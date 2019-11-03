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Все про:імпічмент (143) США (5753) Трамп (2195)

 Трамп зажадав розкрити ім'я інформатора, повідомлення якого призвело до початку імпічменту

Президент США Дональд Трамп наполягає, що інформатор, який розкрив подробиці його розмови з Володимиром Зеленським, має розкрити інкогніто.

Про це лідер США написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Трамп упевнений, що ЗМІ, які співпрацюють з демократами, знають, хто він такий, але не хочуть розкривати його особи.

"Інформатор вчинив дуже неправильно, тому він повинен здатися. Медіа фейкових новин знають, хто він, але вони працюють на Демократичну партію і не хочуть розкрити його", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Манафорт просував ідею, що Україна, а не Росія втручалася у вибори в США

Він закликав викрити інформатора та покінчити з "вигадкою про імпічмент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білому домі заявили про готовність до імовірного імпічменту Трампа

Трамп зажадав розкрити імя інформатора, повідомлення якого призвело до початку імпічменту 01

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

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23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США в справі про імпічмент Трампа, окрім іншого, заявив, що США мають перестати ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157554
 
 
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«Представительница оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Эмили Торнберри обратилась к МИ-5, МИ-6 и советнику главы правительства с просьбой проверить данные «информатора официального уровня» касательно возможных связей советника премьер-министра Доминика Каммингса с РФ. Лейбористы обеспокоены, прошел ли Каммингс проверку, соответствующую уровню его должности.
Соответствующее письмо было направлено главе британской службы конрразведки МИ-5, внешней разведки Ми-6 и советнику премьер-министра по национальной безопасности Марку Седвиллу. Торнберри утверждает, что к лейбористам обратился с «серьезной обеспокоенностью информатор официального уровня», однако добавила, что «не претендует на достоверность его заявлений», сообщает The Sunday Times. В связи с этим, Торнберри обратилась к правительству с вопросом, какой уровень проверки безопасности прошел Каммингс перед назначением на Даунинг-стрит.»
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они просто не хотят чтобы Трмпушку трюхнул удар а то представляетет доча заложила там же мозга нема или жена или обе...
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Вот они тупые... тут даже к бабке не ходи - ясно что информатор Зеля!
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Ну, если Трамп ПОТРЕБОВА, то нужно выполнить Трамп потребова раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента - Цензор.НЕТ 7041
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Украина попала между демократическим молотом и республиканской наковальней .
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полная ерунда. наоборот Украина легко могла руками госдепа зачнырить окончательно русню. но мыролюбным штейнам это не интересно.
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Пжаллста огласите план праклятаго госДепа в отношении коварной русни ! Я хочу видеть как они планировали её ,,зачмырить" окнчательно , ибо я только ЗА , но где хитроумный план зашквара ? Я бы поддержал если бы увидел его, но его у мыролюбных штейнов от норманского формату до вашингтонского офиса таки нет ? Или есть ?
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Его имя уже давно известно, но демокрысы упорно не хотят допрашивать его под присягой.

Эрик Чарамелла, 33 года, зарегистрированный демократ, оставшийся в Белом Доме после Обамы. Работал с Джо Байденом в 2015-2016 годах по украинским вопросам, а также с бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном. Заядлый критик Трампа, который стоял у истоков расследования о "сговоре" с русскими во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Помогал Александре Чалупе в поисках компромата на Трампа в Украине. Оставил свой пост в 2017 году из-за слива негативной информации в СМИ.

