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Все про:Велика Британія (1086) Brexit (174) Джонсон Борис (120)

 Джонсон вибачився за порушення обіцянки і перенесення Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вибачився перед членами Консервативної партії за те, що не виконав обіцянку і не вивів Велику Британію з Євросоюзу до 31 жовтня.

Виступаючи в неділю на телеканалі Sky News, прем'єр заявив, що виявився жертвою обставин, пише Цензор.НЕТ  із посиланням на Радіо Свобода.

Джонсон назвав нову відстрочку такою, що заслуговує на "глибокий жаль". Виступаючи в неділю на телеканалі Sky News, прем’єр заявив, що виявився жертвою обставин. Парламент схвалив спеціальний закон, який зобов’язав його просити у Брюсселя про відтермінування, що Джонсон і зробив, підкресливши, що робить це не з власної волі. Євросоюз відклав Brexit до 31 січня 2020 року, а британський парламент з ініціативи Джонсона призначив дострокові вибори до Палати громад на 12 грудня.

Прем’єр заявив, що "глибоко шкодує" про невиконану обіцянку, проте нагадав, що йому вдалося в жовтні укласти з Євросоюзом угоду про вихід Британії. Він закликав підтримати консерваторів на виборах. Якщо вони здобудуть більшість, то, за словами Джонсона, Британія вийде з ЄС відповідно до цього договору, а якщо результат виборів буде іншим, доля Brexit буде неочевидною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни-члени ЄС погодилися відкласти Brexit до 31 січня 2020 року, - Туск

Нагадаємо, 17 жовтня, Європейська рада схвалила угоду про вихід Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу.

Читайте також: Британський парламент відхилив план Джонсона щодо прискореного виходу з Євросоюзу

19 жовтня Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть у тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проект угоди про вихід з ЄС.

24 жовтня лідери політичних груп Європейського парламенту погодилися перенести Brexit до 31 січня 2020 року, тобто на три місяці.

28 жовтня Європейський союз погодився відкласти Brexit до 31 січня наступного року. Борис Джонсон наполягав на вихід Британії з ЄС 31 жовтня, навіть якщо Лондону і Брюсселю не вдасться укласти угоду, проте парламентарії таку можливість заблокували.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157553
 
 
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Денех нет у Бритиша на выход из ЕС! ...не заработали ещё...
Странная страна -- техника вся немецкая, туристы все немецкие, капиталы немецкие... -- а жаба душит! Как Украину...*)
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Теперь в Англии выборы. И если консерваторы пролетят, то про брексит могут и забыть. Совсем. Подождем до декабря....
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гарний приклад для ЗЕ, можна почати вибачатись
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Да-да... шо-то я сегодня уже читал... Непреодолимая сила помешала. А кому-то- Непреодолимая ненависть... Шо ваааще, происходит, в этом Мире? При этом- с Лидерами оного! Как жаль, что в Гане- убойная жара. Я бы там просто остался. Бо там- таки адекваты. Ни на что не претендуют. Не бухают, практически- не курят. А ещё- там комары отвратительные, малярийные, падлюки. И котов я там не видел. Не знаю- почему. Короче, хрен понять- где век доживать??? Во, проблема!
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Як там в зебілів: пунктик на Боріса-мародьора запишуть - мовляв, обіцяв за тиждень брексіт?
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Слухай, вам, що, платять за вживання словосполучення - зебіли?
Чому ти їх всюди пхаєш?
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Нас взагалі це не повинно турбувати.Там самі розберуться чи залишатися їм в ЄС,чи виходити.
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Жжжж Джонсон вибачився за порушення обіцянки і перенесення Brexit - Цензор.НЕТ 5465
Ми начебто і в вибори президента США не втручалися...
А наразі...
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Надо не извиняться а прощения просить
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Не очень похоже. Шотландцам, по крайней мере- новый референдум, о независимости- запретил. Прям сегодня. Поглядим, как там на этот запрет отреагируют...
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По нашему это "Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал"!
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