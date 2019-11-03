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 Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА. ФОТО

3 листопада завершилися роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА 01

Працівники ТОВ "Укртрансміст" закінчили укладання конструкцій основної частини мосту через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ "Станиця Луганська".

Також ними проводились зварювальні роботи на металевих конструкціях мосту.

Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА 02
Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Станиці Луганській почався монтаж другої металоконструкції моста, - ОДА. ФОТОрепортаж


Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА 04
Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА 05

Нагадуємо, 5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.

На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об'єкт можна відновити протягом місяця.

На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування - в КПВВ "Станиця Луганська". Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще в 2015- му моста через Сіверський Донець.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157550
 
 
 Топ коментарі
 
Если бы клоун хоть малейшее представление о армии и военных действиях имел, то знал бы, что в зиму оставлять свои позиции и уходить на новые необжитые- это плохой вариант.
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Если бы клоун хоть малейшее представление о армии и военных действиях имел, то знал бы, что в зиму оставлять свои позиции и уходить на новые необжитые- это плохой вариант.
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Він знає. Йому ***** все по телефону пояснив. Тому і відводить.
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А где о. Тузла? так Россия и не отвела свои войска?
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неЛох збудував міст швидше за Ху№ла,для російських танків.****))
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😀Вы сделали это вместе...Так ведь зебобик？Вы же все презЕденты...поголовно...
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Нет, просто они опять умные, как и тогда, когда выбрали Зелемойского против Порошенко...
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Кто такой этот патрашенка? это безальтернативный мыролюбец и реформатор карманов граждан Украины?
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Напомню, если забыл, это тот Порошенко, который просрал процветание Украины, которое нёс агрессией в Украину *****. А вот если бы Зелемойский был в 2014 году...
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Ти коли за нього агітував чекав чогось іншого?
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Що сталося, кротику?- Ти готуйся. До весни і Крамаху планують віддати. Ти тепер більше не тікай, лишайся там, гаразд?
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На Г+Г працюють якісь порохоботи. Мінстр з недержавною освітою казав що все ОК та інтернет в кожну хату!
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А Армату мост выдержит? Эксперт из госдумы проверил?
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Передайте Зе,що він лох. Неа!! не верю!! он сам сказал что оно НЕЛОХ,моника, зелёная сопля!!и ещё чёт там такое но НЕЛОХ однозначно!! Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА - Цензор.НЕТ 6238 Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА - Цензор.НЕТ 8505 Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА - Цензор.НЕТ 6049
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Так мені про такий сценарій з ОРДЛО ще в 14 му році стало зрозуміло. Іншого не буде, доки орда буде поруч та керувати нею будуть недогалузді молі, чи клоуни кремля.
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Перехватчик Пам"ятаємо. Як і те, що за ПМР воювали бійці, із УНА-УНСО, разом із донськими кізячками.
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А шо за спешка такая??? Как-то становится неуютно. Я понимаю, что у Богдана ещё 31 зуб таки остался и я должен успеть свалить, из Мариуполя. Мне надо всего 19 дней. Однако! Можэ и с ним начнут торопиться? И вышибать по парочке, в сутки. Тогда- я не успеваю. Судя по фоткам, работают ускоренно. Техника- самая правильная. Пытаюсь увязать со сверхсрочной укладкой отменной трассы Мариуполь-Запорожье. Не получается... А можэ и получается... Тока я лучше- умолчу, шо там у меня получается...
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Это только левая или правая часть моста.?.Больно узкая.
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Сепары дали разрешение только на такую времянку. Жестяной узенький мостик грузоподъемностью максимум в одну легковушку. Так что слишком уж громко называть это "мостом".
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Грузоподъёмность судя по балкам -тонн 100.При достройке может возрасти.Просто узка.
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Почитал информацию про расследование отмывания фирмой Коломойского денег в США. Судя по всему - если бы он там взорвал что-то , у него проблем и то меньше было бы. Самое большое в истории отмывание денег на 400 миллиардов долларов, причем на территории США.
(C)
@Rooftop564
🤔
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Вкратце - через Приват скупалась доли в недвижимости и компаниях в США , а затем отжимались путем юридических и финансовых махинаций. После этого все продавалось и вложенные деньги оказывались отмытыми.
(C)
@Rooftop564
🤔
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ну... и где почитал? поделись ресурсом
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https://www.clevescene.com/scene-and-heard/archives/2019/06/11/how-ukrainian-oligarchs-secretly-became-the-largest-real-estate-owners-in-downtown-cleveland
https://www.youtube.com/watch?v=0_UpmCQtLJg
🤔