https://www.redstate.com/elizabeth-vaughn/2019/11/02/suddenly-coincidences-involving-whistleblower-abound/
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То есть- все знают, а Президент США- ни ухом, ни рылом. Так? Надо же... А я и не предполагал, что так бывает.
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Да знает он, просто хочет чтобы имя и послужной список информатора официально обнародовали. Но тогда возникнет много неудобных вопросов к инициаторам процедуры импичмента.
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Чому ж.Він готовий відповідати на письмові питання під присягою,справедливо побоюючись за себе та рідних.США: інформатор у справі про імпічмент готовий відповісти на запитання республіканців До речі,свідків нібито двоє.
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русская, так ты вспомнила, как зовут фюрера русни? Трамп потребовал раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента - Цензор.НЕТ 3991
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А ты, демокрыс, уже подштанники сменил? А то ведь Барр с Дюрамом все ближе подбираются, вот уже и криминальное дело открыли.
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русская, так тебе в твоей "америке" за путин-***** будет срок? какие же вы тупо примитивные, русне вонючая Трамп зажадав розкрити ім'я інформатора, повідомлення якого призвело до початку імпічменту - Цензор.НЕТ 3861
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Та, может, сам Зеля через кого-то и заложил. И Путе и Бене приятен такой большой шухер в Америке. Трамп потребова раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента - Цензор.НЕТ 5384
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О, дают, развлекуху! Понятно, это я пока в зрительном зале, а кого-то сраци потеют. И пот холодный по спинке скатывается. Чем вся эта хрень закончится? Шо-то меня всё это напрягает, всё более и более... Несмотря на пребывание в зрительном зале...
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Купи пивасика и попкорна...и наслажжждайся!
😁
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С пивом- завязал. Наглухо. Попкорн- ни разу в жизни не пробовал, по-честному. Самогон- надоел. У меня- определённые трудности в жизни.
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Кажуть, що у мужиків теж бува клімакс.
А потім, знову пьіво/баби
Так шо, Бро, нє вєшай хєр на ґвоздік.

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Хороший совет, с гвоздиком. Ладно... Пойду котам пожалуюсь, на то, что мне такие советы дают. Наверное, я заслужил...
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Передавай йому привіт від Чорного Бандерівця.

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Почитай Библию...Ты же не бессмертный как Боря Козлов! Бога то никто не отменит, и ответственности перед ним....
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Да? Знать бы ещё кто такой Боря Козлов... Но, кажется я догадываюсь.
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Нє, потім уже тільки пиво. Трамп зажадав розкрити ім'я інформатора, повідомлення якого призвело до початку імпічменту - Цензор.НЕТ 8112
З того, що читала, чоловічий клімакс не уступає жіночому і по мізках теж добряче б*є.
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Так Пані, тільки зауважте, що не у всіх є те, по чому бити.
От тім, харашо.

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Там выше заспамили. Подгорает, видать, у порохоботиков.
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Я- попробовал вытащить. Каждый- имеет право, на собственное мнение.
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Точно!!!! Это он!

P.S. Как же я любил этот сериал!
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крепко трампа петух в яцо клюнул и клюет не переставая, яца старые, могут не выдержать
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Стовідсотково сам Зеленський.
Продажний як акторка порнофільмів. (с)
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Скажем так---Трампик начал выдёргивать свои козыри. Скоро покажет---какие козырнее.
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Трамп уже никто....он в пролете в 2020

Байден следующий Президент США
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Байден хейтит расею...
и нет.а он на зеЛЮ не злой.напротив..он даже спасибо может сказать зеЛе.из-за него трампу ипмичмент мутят
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А обіцянка зєлі поновити карну справу проти його сина силами "на 100% своєї людини"? Хотілось би вірити, що нам боком не вилізе невміння зе відповідати дипломатично...
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78 лет... пусть идёт на пенсию. мозги уже не те.
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Не торопитесь.Если он пролетает,республиканцы поменяют коня.Но шансы Трампа быть вновь избранным очень высоки,ибо экономика США на подъёме!
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высоки где?
он проиграют всем кандидатам?по опросам.
в прошлый раз как разница в опросах была 5% клинтон/трамп.а тут до 20% в пользу Байндена
шансов у трампа очень мало...и в США сейчас вообще флешмоб булинга Трампа запустили...все освистывают его на любом публичном визите.
я ставлю 90% что он пролетит.
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Республиканцы его не любят,но его кандидатура -проходная.А популизм Трампа общеизвестен.Всё сельское,южное и белое население за него,за его расизм.Экономика тоже на его стороне.Другие республиканцы не имеют такого рейтинга среди поклонников Республиканской партии.Человек зарабатывает очки на самых низменных инстинктах белых американцев.
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Трамп потребовал раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента

