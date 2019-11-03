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 Прокуратура Нідерландів відмовилася коментувати свідчення Цемаха у справі МН17

Прокуратура Нідерландів відмовилася коментувати заяву бойовика "ДНР" Володимира Цемаха про те, що йому пропонували громадянство і будинок в Нідерландах в обмін на свідчення у справі МН17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дивилася інтерв'ю. Це правда, що пана Цемаха допитала Міжнародна спільна слідча група (JIT)", - зазначила прессекретар прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк. з приводу інтерв’ю Цемаха, яке він дав виконавчому директору інформагентства "Россия сегодня" Кирилу Вишинському.

Водночас коментувати заяви Цемаха прессекретар прокуратури Нідерландів відмовилася, при цьому наголосивши на конфіденційності сказаного Цемахом під час допиту JIT.

"Ці розмови завжди конфіденційні, тому я не можу оприлюднити, що він сказав", - заявила вона і зазначила, що Цемах є важливою людиною для розслідування справи MH17.

"Цемах - це людина, яка становить інтерес для Міжнародної спільної слідчої групи. Прокуратура Нідерландів надіслала запит на тимчасовий арешт Цемаха до компетентних російських органів 7 вересня 2019 року з метою екстрадиції до Нідерландів", - додала прессекретар прокуратури Нідерландів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені пропонували громадянство Нідерландів в обмін на свідчення щодо Боїнга, - терорист Цемах

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

Читайте також: Ми закликаємо Росію забезпечити притягнення до відповідальності винних за катастрофу рейсу MH17, - посольство США

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157539
 
   
 Топ коментарі
 
оказывается Цемах баловался написанием стишков, и у него я прочел такую строку:
"мама немка, папа грек.
сам я русский чИлавек"
******************
вот что, такое "руцкий мир" и откуда берутся манкурты, и моральные уродцы..
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Ні, я так не вважаю.
Я вважаю, що видачою Цемаха, Україна значно посилила позиціїї хуйла, щодо його намагання перекласти злочин вбивства близько 300 людей, з реального вбивці - Россії, на Україну.
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И правильно сделали. Нечего коментировать бредень, расчитанный на внутриросейского обывателя.
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Путін ще ні разу так не сміявся з жартів «Кварталу 95» як з сценки: «Обмєн Цемаха»....
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Вы сторонник версии, что обмен Цемаха нивелирует вину и отменяет ответственность путинизма за МН17?
Цi вы моваю толькi жадаеце умацаваць гэтую думку сярод украiнцау па загаду ФСБ?
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Ні, я так не вважаю.
Я вважаю, що видачою Цемаха, Україна значно посилила позиціїї *****, щодо його намагання перекласти злочин вбивства близько 300 людей, з реального вбивці - Россії, на Україну.
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Ни один (нормальный) беларус не будет осуждать выбор украинского народа.
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На данный момент ещё ничья вина никем не была доказана. А вы поперед батька в пекло...
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И правильно сделали. Нечего коментировать бредень, расчитанный на внутриросейского обывателя.
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Не знаю шо там кому предлагал, но на месте винторогих я бы уже начинал сцяться........ Прокуратура Нідерландів відмовилася коментувати свідчення Цемаха у справі МН17 - Цензор.НЕТ 6159
Это назначенная два дня назад вторая резервная судья по делу МН17, Эдит Поппе-Гилесен.
Прокуратура Нідерландів відмовилася коментувати свідчення Цемаха у справі МН17 - Цензор.НЕТ 5450 Боюсь себе представить весь состав суда......

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года. Председательствовать будет судья Хендрик Стейнгаюс. Другие двое судей - Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс. Резервный судья - Даан Гласс и теперь Эдит Поппе-Гилесен. Они нужны для того, чтобы заменить кого-то из основной тройки судей, например, в случае болезни, чтобы рассмотрение дела длилось без перерывов. Коллегия судей теперь в полном составе. Все судьи в основном вели уголовные дела.
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так это мужчина или, прости. Господи, женщина?
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А вам-то какая разница?
Не жениться же вам на ней.
Вообще удивляет, когда обсуждают человека, глядя на его физиономию.
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Вони б ще Скрипалю «гражданство і дом » прєдложилі.

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Лично я испытываю минимальное доверие к нидергландам
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оказывается Цемах баловался написанием стишков, и у него я прочел такую строку:
"мама немка, папа грек.
сам я русский чИлавек"
******************
вот что, такое "руцкий мир" и откуда берутся манкурты, и моральные уродцы..
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Та, які там нємкі грєкі.... йому русскіє розтолкували, шо мамка у нього «хахлушка», а папка «хахол» і шо ето позорно.
От він і стісняється, шо русскіє на нього кажуть «хохол».
Тому і - манкурт.
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вы зробылы цэ разом!
Депутат государственной думы РФ Алексей Журавлев посетил Золотое-5 - НМ ЛНР

https://www.youtube.com/watch?v=7XIONbETi-Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BN3gBbiVMlE3KShvGeZmq0HbgXEpCjCg6KRWma5xO-xGdHssVHK19tec
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Да, зебил:
"Сейчас выполнили план на 37%. ... Это просто смешно, что из 25 тысяч юношей призывного возраста на Прикарпатье мы не можем призвать 460 человек. Вынуждены ездить по домам, вытаскивать их, ловить. Все игнорируют, никто не хочет идти", - жалуется ивано-франковский областной военный комиссар Владимир Ярмошук. "©
Чего от армии косишь, воен боевого дивана?
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почему сразу "зебил"? а о том, что в самом патриотичном регионе, косят все подряд, давно известно. Прокуратура Нідерландів відмовилася коментувати свідчення Цемаха у справі МН17 - Цензор.НЕТ 2518
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И больше всех косят от армии и больше всех грозные коменты с боевых диванов на "Цензоре" пишут.
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Покажи фото гарящего танка з якого ти строчеш малорос.
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ПСН, розшифровується як пісюни, обсихай сцикопіхота!
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Не "посетил Золотое-5", а посетил "участок разведения возле Золотого-5" со стороны сепаров.
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Не комментируют, следовательно, это правда или так сказать, это не ложь?
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той цемах вже напевно давно підслизнувся та разів 10 наштрикнувся на щось гостреньке і годує опаришів...
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Виявляється, що всіх допросили, всі покази є....
а скільки гною порохоботського було вилито на владу???
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І Цемах розповів там правду?
Що Боїнг збили з БУКа курської 53 бригади ППО РФ?
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Він дав показання...правдиві вони чи ні, то вже інша справа...
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значит, действительно предлагали. но в Нидерландах бояры нет...
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Треба було в Солсберрі агітувати. Там такою «боярою» пригощають, шо аж сознаніє от удовольствія можна потєрять.

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В Нидерландах полно наркоты в свободном обращении. Бояра там не котируется.
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ну я ж и говорю. а что ему та наркота, его не берет
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Если не понятно, то не надо быть специалистом чтобы понять на фото кабины самолета с левой стороны ясно видно кто сбил и чем сбил.
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пуйло отримав, що хотів, наступний обмін буде затягуватись.
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Иван Петрович Сидоров ждёт от Цемаха много нового и интересного.Типа как его пытали бэндэровцы в застенках СБУ, что боинг собственноручно сбил начавший войну с РФ Порошенко, что вызволил его с риском для жизни от Правого сектора герой-миротворец Зеленский, передавший его другому миротворцу Путину.
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Єдині міста де приймуть *********** як рідного це Донецьк та Луганськ
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Где тот Цемах щас? -- ...покойников не комментируют...
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