 Завершено роботи з укладання конструкцій основної частини мосту в Станиці Луганській, - ОДА. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.
Працівники ТОВ "Укртрансміст" закінчили укладання конструкцій основної частини мосту через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ "Станиця Луганська".
Також ними проводились зварювальні роботи на металевих конструкціях мосту.
Нагадуємо, 5 жовтня на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід, поки відновлюють основний міст.
На початку липня міст відвідав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що об'єкт можна відновити протягом місяця.
На Луганщині діє тільки один пункт перетину через лінію розмежування - в КПВВ "Станиця Луганська". Він пішохідний. Дорога пролягає вздовж підірваного ще в 2015- му моста через Сіверський Донець.
(C)
@Rooftop564
🤔
(C)
@Rooftop564
🤔
https://www.youtube.com/watch?v=0_UpmCQtLJg
🤔
🤭
🤔
Боты подтвердят
...ещё раз извиняюсь...*)
Его отец Игорь Карнаков, который до февраля 2019 г был главой «Укртрансмоста», известен как директор по производству все того же ООО «Дорожное строительство «Альтком» и даже возглавлял корпорацию строителей автодорог и транспортных сооружений «Альтком». Эти структуры принято включать в орбиту донецкого бизнесмена Александра Тисленко, покровителем которого во времена Януковича СМИ называли тогдашнего вице-премьера Бориса Колесникова.
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Мы восстановили мост в Сталинграде.
Теперь беспрепятственно кормим оккупированную часть СССР.
Радіймо?
Кременчуцька тютюнова фабрика «JTI Україна» скоротила виробництво продукції на 73% через новий закон ВР
мордвин. это только для тебя дамбасня является людьми, вернее рузькими лудьми.
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Журавльов потрапив на окуповану Луганщину через неконтрольовану Україною ділянку кордону з Росією
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От така вона капітуляція від Моніки Зєлєнські !