 Сторони підтвердили розведення сил у районі Золотого, заплановано демонтаж фортифікаційних споруд і розмінування, - СММ ОБСЄ

Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"1 листопада СММ отримала листа від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Луганської області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Золотого.

2 листопада Місія отримала дві вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України з повідомленням про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Золотого.

Місія зафіксувала початок процесу розведення сил і засобів на ділянці розведення у районі Золотого невдовзі після 12:00 (за східноєвропейським часом) 29 жовтня, коли військовослужбовці Збройних сил України і члени збройних формувань разом зі своєю зброєю почали залишати свої позиції та виходити за межі ділянки розведення (див. Оперативний звіт СММ від 29 жовтня 2019 року).

Команди СММ були присутні впродовж усього процесу розведення в наступні дні (для ознайомлення з детальнішою інформацією див. Щоденні звіти СММ від 29 жовтня, 30 жовтня, 31 жовтня та 1 листопада 2019 року).

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У вербальних нотах Міністерства закордонних справ України та в листі від збройних формувань також викладено повідомлення про готовність розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення з ділянки розведення, разом із вихідною інформацією та географічними координатами згаданих фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення.

Ці повідомлення були надіслані СММ згідно з план-графіком, який узгоджений Тристоронньою контактною групою 1 жовтня 2019 року та регламентує заходи з відведення сил і засобів, демонтажу фортифікаційних споруд і розмінування на ділянках розведення.

У вербальних нотах та листі також зазначено, що демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення почнеться згідно з узгодженим план-графіком.

Місія продовжує активний моніторинг і повідомлятиме про перебіг ситуації", - повідомили в СММ.