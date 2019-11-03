 Українська тенісистка Світоліна поступилася у фіналі Підсумкового турніру WTA першій ракетці світу австралійці Барті

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У фіналі Світоліна поступилася першій ракетці світу австралійці Ешлі Барті з рахунком 4:6, 3:6. Тенісистки провели на корті півтори години.

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