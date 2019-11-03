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 Політика України
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Все про:Горбатюк (325) Богдан Андрій (205)

 "Все розслідувано: і вбивства протестувальників, і вбивства міліціонерів. Значить - все, далі не потрібно розслідувати", - Горбатюк розповів про розмову з Богданом про справи Майдану на зустрічі із Зеленським. ВIДЕО

Колишній начальник Управління спецрозслідування Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк розповів про те, як обговорював розслідування злочинів часів Революції Гідності і злочинів Віктора Януковича з керівником Офісу президента України Андрієм Богданом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив колишній начальник Управління спецрозслідування Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк в інтерв'ю "Прямому".

За його словами, це сталося наприкінці зустрічі в ОП із президентом України Володимиром Зеленським.

"На тій зустрічі із Зеленським він підійшов (Богдан. - Ред.), наприкінці цієї зустрічі він підійшов.

Він, не знаючи про суть, сказав: "Не розслідувалися справи, не розслідувалися щодо вбивств правоохоронців. Я ж вам казав, Володимире Олександровичу". А він (президент Володимир Зеленський. - Ред.) каже сам: "Як же не розслідувалися, якщо мені щойно доповіли, що є результати?" "Значить, тоді вже не треба розслідувати. Все розслідувано: і вбивства протестувальників, і вбивства правоохоронців. Значить - все, далі не треба розслідувати".

Та ні, кажу, треба розслідувати, і багато ще до завершення. І насамперед щодо організаторів, і потрібні зміни в законі. І це саме питання президента щодо внесення змін у закон, який розблоковує можливість застосування заочного судочинства.

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Він каже: "Ні, це не питання президента. Будете розповідати новому генеральному прокурору".

Я кажу: "А ще злочинна організація Януковича. Економічні злочини підлягають розслідуванню".

"Та ні, про що ви розповідаєте? Які економічні злочини? Про що ви розповідаєте?" І потім він уже перевів тему на те, що на вас наступний чекає ..." - каже Горбатюк.

На уточнююче запитання ведучої, чи не тролив його під час цієї розмові Богдан, Горбатюк відповів, що глава ОП говорив серйозно.

"Я, можливо, перебільшую з точки зору емоційної, але суть така була. Тобто перехід від того, що нічого не розслідувано. А потім до того, що треба розслідувати", - зазначив Горбатюк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157538
 
 
 Топ коментарі
 
Богдан з Зеленським намагаються вигородоти овоча? Чи цього хоче громадськість?
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Я вірю тому, що Янукович і Ко зрадники України.
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милые бранятся. а вот протрезвеет старый прокурвор, доучит наизусть до совершенства аглицкие 8 слов, вернётся и скажет - "здрасте вам мистеры хаудуюду! пили кровя из моих однопартийных братьев? и фсё, кончен разговор! становися кровосиси гадюки к стенке! " (С) ))
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Хоч Горбатюк - свистун і брехло; але, якщо це правда (стосовно заборони розслідувань злочинів проти Майдану Гідності) - вона обовязково коли-не-коли підтвердиться. Або спростується. Почекаємо. Ми - терплячі...
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Богдан еще сволочь та...из пр овских
Засадил Юльку и 3 млрд $ раше отстегнул при. Азарове
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Шо этот Горбатюк несёт? При чём Президент и глава сфиса Президента к преступлениям ?
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вмєсто януковоща судитимуть Федину
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Не будуть...Вона вже Петіна...Завтра буде Вовина...Ускользающая б...
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А если серьёзно. Да завалили расследование, да Горбатюк не справился, да просрали время и улики. Те кто давал приказы стрелять и те кто стрелял тоже не лохи. Они уничтожили доказательства и свалили в р.ф. Что теперь? У нас что с новой властью появился Шерлок Холмс или Пуаро? Нет. Одной политической воли будет маловато. Значит велика вероятность постановочного судебного процесса. Мол вот мы какие пацаны, сказали сделали, электорат схавает.
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5 лет просрал следователь хренов -- теперь слезы. сопли !!! Нахрен ты нужен такой хитрожопыы == еще 10 лет будешь херней маяться !!!!
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Тут надо определиться. Или наши правохранительные органы продажные шкуры и тогда нечего требовать результатов расследований или у нас адекватные правохранительные органы и тогда можно потребовать результаты расследований.
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у тебе теж було 5 років, ти ригів не чіпав, срав картинками, цілував зелених чоловічків в дупу, "зробив себе разом"!
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Я говорю: "Плюс, еще преступная организация Януковича, экономические преступления подлежат расследованию". "Да нет, о чем вы рассказываете? Какие экономические преступления? О чем вы рассказываете?"

