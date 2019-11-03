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Все про:теніс (74) Світоліна (27)

 Українська тенісистка Світоліна поступилася у фіналі Підсумкового турніру WTA першій ракетці світу австралійці Барті

Українці Еліні Світоліній не вдалося виграти Підсумковий турнір-2019 Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Шеньчжені (Китай).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У фіналі Світоліна поступилася першій ракетці світу австралійці Ешлі Барті з рахунком 4:6, 3:6. Тенісистки провели на корті півтори години.

Дивіться також: Світоліна перемогла швейцарку Бенчіч і вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157537
 
 
 Топ коментарі
 
Вафел, загугли КУбок Кремля 2019.
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ну уступила уступила. Ты же первой ракеке уступила не последней
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так она в Китаей. Что ты в глаза долбишься @лень
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ну уступила уступила. Ты же первой ракеке уступила не последней
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Меньше по кацапским турнирам выступать будешь, Элина.
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так она в Китаей. Что ты в глаза долбишься @лень
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Недостаточно агрессивно играла: ошибалась не много (13 ошибок против 26 у соперницы), но очень мало забивала (8 мячей против 30).

Между тем Свитолина выиграла у Барти 4 предыдущие очные встречи, проиграв всего 1 гейм.
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У Эшли Барти морда кирпича просит. А Элина - красотка.
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Так, я б з Елінкою пограв... у теніс...
(шкіряною ракеткою на мокрому корті)
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Та там мабуть, у тіє гарнюні, мячиків вистачає...

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І все одно файно зіграла! Молодчинка, красуня!
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