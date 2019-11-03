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 Події, Фоторепортаж
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 Через лобове зіткнення легковика і вантажівки на Миколаївщині загинули три людини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Миколаївській області в ДТП на автодорозі Н-24 за участю вантажівки і легкового автомобіля загинули три людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Через лобове зіткнення легковика і вантажівки на Миколаївщині загинули три людини, - Нацполіція 01

Сьогодні, 3 листопада, близько 12:30 на автодорозі Н-24 "Благовіщенське - Миколаїв" у Вознесенському районі відбулось зіткнення вантажного автомобіля Volvo під керуванням 33-річного мешканця м. Львів, та легкового автомобіля Fiat, у якому перебували троє осіб- водій та два пасажири.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобіль розірвало в ДТП у Києві, загинула жінка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

.Через лобове зіткнення легковика і вантажівки на Миколаївщині загинули три людини, - Нацполіція 02


Попередньо встановлено, водій легкового автомобіля здійснював рух у напрямку м. Вознесенськ, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем, який рухався у зустрічному напрямку.Через лобове зіткнення легковика і вантажівки на Миколаївщині загинули три людини, - Нацполіція 03

Внаслідок автопригоди водій та пасажири Fiat від тілесних ушкоджень загинули на місці.

Через лобове зіткнення легковика і вантажівки на Миколаївщині загинули три людини, - Нацполіція 04

Наразі на місці працюють групи реагування патрульної поліції, рятувальники, слідчі і криміналісти Слідчого управління. Поліцейські з’ясовують усі обставини події. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157547
 
 
 Топ коментарі
 
Предлагаю по четным числам движение только в одну сторону,
по нечетным в обратную.
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дорога сильно хорошая....на той где ямы по колено, нема аварий
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Предлагаю по четным числам движение только в одну сторону,
по нечетным в обратную.
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..если б помогло- и так попутняки в ноль садятся... по 2-трое...(((
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дорога сильно хорошая....на той где ямы по колено, нема аварий
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Водителя грузовика тоже жаль. Вон как уходил от столкновения. А все равно получил большие неприятности на ровном месте.
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можливо і під шафе був водій легковушки...(((
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а может и просто сердце остановилось.
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Надо просто перестать ездить! Нахрена идиотам авто, жили без них и народа больше было!
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Згоден, повертати задом і трохи нахилити
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Фиат древний...как гавно мамонта...но дятла за рулем это не остановило...
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В начале моей трудовой деятельности на контрактах, мне запомнился грек-суперинтендант. Он, только что, за бухло, списал трех человек, в Тампа-Бэй. На следующий день, на перетяжку судна, вдоль причала, не смог выйти никто, кроме меня, тогда второго помощника, старпома и боцмана. Все остальные- были лёгкий газ, в синюю срацю. И этот грек, Чартзиконстантис Теодорис, сказал следующее:"Андреас, я не понимаю! У вас что, это национальный вид спорта?!" Я ему тогда ответил:"Литрбол, сэр!"(с). Он и охренел, но- более никого не списал. А как назвать вот этот вид спорта, с выездом на встречку? Камикадзебол? Что-то похожее...
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Большая скорость не позволяет правильно оценить обстановку
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Ну какая у этого Фиата могла быть скорость？Этой машине лет 30-40 от роду...
Ну 100 он шел...ну 110....это максимум...хотя вряд ли...
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вы выше правильно написали - многих дятлов не останавливает древность их авто , они пытаются выжать из говна пулю, особенно удивляют долбодятлы на дорогах , усирающиеся на своих допотопных корчах при обгонах автомобилей намного новее и намного выше классом......
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Дорога там практично рівна, але не ідеал. Плюс до усього там видимість гарна. Водятел буса просто провтикав, навіть не надіючись, що встигне. Тими бусами тільки возики возити на швидкості 40 км/год і то безпечно.
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Автошколу, в которой учился водитель легковушки, лишат лицензии?
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