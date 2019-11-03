 Українська тенісистка Світоліна поступилася у фіналі Підсумкового турніру WTA першій ракетці світу австралійці Барті

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У фіналі Світоліна поступилася першій ракетці світу австралійці Ешлі Барті з рахунком 4:6, 3:6. Тенісистки провели на корті півтори години.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У фіналі Світоліна поступилася першій ракетці світу австралійці Ешлі Барті з рахунком 4:6, 3:6. Тенісистки провели на корті півтори години.
Между тем Свитолина выиграла у Барти 4 предыдущие очные встречи, проиграв всего 1 гейм.
(шкіряною ракеткою на мокрому корті)