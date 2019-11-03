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 Політика України, За кордоном
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Все про:Пєсков (599) Путін (11110) нормандська четвірка (653)

 Путін зацікавлений в продовженні самітів у "нормандському форматі", але чекає, коли умови призведуть до термінової необхідності, - Пєсков

Президент Російської Федерації готовий до зустрічі з лідерами Німеччини, Франції та України в "нормандському форматі".

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Президент неодноразово повторював, зокрема і на конференції в Будапешті, що він готовий до будь-яких зустрічей, він зацікавлений в продовженні самітів у "нормандському форматі", але він чекає результатів підготовки та чекає, коли умови безпосередньо приведуть нас до термінової необхідності зустрічі лідерів "нормандського формату" , - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Передбачити, що буде результатом нормандських переговорів - це все одно, що ворожити на кавовій гущі", - Арахамія

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що зустріч в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) найближчим часом більшою мірою залежить від російської сторони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157556
 
 
 Топ коментарі
 
Ольгинцы как раз за Монику топят. Любит русня Монику. лавров вон его недавно хвалил...
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Хуйло оттягивает встречу с Зеленским не из каких-то геополитических соображений, а исключительно из чувства банального страха...
Судите сами:
На встрече с Зеленским в Берлине у Ангелы Меркель начали трястись руки.
Перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк Конгресс США запустил процедуру импичмента Трампа. Основанием для которой стал телефонный разговор Трампа со своим украинским коллегой.
После поездки Зеленского в Токио, подал в отставку министр торговли Японии Иссу Сугавара.
Пропетлять пока удалось президентам Франции и Бразилии.
Но не факт, что они могут расслабиться...
Так что встреча в Нормандском формате просто необходима...
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Показывают зеле морковку и будут ставить все больше условий!
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Путін зацікавлений в продовженні самітів у "нормандському форматі", але чекає, коли умови призведуть до термінової необхідності, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5418нееее,кинули не народ,а малоросов,которые выбрали нелоха!а если точнее,то "нарид" кинул себя сам! Путін зацікавлений в продовженні самітів у "нормандському форматі", але чекає, коли умови призведуть до термінової необхідності, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5418
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73% могут ффсе! И срать они хотели на какие-то говнистые 23% маргиналов-неудачников обиженных
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невже хто сподівався?
а мо хто й вірив...
то України така доля,
чи її прірва?
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кацапы изгои идут нах
долго будете ждать..до самого развала изгойки 404 помойки расеи
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я лично понял одно: мало санкций *********,надо больше!
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а почему его там не арестовали?за незаконное пересечение границы?там ведь полиция наша доблестная путю злить нельзя
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Такой большой и в сказки верите.
Полиция там....
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"Плакали, знаете, кто? Весь советский народ плакал! А мне другое запомнилось. Когда зеки на плацу шапки кидали кверху и говорили: «Слава богу, этот…». Кличка у него знаете какая была, у Сталина? Гуталинчик!" ЕЩЕ немного подождать 67 !!!


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Путін просто дивиться - як усе складається за його сценарієм, і нікуди не поспішає. Скоріше він думає - а для чого кудись їхати, щось ворушити, якщо само собою відбувається як він хоче. Ще поворушиш - та не в той бік.
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жалко тех кто кровью своей эти земли отвоевывал
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ультиматум...
читати "дипломатична етика"
не стримаюсь... ЗЕлєні адресую!
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Рецепт мира ни в Нормандском формате ни в Минских соглашениях, ни в Будапештском договоре ни в Формуле Штайнмайера ... он в воспаленной голове этого карлика.., это известно всем но создается видимость влияния каких-то договоренностей, которые всего лишь игра и стеб и все западные лидеры об этом знают и продолжают играть, а х@ло чувствует себя королем горы и будет так, как захочет он...Очень противно на это все смотреть......
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и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского форматаИсточник: https://censor.net.ua/n3157556

Проговариваются иногда. Это типа означает "когда мы вам создадим такие невыносимые условия, например, расшатывая внутриполитическую ситуацию через наших агентов, или усиливая обстрелы на фронте, что вы будете на всё согласны . . ."
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