И скажу вам не тая: Незнакомец -- это я! *)

Трамп потребовал раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента - Цензор.НЕТ 5405
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Твое фото штоле? Нормально выглядишь.
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этот ещё часто бухает. не, не нравится. и матерится здесь. ругается.Европейские мужчины - утончённые, ухоженные и воспитаны хорошо.
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Ну не всем же не ругацца. И не всем же иметь хорошее воспитание. Кто-то должен быть и для контраста.
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этот контраст нравится только вам, мужикам. а женщины от контрастов сбегают. спроси у того друга. помнится, он своими рассказами мои слова подтвердил.
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хотя, чем злой и бухарик, так лучше уж лысый. Трамп зажадав розкрити ім'я інформатора, повідомлення якого призвело до початку імпічменту - Цензор.НЕТ 9878
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На каждый товар есть свой покупатель.
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Та ладно. Я тоже лысеть начинаю. Так шо все норм. Кстати, рано лысеют те мужчины, у которых много тестостерона. То есть настоящие мачо.
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не статистика - не зависит. а тестостерона много у любого. даже женщины его имеют. гормон настроения.
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" Кто не знает Вовочку,
Вову знают все.. 😃

Олег Ломовой " Вова - ********"
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Если Дональд связавшись с Зе пострадал, то шо говорить про Украину?
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Ирина Луценко уходит из Рады по состоянию здоровья.
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Старичок в неадеквате. Какая собственно разница, как зовут информатора, если подтверждается то, о чем он сообщил. Тактика - кругом враги и все это fake news вряд ли сработает.
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Трампу надо обязательно отомстить: переехать машиной детей информатора, (а то непонятно кто из них вырастет), всадить на улице или где-то в толпе нож в спину жене информатора или устроить автокатастрофу, натравить на них всех соседей - обычные примочки "избранных".
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Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення повноважень нардепа за станом здоров'я.
Дуже гарна новина, бо замість Югкової дружини прийде Вятрович! Не знаю навіщо Югко потягнув Іру в політику - це ж явно не її.
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Ріжая гнида реально играет на ху йла. Все єти скандалы вокруг ЗЕ, вокруг якобы вмешательства Украины в выборы в США в 2016 на самом деле призваны отвлечь внимание от реального вмешательства РФии в американские выборы. В тени этого фона остаются незамеченными сообщения об расследований вмешательства РФии . Также Трамп блокирует персональные санкции против ближайшего окружения ху йла.
Импичмент Трампу нам на руку.
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К сожалению, кроме Лохматого Чма у путина еще два агента - Sanders и Warren (наступающие на пятки Байдену кандидаты-демократы). Так что шансы для Украины пропетлять через выборы теперь 1 к 3, а не 1 к 1(((
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Браво!Нет нужды Трампу пиарить мелкую заразную гнойную крысу-какого-то эрика-кораздо важнее заразить чумой всю крысью стаю ккклановцев за закрытой дверью,ведь сама зараза настолько серьёзная,что лекарства от нее человечество пока не придумало.
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а на грудь ему не на пысять чтоб морем пахло? Трамп зажадав розкрити ім'я інформатора, повідомлення якого призвело до початку імпічменту - Цензор.НЕТ 6698
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Трамп палится со страшной силой.
Какая разница, какое имя у этого информатора ?
Трамп хочет напустить на него Моссад и отомстить по маланским каналам.
Трамп-трамп-трамп - за родной биробиджамп !
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