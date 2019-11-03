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 Політика України
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Все про:трудова міграція (100) заробітчани (256) Кумка (8)

 Нова влада не пропонує дієву стратегію повернення мігрантів, - емігрантка з України Кумка

Нова владна команда не змінює риторику щодо потенційного повернення закордонних українців у країну, але й нічого не робить, щоб це втілити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення волонтерки, української емігрантки Антоніни Кумки.

Вона навела статистику, згідно з якою  минулого  року працівники-українці перевели на батьківщину близько $14 млрд. І припустила, що цифра майже вдвічі більше, бо "люди намагаються привозити готівку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2019 році очікуємо близько $12 млрд переказів заробітчан в Україну, - заступник міністра економіки Ніколайчук

За даними опитування проведеного OLX близько 40% тих, які виїхали на триваліші заробітки чи їздять на них постійно, з часом збираються залишитися за кордоном.

"Кожен наступний президент та уряд розповідають про десятки мільйонів українців та розробляють стратегію повернення, яку ніколи не втілюють в життя.

Натомість, співпраця з закордонними українцями зводиться до співпраці МЗС з низкою діаспорських структур і в основному є на рівні показово-нагородно-п‘єдестальних відносин, організації офіційних візитів та вшанування історичних дат.

Що відбувається зараз? Поки що те саме.

Ідуть розмови про впровадження подвійного громадянства (за винятком Росії), але це скоріше потрібно людям, які народилися за межами України та хочуть мати українське громадянство для можливості довшого перебування в Україні без додаткових реєстрацій, легшого ведення бізнесу на території України, потенційно більшого впливу на українську політику тощо.

Про мігрантів, справжню дієву стратегію їхнього повернення, про їхні потреби, права та обов‘язки ми як не чули, так і не чуємо", - пише Кумка.

Нова влада не пропонує дієву стратегію повернення мігрантів, - емігрантка з України Кумка 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща хоче полегшити працевлаштування лікарів з України: "Нам дуже потрібні кадри"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157557
 
