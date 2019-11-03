 Путін зацікавлений в продовженні самітів у "нормандському форматі", але чекає, коли умови призведуть до термінової необхідності, - Пєсков

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Президент неодноразово повторював, зокрема і на конференції в Будапешті, що він готовий до будь-яких зустрічей, він зацікавлений в продовженні самітів у "нормандському форматі", але він чекає результатів підготовки та чекає, коли умови безпосередньо приведуть нас до термінової необхідності зустрічі лідерів "нормандського формату" , - сказав він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє, що зустріч в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) найближчим часом більшою мірою залежить від російської сторони.
а мо хто й вірив...
то України така доля,
чи її прірва?
Мы ударим веслами.
Что ж, в конце концов, Путь - вся цель гребцов.
Вот, что нам открыли Зимы с вёснами.
долго будете ждать..до самого развала изгойки 404 помойки расеи
Полиция там....
читати "дипломатична етика"
не стримаюсь... ЗЕлєні адресую!
Проговариваются иногда. Это типа означает "когда мы вам создадим такие невыносимые условия, например, расшатывая внутриполитическую ситуацию через наших агентов, или усиливая обстрелы на фронте, что вы будете на всё согласны . . ."