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 Від початку доби ворог 6 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, п'ять обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік від Новолуганського (зі стрілецької зброї і станкових протитанкових і автоматичних гранатометів), поблизу Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї; у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів; двічі біля Луганського – з автоматичних гранатометів та СПГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторони підтвердили розведення сил у районі Золотого, заплановано демонтаж фортифікаційних споруд і розмінування, - СММ ОБСЄ

Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь зі станкових і автоматичних гранатометів по позиціях ОС біля Водяного.

"Протягом поточної доби внаслідок обстрілів поранення зазнав один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 листопада озброєні формування Російської Федерації і її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських воїнів поранені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157549
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненим українцям.
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смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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найскорішого одужання Герою!
тихої ночки, синочки
Від початку доби ворог 6 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3057

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смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Никакого "разведения" НЕТ!!!!, так же как и "прекращения огня", к сожалению, это очередной "РАЗВОД"...
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Так такі дії влади щодо розводу військ нормальні при обстрілах, зебіли?
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найскорішого одужання Герою!
тихої ночки, синочки
Від початку доби ворог 6 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3057

...
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Одужуй, герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Еще одна жертва на совести Зекапитулянта и его безумного плана простоперестатьстрелять.
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