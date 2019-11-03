 Україна почала відбір газу з підземних сховищ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Про це свідчать оперативні дані оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз".
За даними компанії, обсяг газу в ПСГ станом на 1 листопада становив 21 778,9 млн кубометрів. Газосховища заповнено на 70%.
При цьому за добу було закачано до сховищ 4,12 млн кубометрів, відібрано - 8,88 млн кубометрів.
До 1 листопада відбір газу зі сховищ не здійснювався.
Нагадаємо, 2018 року відбір газу стартував 7 листопада, коли в ПСГ було 17,193 млрд кубометрів газу.
В Краснокутском районе Харьковской области введена в эксплуатацию новая скважина для добычи газа, которая должна обеспечить прирост запасов на 450 млн кубических метров. Об этом глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил в Facebook.
По словам Коболева, ресурсная база блока составит более 2 млрд куб. метров, а открытие скважины станет существенным плюсом к газовому балансу страны.
А Дашавське, що на заході України - було єдиним постачальником газу в Мацкву.
Браття, хоч коли б згадали.
Так ні, воротять рило.
Не хватало Украине только теплового геноцида.