   
 Топ коментарі
 
Эпоха бедности закончилась, сейчас валом назад в Украину поедут.
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Эх, наказать бы тех, кто их туда выпихнул, тогда может и вернутся.
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US RVP RVP
кумка, так едь домой, просто едь и находи работу и работай. Какие тебе условия нужны. Не нравится, так сиди и не пиликай. Задолбали -- если ты задолбаным родилось , так обвиняй своих родителей , а не её!
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БЕСТОЛКОВЫЕ, НЕ СПОСОБНЫЕ НИЧЕГО СОЗДАТЬ У СЕБЯ В СТРАНЕ, ПОЕХАЛИ НА ГОТОВОЕ К ТОЛКОВЫМ
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Толкові виїхали від безтолкових . Капс вимкни дурьню !
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Де таких ідіотів набирають? З мого будинку всі ІТ-ники виїхали в Канаду і США. Безтолкові мабуть )
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Ти ще ображать вмієш , не дивно чому толкові виїхали подалі від не набраних
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безтолкові створити свою країну. працювати на жирного дядю в готовій економіці любий дурень толковий
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то й мову забудь. нею безтолкові розмовляють. то на толковость впливає
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Їхала шляхом червона фiра
Їхала, скакала туди, де лiпша жизнь
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Їхала людина від корумпованої країни
Бо як гнида в солоді не навчилась жити !
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А чим ця людина займалась тут до цього, чи вона сюди з Місяця впала?
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Ну нахр они тут нужны? Без них жили и сто лет еще проживем, со своим бы говном расхлебаться
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Про інших говорить не буду , а я інженер але на свому заводі не довелось працювати бо його по закінченню мого навчання вирізали . Не потрібні Україні фахівці , про кацапській країні потрібна розвали з прокапськими настроями рабами . Іншого пояснення становища з емігрантами не має . Так було з початку 30х так воно і залишилось .
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Да, только бестолковые ничего не способные лентяи когда уезжают на Запад из нашего ЗЕмбабве начинают зарабатывать неплохие деньги и ложить жирный Йух на весь наш абсурд.
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А чого ж способниє не сподобились створити тут нормальне життя?
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естесна. попадая в экономику, которую их предки не строили, они получают те деньги которые там платят. нах строить у себя, если можно присосаться где то. корыстные люди без совести и чести
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Давно не комментировал.А что комментировать? У них *****,у нас Додон,у Вас клоун... Но у нас в Кишиневе сегодня состоялся второй тур выборов мэра Кишинева,в котором встречались соССиалист Ион Чебан и Андрей Нэстасе (тот который голосовал за возвращение рфии в ПАСЕ),то есть мы стояли перед выбором между Сциллой и Харибдой. Пошли уже подсчеты и похоже,что В ПЕРВЫЙ РАЗ за все время коммуно-соссиалисты наложат лапу на мэрию Кишинева,то есть практически на все деньги Молдовы.Уже все ясно,-53.5% на 46,5% после подсчета 90%.В итоге получаем,что в Молдове будет Президент-соССиалист,спикер и вице-спикер- соССиалисты,мэр Кишинева -соССиалист... Ну а кишиневцы останутся с голой жопой и с пистецом на шее... PS Бесит,что молодежь от 18 до 25 лет практически проигнорировали выборы,-пришли всего около 6%! На кого эта куча соплей надеется?
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PS Бесит,что молодежь от 18 до 25 лет практически проигнорировали выборы,-пришли всего около 6%! -- это называется деградация . А что ты делаешь в Молдове ? В Дании рабочих рук не хватает . Платят по человечески
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А чего ты спрашиваешь? Ты что,знаешь сколько мне лет? Кому нужно было,из моих,-те за границей.А мне в моем возрасте-и тут хорошо.
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Чтобы ты понял окончательно,скажу,что внучка в Кебриджской школе взяла на последних "бешеных минутках" (на все вопросы 60 секунд) по химии-15 из 15,по математики на первом 29 из 30,и на другом 32 из 32! Так что я могу спокойно сидеть тут,заниматься своими делами а по вечерам общаться с моими "иностранцами".
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Не знаю никого кому повезло вырваться на Запад из нашего ЗЕмбабве горящего желанием вернуться назад.

Лучше работать уборщиком мусора в Канаде даже чем иметь свой бизнес в Украине. Украина ещё не вышла из эпохи феодализма. Здесь 95% население - полунищие пролы без прав, денег, собственности и каких-либо перспектив в этой жизни.
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Согласен, посадите её недельку другую Г+Г смотреть и там ей быстро обьяснят про достижения ЗЕлёного сцаря и конец эпохи бедности. А ещё конец эпохи олигархата, и как они там кого то разом делают....
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А какие достижения у твоего кастрированного КНУРА ПЕТИ? Только одно- ЗАДНЦА 60 го размера!
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І запрягли вони у воза зелених жаб. І тепер бідкаються, що віз стоїть на місці.
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У Порошенко хоть зрада чередовалась с перемогой..у ЗЕбилов какая то сплошная зрада...Мосты сепарам и отведение войско со своей же земли в качестве победы не предлагать, ну разве что если победы *****...
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В Украине закрываются почти все иностранные табачные фабрики. Люди будут меньше курить. Чем Вам не перемога?
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ЗАМЕТЬТЕ - бюджета образующие .
Из чего зеленая власть бюджет соберет?
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Нова влада не пропонує дієву стратегію повернення мігрантів, - емігрантка з України Кумка - Цензор.НЕТ 8396About this websitePROLVIV.COMНаказ зняти українські прапори в Станиці Луганській надійшов з Офісу президента - волонтерНаказ зняти державні прапори України у Станиці Луганській надійшов з Офісу президента України. Про це повідомив волонтер і громадський активіст Мирослав Гай. За й....

