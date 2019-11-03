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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2303) Золоте (131) розведення сил (45)

 Сторони підтвердили розведення сил у районі Золотого, заплановано демонтаж фортифікаційних споруд і розмінування, - СММ ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні отримала повідомлення про завершення сторонами відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Золотого.

Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"1 листопада СММ отримала листа від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Луганської області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Золотого.

2 листопада Місія отримала дві вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України з повідомленням про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Золотого.

Місія зафіксувала початок процесу розведення сил і засобів на ділянці розведення у районі Золотого невдовзі після 12:00 (за східноєвропейським часом) 29 жовтня, коли військовослужбовці Збройних сил України і члени збройних формувань разом зі своєю зброєю почали залишати свої позиції та виходити за межі ділянки розведення (див. Оперативний звіт СММ від 29 жовтня 2019 року).

Команди СММ були присутні впродовж усього процесу розведення в наступні дні (для ознайомлення з детальнішою інформацією див. Щоденні звіти СММ від 29 жовтня, 30 жовтня, 31 жовтня та 1 листопада 2019 року).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ зафіксувала 132 вибухи на Донбасі

У вербальних нотах Міністерства закордонних справ України та в листі від збройних формувань також викладено повідомлення про готовність розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення з ділянки розведення, разом із вихідною інформацією та географічними координатами згаданих фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення.

Ці повідомлення були надіслані СММ згідно з план-графіком, який узгоджений Тристоронньою контактною групою 1 жовтня 2019 року та регламентує заходи з відведення сил і засобів, демонтажу фортифікаційних споруд і розмінування на ділянках розведення.

У вербальних нотах та листі також зазначено, що демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення почнеться згідно з узгодженим план-графіком.

Місія продовжує активний моніторинг і повідомлятиме про перебіг ситуації", - повідомили в СММ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157546
 
 
 Топ коментарі
 
Во какой жизнерадостный)))) А ты ждало что он нападет всей конницей Буденного? Поговорка специально для тебя ЗЕбил-"Если тебе лижут жопу, не расслабляйся, возможно это для смазки!"
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А я вот никак не пойму чего три года назад это была рішуча перемога, а ныне - самая зрадная зрада и капітуляція:
Стороны подтвердили разведение сил в районе Золотого, запланирован демонтаж фортификационных сооружений и разминирование, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2104
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однажды было стыдно за пиджак, заправленный в ширинку,
а теперь все время стыдно за ширинку, одетую в пиджак
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Стороны подтвердили разведение сил в районе Золотого, запланирован демонтаж фортификационных сооружений и разминирование, - СММ ОБСЕ



ГОТОВЯТ 3-Й КОТЕЛ.

1000 убитых и минск3.

отстреливаться все равно нечем - все склады взорваны со снарядами.

грабли они и есть грабли

ахахаха





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"отстреливаться все равно нечем"
- Атстрєлівацца нєзачєм! Нада проста пєрєстать стрєлять! ©
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вот и результат

Появление в Золотое-5 депутата Госдумы Журавлева всколыхнуло всю Украину

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/193848_1572797830

Журналисты и ветераны АТО негодуют из-за присутствия российских депутатов на оккупированной территории Донбасса, передает Диалог.UA.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/193848_1572797830
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Зачем соевые подняли вселенскую истерику. Разведение- это демилитаризация , и есть второй путь- это война. Наша украинская полиция остаётся. В чем зрада? В Одессу когда пришёл губернатором Палица, то тоже повыкидывал все блокпосты вокруг города, тогда тоже была истерика, но ничего не произошло, просто город должен был вернуть к нормальной жизни без взрывов и вернулся.
Этот отвод согласован именно с рашкой, а не с марионетками ордло. Что очень важно. Это принуждение путлера к миру, и путен не хочет этого отвода войск, что интересно в унисон с порошенко.
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а зачем зелеовощи говорят о "демилитаризации" на земле Украины и отвод Украинских войск на территории Украины согласовывают с ПУЙЛОМ?
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Потому что часть нашей территории оккупирована, и отвод должен был симметричным.

Тем не менее , такое впечатление, что вся соевая рать спит и видит, чтобы путлер занял Золотое . Главное, тут не Золотое, вам наплевать на людей, главное , чтобы у зеленского ничего не получилось .
Вы вместе со своим порошенко столько вреда нанесли Украине , что вам пора уже от путлера медали навешивать за панику и раскол в украинском обществе. Но хрен что у вас получится, люди намного умнее, чем вы себе думаете. А пепо прийдется отвечать за своё воровство во время войны.
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я слышу об "ответственности" Порошенко уже более 5 лет,вас зелеовощи уже предупредили и США и ЕС,что за "политические преследования" вас с вашим шутом по головке не погладят! И
второе "наши территории оккупированы и отвод должен быть симметричным"по тому "что соевая рать спит и видит, чтобы путлер занял Золотое" у вас в детстве случайно травм головешки не было или овощи только телевизор смотрят шоу
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ти, хурва **********, про який симетричний відвід брешеш? Чо, для того, щоб твої ********** жириколвські думці безперешкодно шастали по Україні? Твярдь ти зелена, **** брехлива, вас вже про "мародерство" запитувати докази задовбало! Щоб ти сама, вульва розкололась навпіл!
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вообще то в 2019году заканчивается Договор о нахождении чф рф в Крыму и Севастополе,наша новая власть по этому поводу ни ухом,ни рылом
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