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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5753) Трамп (2195) Манафорт (128) Мюллер (57)

 Манафорт просував ідею, що Україна, а не Росія втручалася у вибори в США

Керівник передвиборчого штабу Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року Пол Манафорт просував ідею, згідно з якою Україна, а не Росія стояла за зломом серверів Демократичної партії США.

Як сказано в документах, оприлюднених Міністерством юстиції США, про це заявив під час допитів колишній заступник Манафорта у штабі Трампа, його колишній діловий партнер Рік Гейтс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Допити відбувалися в рамках розслідування втручання Росії у передвиборчу кампанію в США, яке здійснювалось під керівництвом спеціального прокурора Роберта Мюллера. Як випливає з резюме допитів Гейтса, після того, як тисячі листів із серверів Демократичної партії були оприлюднені ресурсом WikiLeaks, Манафорт висловлював припущення, що за цим стояла Україна, а у штабі Трампа намагалися скористатися цими інформаційними "зливами" та обговорювали можливості того, яким чином самостійно отримати доступ до них.

Наказ "отримати листи" віддавав і особисто Дональд Трамп, стверджує Гейтс. У штабі, за словами Гейтса, вважали, що найкращі можливості для цього мав на той час радник Трампа Майкл Флінн завдяки його зв'язкам у Росії. Сам Флінн, який згодом обійняв посаду радника Трампа з питань національної безпеки, також був "твердо переконаний у тому, що росіяни не здійснювали хакерської атаки" на сервери демократів, зазначив Гейтс.

Читайте також: Трамп відчував "непереборну ненависть" до України від початку свого президентського терміну, - The Washington Post

Гейтс був діловим партнером Манафорта, йому було висунуто обвинувачення у змові проти США та у неправдивих заявах у рамках розслідування втручання Росії в американські вибори. Вирок Гейтсу досі не ухвалено, він продовжує співпрацювати зі слідством.

Манафорта було засуджено загалом до семи з половиною років в'язниці в рамках двох кримінальних справ. Його було визнано винним у змові проти держави, у відмиванні грошей та інших фінансових махінаціях, а також у прихованому лобізмі і спробі тиску на свідків.

Читайте також: Розслідування втручання Росії у вибори обійшлося США майже в $32 млн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157534
 
   
 Топ коментарі
 
Как только пресс импичмента стал обретать реальную форму, изо всех дырок у Трампа потекло дерьмо....
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кароче, внутри команды Трампа была договоренность с Кремлем, хакеры ФСБ взламывают почту Демократической партии США, а команда политтехнологов Трампа вешает обвинения на Украину.. после чего, Украина становится изгоем в мировой политике, и отдается Рашке на растерзание.. и в Кремле уже начали праздновать вероятную победу над Украиной при содействии Трампа.. Но все пошло по иному сценарию.. Манафорт в тюрьме (не исключено, что Трамп его помилует), Трампу светит уверенный импичмент, Рашка под санкциями, а Украины опять пропетляла между каплями дождя..
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Манафорт - геній фальсифікацій, але Бог не фраєр і зупинив Манафорта, бо поки Манафорт вчив Януковича не бути лохом, в Манафорта все складалось, а як тільки Манафорт вирішив використати свої знання про Україну проти України - тут Бог перестав бути добрим до Манафорта і став справедливим! Тут Манафорт поліз проти Волі Господа Бога. Так само і з Трампом. Проблеми у Трампа почались тоді коли він почав реально шкодити Україні, до цієї пори демократи були набридливими мухами, а як тільки дійшло до істотної шкоди Україні - демократи раптом спромоглись ухвалити рішення про початок процедури імпічменту! Бог діє неспішно, але зупинити Його Волю неможливо!
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О! Паша Морозова нарисовалась. Барабан не забыла, "ударница"?
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Как только пресс импичмента стал обретать реальную форму, изо всех дырок у Трампа потекло дерьмо....
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Это маха из лавровской конюшни??? Пля я влюбился...
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Удивительно было бы, если б он иначе это утверждал бы...
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Нехай гарант ще раз поїде на зустріч з Трампом, щоб в котре показати свою тупість спілкування на дипломатичну рівні, та далі знищувати і принижувати Україну та її населення спілкуючись з такими монстрами , як Трамп.
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Для них, шо Россия, шо Украина - одно и тоже Манафорт продвигал идею, что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы в США - Цензор.НЕТ 1143
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кароче, внутри команды Трампа была договоренность с Кремлем, хакеры ФСБ взламывают почту Демократической партии США, а команда политтехнологов Трампа вешает обвинения на Украину.. после чего, Украина становится изгоем в мировой политике, и отдается Рашке на растерзание.. и в Кремле уже начали праздновать вероятную победу над Украиной при содействии Трампа.. Но все пошло по иному сценарию.. Манафорт в тюрьме (не исключено, что Трамп его помилует), Трампу светит уверенный импичмент, Рашка под санкциями, а Украины опять пропетляла между каплями дождя..
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Якщо зелепух не доведе діло Трампа і рамєї до кінця..
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... а Україна сіла в калюжу зеленого лайна.
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.....что вы хотите от МАНАФОРТА , если СЕГОДНЯШНИЙ президент говорил о своей стране как о ПРОСТИТУТКЕ !!!!
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Почитай матеріали кримінальних справ проти порошенка
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Дай и нам почитать. Надеюсь это будут не заявления Портнова и банкира русской мафии в США, а уголовные дела. Спасибо.
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ПРУФ на: « матеріали кримінальних справ проти порошенка».

