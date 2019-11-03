 Від початку доби ворог 6 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, п'ять обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік від Новолуганського (зі стрілецької зброї і станкових протитанкових і автоматичних гранатометів), поблизу Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї; у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів; двічі біля Луганського – з автоматичних гранатометів та СПГ.

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Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь зі станкових і автоматичних гранатометів по позиціях ОС біля Водяного.

"Протягом поточної доби внаслідок обстрілів поранення зазнав один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 листопада озброєні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських воїнів поранені.