Горбатюк- ты ещё расскажи Зеле об экономических преступлениях Бени, Богдана и самого Зели (на офшорные счета которого тоже выводились деньги из "Привата")- сам же первым в каталажке и очутишься. "Все розслідувано: і вбивства протестувальників, і вбивства міліціонерів. Значить - все, далі не потрібно розслідувати", - Горбатюк розповів про розмову з Богданом про справи Майдану на зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 3703
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Если же расследовано, то почему не доложили народу подробности. Всем ясно, что скрывают.
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зачем нам вообще президент??
если все решают Богдан с Портновым
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Хороше і цікаве інтерв'ю. Горбатюк справляє враження порядної і щирої людини. І те, що справи про корупціонерів роками гальмуються у судах - то це видно навіть неозброєним оком.
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спасибо пе и алкопрокуВору
они такие патриоты - только своего кармана
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Складається враження , що і Зе і Бо, проекти Путіна.
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Журналист: это уже больше, чем скандал, где Мустафа и Лещенко, где Юлия Владимировна, почему не слышно ничего от Михеила Николозовича?
Если бы во времена Порошенко бывший сотрудник Генпрокуратуры рассказал, что глава секретариата президента во время разговора в присутствии президента фактически запретил расследование дела преступлений на Майдане, а также преступлений, в том числе экономических, Виктора Януковича - все СМИ стояли бы на ушах, а вокруг Банковой ходили б многочисленные манифестации , а в телевизоре все рассказывали бы об импичменте.
Хочется спросить, куда подевались герои-обличители Мустафа и Лещенко, почему притихла Юлия Владимировна со своим знаменитым «Дорогие мои»? И самое главное, почему не слышно ничего про Михеила Николозовича? Где великий и ужасный Владимир Зиновьевич Парасюк, который прогнал самого Януковича? Где Дмитрий Владимирович Гнап, большой расследователь и обличитель, который даже в президенты ходил, чтобы сбросить «преступного барыгу» Порошенко? Все они притихли, ничего не расследуют, хоть это даже не скандал, это намного больше, чем просто скандал.
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??? не тупи, эти рассказки про расследование пусть расскажет Луценку и Порошенку... этого следака за бездеятельность послали нах*й с работы, а он теперь забеспокоился о Майдане и банде Януковича. Этих плакальщиков-рассказчиков всё больше и больше, то Вятрович то Бессмертный то Супрун... да всех чучел и не упомнишь, один Насалык анаболиков пережрал и говорить не может.
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за цього следака прямим текстом топили ви зебіли. Наприклад, Адвокат родичів загиблих на Майдані Віталій ТИТИЧ в 2017-му: "слідство йде нормально, Горбатюка знімати не можна": https://www.youtube.com/watch?v=EYiF9KH5Ra0
Пошукайте, і гугль видасть подібні заяви інших адвокатів-зебілів
Саме тому Луценко не міг його прогнати.
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??? за пять років нуль... більше нічого не треба, Юга ******* вже в Лондоні з сотнями мільйонів, а той придурок тільки робив вигляд розслідування - йому тікати треба а не перед журношлюхами виступати
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Раз все расследовали так где обещанные посадки? Или садить не тех собрались зебилы?
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Я думаю: "А куда это Богдан из информационного поля подевался?", а ему оказывается Глава СБУ Баканов зуб шепчущий выбил!
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а может и фингал есть , теперь прячется .хреново конечно что не убили друг друга .
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Резонансное убийство силовика Эльджаркиева в Москве: киллер точно знал, где будет жертва
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Козацького роду нема переводу.
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Один чувак которого поперли от кормушеи пришел на канал к другому, которого тоже поперли и ругают новую власть которая их и выгнала. Совпадение ? - не думаю
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Ну а где результат? На Лондон насобирали.
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мутно как то изьясняется этот горбатюк как для прокурора такого уровня.....то ли специально затягивал расследования, чтобы подольше поработать в этой должности, возможно и презентов каких от обвиняемых, то ли такой от природы....
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