 Трамп зажадав розкрити ім'я інформатора, повідомлення якого призвело до початку імпічменту

Про це лідер США написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Трамп упевнений, що ЗМІ, які співпрацюють з демократами, знають, хто він такий, але не хочуть розкривати його особи.
"Інформатор вчинив дуже неправильно, тому він повинен здатися. Медіа фейкових новин знають, хто він, але вони працюють на Демократичну партію і не хочуть розкрити його", - заявив він.
Він закликав викрити інформатора та покінчити з "вигадкою про імпічмент".
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
26 серпня Комітет із питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
23 жовтня тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор у своїх свідченнях у Конгресі США в справі про імпічмент Трампа, окрім іншого, заявив, що США мають перестати ставитися до України як до об'єкта і почати сприймати її як незалежного гравця, який прагне до західних цінностей і відриву від агресивної Росії.
Соответствующее письмо было направлено главе британской службы конрразведки МИ-5, внешней разведки Ми-6 и советнику премьер-министра по национальной безопасности Марку Седвиллу. Торнберри утверждает, что к лейбористам обратился с «серьезной обеспокоенностью информатор официального уровня», однако добавила, что «не претендует на достоверность его заявлений», сообщает The Sunday Times. В связи с этим, Торнберри обратилась к правительству с вопросом, какой уровень проверки безопасности прошел Каммингс перед назначением на Даунинг-стрит.»
🤗
Эрик Чарамелла, 33 года, зарегистрированный демократ, оставшийся в Белом Доме после Обамы. Работал с Джо Байденом в 2015-2016 годах по украинским вопросам, а также с бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном. Заядлый критик Трампа, который стоял у истоков расследования о "сговоре" с русскими во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Помогал Александре Чалупе в поисках компромата на Трампа в Украине. Оставил свой пост в 2017 году из-за слива негативной информации в СМИ.
https://www.redstate.com/elizabeth-vaughn/2019/11/02/suddenly-coincidences-involving-whistleblower-abound/
😁
😁
А потім, знову пьіво/баби
Так шо, Бро, нє вєшай хєр на ґвоздік.
З того, що читала, чоловічий клімакс не уступає жіночому і по мізках теж добряче б*є.
От тім, харашо.
P.S. Как же я любил этот сериал!
Продажний як акторка порнофільмів. (с)
Байден следующий Президент США
и нет.а он на зеЛЮ не злой.напротив..он даже спасибо может сказать зеЛе.из-за него трампу ипмичмент мутят
он проиграют всем кандидатам?по опросам.
в прошлый раз как разница в опросах была 5% клинтон/трамп.а тут до 20% в пользу Байндена
шансов у трампа очень мало...и в США сейчас вообще флешмоб булинга Трампа запустили...все освистывают его на любом публичном визите.
я ставлю 90% что он пролетит.
И скажу вам не тая: Незнакомец -- это я! *)
🤔
Вову знают все.. 😃
Олег Ломовой " Вова - ********"
Дуже гарна новина, бо замість Югкової дружини прийде Вятрович! Не знаю навіщо Югко потягнув Іру в політику - це ж явно не її.
Импичмент Трампу нам на руку.
Какая разница, какое имя у этого информатора ?
Трамп хочет напустить на него Моссад и отомстить по маланским каналам.
Трамп-трамп-трамп - за родной биробиджамп !