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Суд США против Коломойского выдвинул новое обвинение: ситуация для Бени ухудшается Суд американского штата Делавэр принял целый ряд громких решений в деле против олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые вместе с партнерами подозреваются в организации "преступной сети", завладевшей активами в размере около 674 млн долларов. Речь идет о разбирательстве, которое инициировал в мае ПриватБанк, ранее находившийся в собственности фигурантов иска. Об этом сообщается в материале tZE Inform, передает "Диалог.UA". Наряду с Коломойским и Боголюбовым мошенничество приписывают еще трем "агентам" преступной схемы - Мордехаю Корфу (Mordechai Korf), Хаиму Шохету (Chaim Schochet) и Уриэлю Цви Лаберу (Uriel Tzvi Laber), а также 20 компаниям, зарегистрированным в штате Делавэр. Отмечается, что, рассмотрев и изучив дополнительные материалы, поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения, суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дела исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act". Была установлена первичная очередность рассмотрения вопросов и назначен ведущий судья на очередное заседание суда. 23 октября стало известно о первом аресте в деле. 20 октября по запросу Канцлерского суда штата Делавер министерством юстиции США в Вашингтоне задержан и препровожден в суд для дачи показаний фигурант дела RF02. Перед заседанием фигуранту объявлен тридцатидневный превентивный арест. Что все это значит для Коломойского и Ко 21 июля 2019 года суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения, что фактически привело к изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" (ОПГ, мафии) и ее членов. Это прежде всего имеет принципиальную особенность, позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры. Таким образом, правоохранители США получили право доставлять Коломойского и Ко для их участия в заседаниях. Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение или вывести из-под рассмотрения кого-то до окончательного решения суда. Напомним, Коломойскому и Боголюбову грозит тюрьма в США из-за $470 млрд - сядут надолго. https://oleg-leusenko.livejournal.com...﻿
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Втілення приказки- "Жадность фраера згубила"
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400 миллиардов долларов(с). Не миллионов??? А шо это было???
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Та он сегодня целый день эту ахинею постит. Забей.
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Так, мова йде про $400 млрд. Доречі, це є причиною чому до команди Зеленського не дуже поспішають приєднатися бувші регіонали. Ніхто, окрім Портнова та ще декількох придурків, не хоче бути замазаним у кримінальній справі яка ведеться в Америці
🤔
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Хрена себе... Честно говоря- не могу себе представить такой масштаб. Как его не смогли отследить ранее??? Ладно... ждем-с-с-с...
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Вже зараз кажуть що це буде одна з, чи навідь найбільша афера по відмиванню коштів у історії Америки🤔
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Не зря же Моника урезала в бюджете медицину, образование и.т.д. Будем теперь восстанавливать сепаратистам дамбас. Если война народу надоела, то что ж поделаешь.
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Не сепаратистам, а колаборантам. Що набагато гірше.
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Так что уже росийские танки еще до зимы смогут перейти в широкомасштабное наступление? Все ждут наступления весной. Но мне почему то кажется что ***** опередит и ударит осенью или зимой и назовет ето *рузкая зима*.
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С первыми морозами. Когда по полям смогут пройти танки
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И когда обороняющимся ВСУ негде будет спрятаться на белом снегу и тем более продолбать окопы и укрытия в мерзлой земле. Лучшие условия для наступления. ***** давно мечтал о славе советских полководцах наступавших зимой когда противник замерзал
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Зачем. Такие сложнностии,когда можжно изнутри уничтожить Украину
Боты подтвердят
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А зачем росийские войска каждый день ведут обстрелы. Притом обстрелы из тяжелого артиллерийского вооружения и ето уже не спишешь на окопных сепаратистов которые отпугивают зайцев. Все для того чтобы Украину поторопить. Дед ***** не вечный, ему некогда ждать десятилетиями и ему очень хочется проехаться по Крещатику на белом коне как победителю. Да и неизвестно кто завтра у руля станет в Украине, она ведь такая непредсказуемая. И вряд ли кремлевских отморозков Мертвечука или Бойка поставят. А сейчас самое то. У власти позорный наркоман, трус да еще сепар без мозгов, который будет ***** звонить и умолять даже когда росийские войска подойдут к Киеву но не даст команду открыть огонь по врагу . Прям подарок судьбы.
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Мины разминировали, фортификации уничтожили, мост починили, войска . Только не говорите мне, что это и есть "мирный" план зебила.
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-- я извиняюсь за выражение: -- ох, как там ******, по тому мосту, вскорости!
...ещё раз извиняюсь...*)
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Бабченко поїхав,але для порохоскота Яндекс-кошельок лишив.Кидай далі петріли
Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА - Цензор.НЕТ 4563
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А шо надо твоим любимым сепарам на стройку моста кидать бабло , да ЗЕбил??
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Твій любимий сєпар трухан,в якого ти підстилкою біля порога.Міст і без вас задротів побудують,а ти кидай аркаші,бо в нього пятеро ватніків маленьких під москвою,макаронки просять
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По бумагам владельцем «Укртрансмоста» числится 30-летний Николай Карнаков, переехавший несколько лет назад из Донецка в Киев. На своей странице в Facebook он честно указывает, что работает в компании «Дорожное строительство «Альтком» мастером строительно-монтажных работ.