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Кстати чисто интересно ЗЕбилы при власти уже 7 месяцев...вот если спросить обычного ЗЕбила какие он может перечислить достижения ЗЕкловуна за эти 7 месяцев, просто интересно шо б ЗЕбил ответил. Ну вот чисто интересно шо ЗЕбилы запишут в плюс, какие победы своего ЗЕкловуна они видят???
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Є один суттєвий: пєтя нах.
А ще югік нах, кононенко і грановський також нах, грося свиня жирна також нах, долар по 24, газ впав на 30%, зарплати рядових службовців піднялись, втрати зменшились на війні, кредитів поки що не брали...

Основний плюс, це звичайно зміна влади, щоб різного роду мародери не думали, що вони вічні, це перш за все повинно навчити нову владу, що при подальшому розвитку подій в не правельному руслі, вони теж підуть нах...
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Рабам виплачують пайками з копійками і то не вчасно . Про пенсію можете забути - вона піде рокам на відновлення домбасу Повертатись працювати на Зе національність .
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Люди массово поедут только в одном случае: если власть плюнет на навязанную стране экономическую модель 3-го мира, и займётся масштабной реиндустриализацией. Примеры таких грандиозных рывков в истории есть: послевоенные Япония, Тайвань, Южная Корея и т.д.
Но, если у власти какая-то шпана, начинающая своё экономическое правление с попыток отжима промышленных предприятий (наезд бакановцев на Арселор-Миттал) - дурных немае, никто обратно не приедет, равно как и инвестиций не будет.
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А почему твой любимый Порошенко 5 лет не занимался "масштабной реиндустриализацией", "грандиозными рывками", а только умножал коррупцию?
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Вам не надоело переписывать сюда свои лахтинские методички ?
Ассоциация с ЕС (включая безвиз), успешная медреформа первичного звена, 7000 км дорог отремонтированы; железка в Борисполь; десятки новеньких американских тепловозов вместо луганского металлолома - и всё это в условиях войны, когда пришлось создавать и вооружать армию с полного нуля.
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Если новая власть не предлагает действенных мер по возвращению украинцев, то это не новая власть, а старая. Та же власть быдло-элиты клептократов и олигархов, что нами правила все 28 лет и из-за которой население сократилось на 10 млн. Зё это всё та же старая власть.
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Открою Вам секрет. У 90-95% населения в Украине будущего нет.

Будет жизнь-выживание на 200-250 долларов и пенсия 50 долларов (кто до нее дотянет).

Фамилии при власти неважны - то был марадер, теперь хуцпан каламойша со своей зелёной обезьяной. Им всем нужен нищий выживающий народ.
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В это и есть стратегия, говорить и ничего не делать, лохторат любит слушать всякую муйню типа КИНЭЦЬ ЭПОХИ БИДНОСТИ или ДЭРЖАВА У СМАРТФОНИ
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Ну що вони можуть зробити, морди луплять одне одному, шльондр знімають, замовляють одне одного, Бені різні знижки, преференції дають, що вам ще потрібно?
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Да заробитчане при чем???Имелись ввиду беглые рыги и сепаратня!!
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брехлива,нахабна та Сциклива ЗеЛена шмаркля зі своєю шоблою не виконують та не збираються виконувати ні однієї зі своїх передвиборних обіцянок.

Так брехати, плювати на свій ЗеБільний лохторат та нахабно себе поводити не вдавалось навіть ригоАнальний шоблі з Овочем.
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K04EGAR IV

@K04EGR

Зеленский мог привлечь в свою команду Саакашвили с Давидом и через месяц мы б уже жили в иной стране. Вместо этого мы пол года смотрим сериал "Нема Повноважень", читаем про Киву, тиндер Яременко, полиграф Дубинского и иски Колоши против государства Украина, которые ведет Богдан.
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