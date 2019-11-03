 Прокуратура Нідерландів відмовилася коментувати свідчення Цемаха у справі МН17

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дивилася інтерв'ю. Це правда, що пана Цемаха допитала Міжнародна спільна слідча група (JIT)", - зазначила прессекретар прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк. з приводу інтерв’ю Цемаха, яке він дав виконавчому директору інформагентства "Россия сегодня" Кирилу Вишинському.

Водночас коментувати заяви Цемаха прессекретар прокуратури Нідерландів відмовилася, при цьому наголосивши на конфіденційності сказаного Цемахом під час допиту JIT.

"Ці розмови завжди конфіденційні, тому я не можу оприлюднити, що він сказав", - заявила вона і зазначила, що Цемах є важливою людиною для розслідування справи MH17.

"Цемах - це людина, яка становить інтерес для Міжнародної спільної слідчої групи. Прокуратура Нідерландів надіслала запит на тимчасовий арешт Цемаха до компетентних російських органів 7 вересня 2019 року з метою екстрадиції до Нідерландів", - додала прессекретар прокуратури Нідерландів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені пропонували громадянство Нідерландів в обмін на свідчення щодо Боїнга, - терорист Цемах

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

Читайте також: Ми закликаємо Росію забезпечити притягнення до відповідальності винних за катастрофу рейсу MH17, - посольство США

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.