не вышла из эпохи феодализма. Здесь 95% население - полунищие пролы без прав, денег, собственности и каких-либо перспектив в этой жизни.
Из чего зеленая власть бюджет соберет?
А ще югік нах, кононенко і грановський також нах, грося свиня жирна також нах, долар по 24, газ впав на 30%, зарплати рядових службовців піднялись, втрати зменшились на війні, кредитів поки що не брали...
Основний плюс, це звичайно зміна влади, щоб різного роду мародери не думали, що вони вічні, це перш за все повинно навчити нову владу, що при подальшому розвитку подій в не правельному руслі, вони теж підуть нах...
Но, если у власти какая-то шпана, начинающая своё экономическое правление с попыток отжима промышленных предприятий (наезд бакановцев на Арселор-Миттал) - дурных немае, никто обратно не приедет, равно как и инвестиций не будет.
Ассоциация с ЕС (включая безвиз), успешная медреформа первичного звена, 7000 км дорог отремонтированы; железка в Борисполь; десятки новеньких американских тепловозов вместо луганского металлолома - и всё это в условиях войны, когда пришлось создавать и вооружать армию с полного нуля.
Будет жизнь-выживание на 200-250 долларов и пенсия 50 долларов (кто до нее дотянет).
Фамилии при власти неважны - то был марадер, теперь хуцпан каламойша со своей зелёной обезьяной. Им всем нужен нищий выживающий народ.
Так брехати, плювати на свій ЗеБільний лохторат та нахабно себе поводити не вдавалось навіть ригоАнальний шоблі з Овочем.
K04EGAR IV
@K04EGR
Зеленский мог привлечь в свою команду Саакашвили с Давидом и через месяц мы б уже жили в иной стране. Вместо этого мы пол года смотрим сериал "Нема Повноважень", читаем про Киву, тиндер Яременко, полиграф Дубинского и иски Колоши против государства Украина, которые ведет Богдан.