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 Політика України, Події
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Все про:ліс (261) підпал (271) Правоохоронні органи (341) Гандзюк (391) Тиводар Богдан (1)

 Слідство розглядає підпал лісу, про який писала Гандзюк, як один із ключових мотивів нападу на неї, - Тиводар

Схема підпалу Олешківского лісу для подальшої вирубки, про яку писала Катерина Гандзюк, розглядається як один з ключових мотивів нападу на неї.

Про це під час круглого столу з журналістами повідомив начальник слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Він також наголосив на тому, що найближчим часом у цій справі очікуються підозри і підтвердив той факт, що група Сергія Торбіна - засудженого організатора нападу на Гандзюк  - фігурувала у цьому злочині.

"Вони (група Торбіна. — Ред. ) фігурували також. Сподіваюсь, що невдовзі будуть підозри саме щодо підпалу лісу, тоді ми поговоримо про конкретних осіб", — сказав Тиводар.

Він також підтвердив, що відпрацьовується версія того, що створення парку "Гілея", яке лобіювало керівництво Херсоньких адміністрації та ради — Андрій Гордєєв, Євген Рищук та Владислав Мангер, могло працювати для покривання схеми незаконної вирубки лісу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігуранта справи Гандзюк Павловського судитимуть 5 листопада в Одесі

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157548
 
 
 Топ коментарі
 
От я і питаю у вас: коли судити будете?
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Я от читаю і знаю, що виконавців засудили. Тому старайся не брехати.
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Ты реально тупеешь стремительно. Все и сразу только в сказках про ивана дурака бывает. В жизни все по другому.
Чего же его потужно рэформовани прокуратура и суд не посадили?
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Посадили лише виконавців приблизно тільки на шість років, а замовники новій владі непотрібні.
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пэтрушке и исполнители не нужны были
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От я і питаю у вас: коли судити будете?
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Я от читаю і знаю, що виконавців засудили. Тому старайся не брехати.
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ты спидинфо выкинь и читай нормальные новости.
5-го суд в Одесс
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При цьому ти забув, що цього кадра випустили та багато разів зривали засідання.
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Тобто ти не читаєш новини. Суд відпустив, а твоя нова влада не протестує.
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ты читать умеешь? Ладно, вижу, что умеешь, вот с пониманием туго.
Третий раз повторяю 5-го в Одессе суд
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Я під новиною про 5-те писав, а це ти не читав https://censor.net.ua/news/3125184/figuranta_dela_ob_ubiyistve_gandzyuk_pavlovskogo_otpustili_pod_domashniyi_arest_masi_nayiem
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Ты совсем того.
Отпустили второго мая под домашний арест по ходотайству прокуратуры！
Второго мая！
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Нарешті ти прочитав. Так чому твоя влада не змінила запобіжний захід?
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Ты реально тупеешь стремительно. Все и сразу только в сказках про ивана дурака бывает. В жизни все по другому.
Чего же его потужно рэформовани прокуратура и суд не посадили?
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Ты молодец!
Я с ним больше трёх диалогов не выдерживаю Слідство розглядає підпал лісу, про який писала Гандзюк, як один із ключових мотивів нападу на неї, - Тиводар - Цензор.НЕТ 3469
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Та сам в шоке）
Обычно я его посылаю на втором комменте, он идет скулить на сф и я в бане
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Схема как и в рашке, сначала рубят безбожно а затем поджигают остатки чтоб это скрыть, только в Украине масштабы скромнее.
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На Херсонщине, насколько знаю, леса рукотворные. Их там беречь нужно как зеницу ока. Но все в ход идет. Ничего святого у людей нет. Помню как-то по телику показывали как лесник плакал, говорил, что этот лес его отец сажал и другие люди. Слідство розглядає підпал лісу, про який писала Гандзюк, як один із ключових мотивів нападу на неї, - Тиводар - Цензор.НЕТ 1267
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А що тоді говорити тим, що своєю кров'ю відвойовували українську землю, а блаЗЄнський її зараз просто віддає та капітулює. А Ви про лісника.
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У нас каждый год горят и ничего. И давно уже. БИЗНЕС и никакой ПОЛИТИКИ. А раздули дело МИРОВОГО МАСШТАБА. А КРУПНАЯ РЫБА до сих пор в воде. Не помогли и ИНОЗЕМНЫЕ удочки, ну нет РЫБАКОВ, одни БАРЫГИ.
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