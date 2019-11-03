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 Політика України
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Все про:СБУ (4845) Гандзюк (391) Мангер (115) Левін Олексій (11)

 Рідним підозрюваних у справі Гандзюк за мовчання передавалися гроші від Левіна, - СБУ

Фінансування рідних підозрюваних у справі про вбивство Катерини Гандзюк здійснювалося за вказівкою одного з підозрюваних організаторів злочину Олексія Левіна, який зараз переуває в міжнародному розшуку.

Про це повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Він додав, що гроші надходили задля того, щоб підозрювані мовчали, але фінансування наразі зупинено. Також він не уточнив чи мав відношення до цього процесу Мангер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Гандзюк: СБУ передали провадження щодо недбалості правоохоронців

"Те, що фінансував Мангер безпосередньо, доказів не отримано, а те, що кошти надходили по команді Левіна, такі докази є", — сказав Маяков.

Раніше, у підозрі Владиславу Мангеру — ймовірному замовнику нападу на Катерину Гандзюк, йшлося про те, що він разом з Олексієм Левіним здійснював фінансування родичів інших підозрюваних. Сам Владислав Мангер у коментарі hromadske тоді це спростував.

СБУ наразі розслідує 5 проваджень, щодо ймовірних інших замовників, пособників організаторів злочину, 3 провадження, щодо ймовірних обставин скоєння злочину, тобто мотивів, а також 30 жовтня вони отримали від ГПУ провадження, щодо недбалості правоохоронців, а також їхнього ймовірного сприяння та покривання злочину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ підтвердила, що замовник злочину проти Гандзюк був не один

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157540
 
 
 Топ коментарі
 
в статье говорится про покупку молчания подозреваемых - поддельников Левина через финансирование их семейюю
а я написал про то, что дело Гандзюк со стороны родителей Гандзюк вела юр фирма Сергея Власенко, нардепа от "Матькивщины", и им удалось убедить выступить отца Гандзюк с обвинениями против Порощенко.. а баба Йуля подхватила это выступление ,что бы требовать импичмент Пороху..
1. естественно, отец Гандзюк совсем не бесплатно обвинил Пороха, чуть ли не в соучастии убийства Гандзюк.. и стоят такие заявы сотни тысяч доллров..
2. естественно, выступление отца Гандзюк было частью предвыборного черного пиара Тимошенко против Пороха.. а стратегия, была очень простая: или импичмент ,или не дать переизбраться..
но тут выскочил клоун..
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Обсирається зебіл постійно, Тернопіль нагадати тобі?
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Не знаю, что там сказано про это в Коране, но у христиан есть 2-я заповедь - "Не сотвори себе кумира". А у тебя похоже есть такой кумир - шут и предатель Зеленский
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Гонгадзе, Гандзюк.. У них и фамилии похожи, и из обоих вполне внятных дел вылепили двух, на десятилетия, глухарей. Слава Украине.
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Деньги взяли, молчание не взяли...Ну и молодцы!!!
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Дивна ця справа.
Мені видається, її не хотіли вбивати, просто полякати.
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вбили її потім - у лікарні, коли вона пішла на поправку...

чомусь про це всі тихенько мовчать, а тим паче гидотні журнашлюхи, які викидають у ефір тільки по наказу хазяїв...
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ничо себе полякати. ее ж не уксусом облили, а серной кислотой. ее хотели изуродовать.
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нужно еще подчеркнуть, что деньги семье Гандзюк могли передаваться через адвокатов юридической фирмы нардепа от "Матькивщины" Сергея Власенко.. потому что, фаворитом предвыборной гонки на тот момент была баба Йуля, а весь процесс Гандзюк в наших помойных СМИ раскручивался против Пороха и в интересах бабы Йули..
и тут, откуда не возьмись, появился ... клоун, и испортил бабе Йуле всю малину..
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Странно, но в статье идет речь о родичах подозреваемых, как мне показалось. О финансировании семьи Гандзюк- ни слова. Или, всё не так, на самом деле?!
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в статье говорится про покупку молчания подозреваемых - поддельников Левина через финансирование их семейюю
а я написал про то, что дело Гандзюк со стороны родителей Гандзюк вела юр фирма Сергея Власенко, нардепа от "Матькивщины", и им удалось убедить выступить отца Гандзюк с обвинениями против Порощенко.. а баба Йуля подхватила это выступление ,что бы требовать импичмент Пороху..
1. естественно, отец Гандзюк совсем не бесплатно обвинил Пороха, чуть ли не в соучастии убийства Гандзюк.. и стоят такие заявы сотни тысяч доллров..
2. естественно, выступление отца Гандзюк было частью предвыборного черного пиара Тимошенко против Пороха.. а стратегия, была очень простая: или импичмент ,или не дать переизбраться..
но тут выскочил клоун..
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Всё понял. Благодарю. Таки- кошмар, прав Скромный Кролик.
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Порохоботы что обосрались, порох у вас святой был.
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Обсирається зебіл постійно, Тернопіль нагадати тобі?
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Вспомни Порошенко в Черкассах, как он убегал, как трусливая шавка.
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Черкассы - украинский город, и его жители - украинцы.
А пятак - вяликАрос!
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Не знаю, что там сказано про это в Коране, но у христиан есть 2-я заповедь - "Не сотвори себе кумира". А у тебя похоже есть такой кумир - шут и предатель Зеленский
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И это говорят те, кто нацепил аватарку 25 и дякую и носятся со своим сивым гетьманом, спасителем нации.
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1. Про аватарку 25 подробнее.
2. С какого перепугу ты решил что кто-то носиться с Петей?
3. Главное. Запомни раз и навсегда. В том что президентом стал клоун - прямая заслуга кондитера. Про его косяки внутри Украины, думаю напоминать не надо. Поэтому вам ли, зебилам, катить бочку на барыгу? Вы ему должны памятник поставить.
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кому поясняешь? они же к библии такое же отношение имеют как мы изготовлению хумуса с мацой. хотя я читал что смерные грехи есть и в библии и в тамуде и в коране и даже в свитках ламаистов на Тибете....
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Гандзюк,Гандзюк.... Коли вже Зєлєнскій з Рябокєпкою повипускають двадцять тисяч патріотів,кинутих за грати режимом Порошенка ????
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и шо этого ленина найти не могут? что то не верится.....
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Та він знатно наслідив.Ниточка в Швейцарії обірвалась.Хто зна,може його серед живих нема.
Рідним підозрюваних у справі Гандзюк за мовчання передавалися гроші від Левіна, - СБУ - Цензор.НЕТ 4151
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Тобто нова влада не поспішає завершити справу Гандзюк.
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