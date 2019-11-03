 Прокуратура Нідерландів відмовилася коментувати свідчення Цемаха у справі МН17

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я дивилася інтерв'ю. Це правда, що пана Цемаха допитала Міжнародна спільна слідча група (JIT)", - зазначила прессекретар прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк. з приводу інтерв’ю Цемаха, яке він дав виконавчому директору інформагентства "Россия сегодня" Кирилу Вишинському.
Водночас коментувати заяви Цемаха прессекретар прокуратури Нідерландів відмовилася, при цьому наголосивши на конфіденційності сказаного Цемахом під час допиту JIT.
"Ці розмови завжди конфіденційні, тому я не можу оприлюднити, що він сказав", - заявила вона і зазначила, що Цемах є важливою людиною для розслідування справи MH17.
"Цемах - це людина, яка становить інтерес для Міжнародної спільної слідчої групи. Прокуратура Нідерландів надіслала запит на тимчасовий арешт Цемаха до компетентних російських органів 7 вересня 2019 року з метою екстрадиції до Нідерландів", - додала прессекретар прокуратури Нідерландів.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
Цi вы моваю толькi жадаеце умацаваць гэтую думку сярод украiнцау па загаду ФСБ?
Я вважаю, що видачою Цемаха, Україна значно посилила позиціїї *****, щодо його намагання перекласти злочин вбивства близько 300 людей, з реального вбивці - Россії, на Україну.
Это назначенная два дня назад вторая резервная судья по делу МН17, Эдит Поппе-Гилесен.
Боюсь себе представить весь состав суда......
Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года. Председательствовать будет судья Хендрик Стейнгаюс. Другие двое судей - Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс. Резервный судья - Даан Гласс и теперь Эдит Поппе-Гилесен. Они нужны для того, чтобы заменить кого-то из основной тройки судей, например, в случае болезни, чтобы рассмотрение дела длилось без перерывов. Коллегия судей теперь в полном составе. Все судьи в основном вели уголовные дела.
Не жениться же вам на ней.
Вообще удивляет, когда обсуждают человека, глядя на его физиономию.
"мама немка, папа грек.
сам я русский чИлавек"
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вот что, такое "руцкий мир" и откуда берутся манкурты, и моральные уродцы..
От він і стісняється, шо русскіє на нього кажуть «хохол».
Тому і - манкурт.
Депутат государственной думы РФ Алексей Журавлев посетил Золотое-5 - НМ ЛНР
https://www.youtube.com/watch?v=7XIONbETi-Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BN3gBbiVMlE3KShvGeZmq0HbgXEpCjCg6KRWma5xO-xGdHssVHK19tec
"Сейчас выполнили план на 37%. ... Это просто смешно, что из 25 тысяч юношей призывного возраста на Прикарпатье мы не можем призвать 460 человек. Вынуждены ездить по домам, вытаскивать их, ловить. Все игнорируют, никто не хочет идти", - жалуется ивано-франковский областной военный комиссар Владимир Ярмошук. "©
Чего от армии косишь, воен боевого дивана?
а скільки гною порохоботського було вилито на владу???
Що Боїнг збили з БУКа курської 53 бригади ППО РФ?