(Тільки не відєокіно шарія / дубінскєра, бо зблюю)
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Покажи, де "матеріали кримінальних справ проти Порошенка"........ Один "зєльоний триндьож"... Ви ж, його, ще в квітні "посадили"...... Аж сто раз.... "За "марадьорство", "баригу", і "офшори".........
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Тобто, 25 років олігархи Коломойський, Фірташ, Ахметов, Пінчук чесно вели бізнес, платили чесно всі податки, не крали з бюджету, не виводили в офшори, працівникам платили білу зарплату європейського рівня, країна жила багато і процвітала. А у 2014 році прийшов Порошенко і обідрав її як липку.

***

Вітер не тільки в полі, вітер і в голові!
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Порошенко прийшов до влади на крові Майдану! Замість того, щоб навести порядок, він очолив мафіозні структури... Чому за його президенства ніхто не поніс покарання? Чому Коломойський, Фірташ, Ахметов, Пінчук та інші вільно себе відчували? Також подумай в кого вітер і де, якщо є чим думати!
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Я не знаю в кого він свище, але добре пам'ятаю парад під час Іловайська... Его головнокомандуючого стало сильніше за життя українських бійців... Лише за це, він заробив на довічне...
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Манафорт просував ідею, що Україна, а не Росія втручалася у вибори в США - Цензор.НЕТ 7034да не надо пруфов!своими словами пару фактов кинь-где,сколько?и "как липку" это сколько?причины роста экономики и бюджета при расходах на оборонку,потери промощностей и сырья донбасса,обдирании "как липку"?в чем причины такого чуда простым доступным языком
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Ну да. Сережа Лещенко же украинский журналист. Манафорт продвигал идею, что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы в США - Цензор.НЕТ 2507
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А мені цікаво за який такий компромат Трамп погодився працювати на РФ.
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...у фсб есть КИНО где трампа долбит САМ путин извращенным способом !!!
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Та у ФСБ є фільм де Тимошенко купається з Саакашвілі в одному бассейні...
Мосфільм руліт, Голлівуд куріт в сторонкє....
Хоча, як кажуть: «Любов зла»...Любов Трампа до путіна не приховати...
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« ТИМОШЕНКО + СААКАШВИЛИ = "КЛУБНИЧКА"

В Москве завершились съемки 26-минутного фильма "Юлия", - сообщает российская газета "Комсомольская правда" в опубликованной 25 августа статье "Тимошенко + Саакашвили = "клубничка".
Источник: https://censor.net.ua/r1826
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Может и не сам Трамп, а его сын, т.к. я выдел передачу на паРаша ТВ, как один владелец элитного ресторана рассказывал о дружбе с сыном Трампа... В ФСБ были бы одни дураки, если бы не установили наблюдения за подобными заведениями
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Це робилось руками русскіх і їх хохлошісток в українських ешелонах прийняття рішень.
«Вбити чужим ножем» (с)
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У владі США є лоббісти інтересів підарашки.
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Вони що там із хмародера впали в тому США???
Щоб при Петрові Україна вмішувалась у вибори в США,? точно з дуба хряпнулись!
Погавкать наші Бойки та Шуфричі могли, а вмішуватись грошва потрібна і не мало!
Хіба може гроші Каламойського або Фірташа!
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вы зробылы цэ разом!
Депутат государственной думы РФ Алексей Журавлев посетил Золотое-5 - НМ ЛНР

https://www.youtube.com/watch?v=7XIONbETi-Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BN3gBbiVMlE3KShvGeZmq0HbgXEpCjCg6KRWma5xO-xGdHssVHK19tec
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Як що так піде далі, то цей рашапоц, разом з «зєльонимічєловєчкамт» посєтіт Раду, з метою арешта Порошенка...
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Зебо-зрада тоже уверена, что Украина вмешивалась...
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То есть украинцы ломали сервера демократов, которых в то же время и поддерживали? Манафорта шизофрения случайно не беспокоит?
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Такое же было с "Кольчугами"....Российские деньги делают чудеса : слепые видят, глухие слышат, немые говорят.....
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А в мене до американців одне питання - як ви могли обирати в президенти трампа чи клінтон, що та, що той це були виграшні варіанти для путіна. Хто у вас там взагалі грає в ігри по висуванню кандидатів і робить вам такий вибір без вибору???!! Це ж нада в такій великій та розвиненій державі допускати до виборів таких людей і давати їм можливість ставати президентами. Ви там що вже геть зажралися і мозги жиром заплили?! Ладно ми недорозвинені були і є, а з вами що???? Де ваші державні діячі, а не продажні цинічні бариги?
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Верх цинізма та брехні! Україна впливала на вибори в сша!!!! Немає слів. Це все одно що сказати що Чад, чи Мозамбік керує сенатом США. Ви виродки краще задайте питання хто видвигає у вас таких нікчемних кандидатів агентів маріонеток в президенти і хто їх реально і для чого ставить на чолі держави США!
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На фотке к ********** уже черненький прристрроился...
🤗
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