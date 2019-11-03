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 Економіка
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Все про:газ (1060) газосховище (23) Укртрансгаз (55)

 Україна почала відбір газу з підземних сховищ

Україна почала відбір газу з підземних газових сховищ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз".

За даними компанії, обсяг газу в ПСГ станом на 1 листопада становив 21 778,9 млн кубометрів. Газосховища заповнено на 70%.

При цьому за добу було закачано до сховищ 4,12 млн кубометрів, відібрано - 8,88 млн кубометрів.

До 1 листопада відбір газу зі сховищ не здійснювався.

Нагадаємо, 2018 року відбір газу стартував 7 листопада, коли в ПСГ було 17,193 млрд кубометрів газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" направив нові позовні вимоги проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж, - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157555
 
   
 Топ коментарі
 
Всех поздравляю с открытием новой газовой скважины!!!
Украина начала отбор газа из подземных хранилищ - Цензор.НЕТ 2647
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Олеже, уточніть, кого з олігархів вітаєте з відкриттям скважини?
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Цена на уголь в дол за 9 месяцев упала в 2 раза. Доллар упал на 10-15%. а эл энергия с ТЭС ПОДОРОЖАЛА! зеленский с подельниками ГРАБЯТ украинцев https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/ugol-cena вы только посмотрите на график!
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Всех поздравляю с открытием новой газовой скважины!!!

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Ну, разбудили медведя. Он пр..днул, а эти спичку бросили
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Скважина пополнит баланс Украины на 100 млн кубов газа в год

В Краснокутском районе Харьковской области введена в эксплуатацию новая скважина для добычи газа, которая должна обеспечить прирост запасов на 450 млн кубических метров. Об этом глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил в Facebook.

По словам Коболева, ресурсная база блока составит более 2 млрд куб. метров, а открытие скважины станет существенным плюсом к газовому балансу страны.
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то есть этой скважины хватит всего на 4-5 лет? негусто.
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Было не так давно поляки почти у нашей границы скважины открыли.Неплохо бы со своей стороны тоже бурить думаю там в одном бассейне будем
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Олеже, уточніть, кого з олігархів вітаєте з відкриттям скважини?
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а нам что с этой скважины на харьковщине? ее хозяин скорей всего какой нить олигарх и впарит он нам этот газ по мировой рыночной цене. так что ни жарко ни холодно
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З 1940-х і аж по 70-і роки Шебелінске газове родовище в Україні було єдиним промисловим постачальником газу в СРСР.
А Дашавське, що на заході України - було єдиним постачальником газу в Мацкву.
Браття, хоч коли б згадали.
Так ні, воротять рило.
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А ти, совкохохол, так і не зрозумів про що мова...
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Ну и зачем вам этот Северный поток-2? Вон теперь своего на всю Европу хватит (1 село протопить)
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Не пральна. Газ надо отбирать не из хранилищ, а у параши. Моно с принуждением Украина начала отбор газа из подземных хранилищ - Цензор.НЕТ 8649
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Было бы желание, нам бы своего газа с головой хватило, ещё бы и другим продавали.
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Операцю висадки українського десанту на Ямалі назвуть "День Ж".
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Согласен вот бассейне черного моря только 5% исследовано но щас не имея мощного флота кацапы наш газ качают у нас под носом.Правильно бы было думаю взять с золотовалютных резервов хотя бы 1 млрд$ на срочную закупку б/у кораблей и развивать постройку своих и осваивать и качать газ в море эти затраты равняться за год два плюс заработает кораблестроение.
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Погода довольно теплая. Зачем отбирать газ? Думаю, что это из-за неэкономного использования топлива. ТЭЦ греют землю.
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ТЭЦ греют не землю, а квартиры, дома, в которых холодно, или ты хочешь, чтобы в домах было как на улице?
Не хватало Украине только теплового геноцида.
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Нахер он Польше нужен? Они сами нам продают кацапсячий. В Польше газом мало где топят. Дорого для них очень. А у нас везде и кричим Шо бедные...
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Что за тупость, в эпоху богатства и процветания пришедшей на смену эпохе бидности выгоднее переждать холода на каком-нибудь теплом тропическом побережье, чем тратиться на отопление.
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Панамсько-мальдівські лідери це довели
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Не Украина начала отбор газа, а ринат леонидович, а Украина платить будет.
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Цена на уголь в дол за 9 месяцев упала в 2 раза. Доллар упал на 10-15%. а эл энергия с ТЭС ПОДОРОЖАЛА! зеленский с подельниками ГРАБЯТ украинцев https://www.finanz.ru/birzhevyye-tovary/ugol-cena вы только посмотрите на график!
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