Его отец Игорь Карнаков, который до февраля 2019 г был главой «Укртрансмоста», известен как директор по производству все того же ООО «Дорожное строительство «Альтком» и даже возглавлял корпорацию строителей автодорог и транспортных сооружений «Альтком». Эти структуры принято включать в орбиту донецкого бизнесмена Александра Тисленко, покровителем которого во времена Януковича СМИ называли тогдашнего вице-премьера Бориса Колесникова.
Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.live/articles/121243-donetskim_poshla_dorozhnaja_karta_v_kieve_v1
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С такой политикой нашего "г@авнокомандуещего" скоро танки оркам заправлять будем.... НА ЖАЛЬ! ... Пять лет пытались "оторваться" от помойной ямы под названием рассия, а теперь с каждым днем все ближе
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Вообще-то, при отступлении мосты взрывают...
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"Преступность процветает когда общество исповедует терпимость"
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Скажите, а куда такая спешка и хоть один положительный момент что принесет етот мост еще не полностью окупированной Украине? При самом позитивном случае по етому мосту ломанутся автобусы и автомобили с сепарами по украинские пенсии и льготы. При самом негативном по етому мосту завтра поедут росийские танки и пехота захватывать и окружать новые города. Я могу поспорить с кем угодно что даже не стоит рассматривать того что ето приведет к возвращению Украине даунбаса и крыма.
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Зе особисто приїде стрічечку перерізати ?
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Та дороги та офіси вже відкриває. І таки стрічки ті ріже!
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Забули як ПеПО - свинка дорожні знаки відкривав !? Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА - Цензор.НЕТ 3268
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О, Зеленський тоді це висміював, а зараз ледь не громадські туалети відкпиває
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Хроника 1943.
Мы восстановили мост в Сталинграде.
Теперь беспрепятственно кормим оккупированную часть СССР.

Радіймо?
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Вперед, хохлобидло. Вам же нема куди подіти гроші. Тільки на те. щоб колаборантам було зручно їздити по другу пенсію та ковбасу.
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Не здивуюся якщо завтра Зеленський скаже що для того щоб не провокувати, треба сєпарам соляри для танків дати.
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Фотки классные -- всё для украинских пенсионеров!
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...интересно, а с той стороны, хоть пару кирпичиков поднесли? -- шоб всем удобней и быстрей было...
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Вони контролювали щоб ремонт якісним був.
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А оно им надо? -- ещё все и сбегут... ...мостик долго не проживёт.
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Промисловий Портал‏ @ua_industrial



Кременчуцька тютюнова фабрика «JTI Україна» скоротила виробництво продукції на 73% через новий закон ВР

Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА - Цензор.НЕТ 4552
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Я так вижу, что 73% становятся какой-то Магической цифрой... Можэ пусть первые 73% процента- все курить бросят? Так было бы справедливо.
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В Штатах, пачка сигарет 14 доллярив стоит! -- и на кораблях, шо в портах Америки стоят, запрещено сигаретами торговать... ...и воду из бассейнов сливают. Уж не знаю, почему?
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я так понимаю что зет как робин гуд только наоборот. Первый забирал деньги у богатых и отдавал бедным, а штейн забирает деньги у бедных и отдает их богатым и на кормление дамбаса, всю галактику кормящего. В общем он какой то робин штейн, или просто рубинштейн.
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відбувається "приживлення" ракової пухлини ...
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Правильно война скоро окончится а людей надо возвращать !!!
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каких таких "людей"?
мордвин. это только для тебя дамбасня является людьми, вернее рузькими лудьми.
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Зеля скоро поймет, какую ошибку он совершил. Главное, чтобы перед тем, как стать украшением каштана, он успел покаяться....
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недавно смотрел видео о том что в отдельных карпатских селах мосты не ремонтинуються уже лет по 20.... а тут пожалуста живите и радуйтесь сепары и предатели. интересно за чей счет таой банкет а земляки? не догадуетесь?
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Зато при Кучме и Юще была популярна схема по воровству денег на восстановление после наводнения . Наверно мосты построили некачественно .
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Так скоро будет открытие с участием Зе и оккупантов. Интересное будет зрелище. Думаю что оккупанты устроят братание на Эльбе .
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Гордон сказал, что полководец Зеля хочет остаться в памятниках и истории Украины.
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Зато предыдущие были такие замечательные, только непонятно почему Украина сейчас в таком состоянии .
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Гордон - или ослеп, или мудак. Принять пустышку, Хлестакова - Бальзаминова за Президента....
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Військовим не завадило б закласти в конструкції вибухівку про всяк випадок, єслі шо...
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Зелені масіки. Ось воно щастя. Зницили Батьківщину, але Вовіки- навіки Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА - Цензор.НЕТ 8229 ...Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА - Цензор.НЕТ 810
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