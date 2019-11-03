 Манафорт просував ідею, що Україна, а не Росія втручалася у вибори в США

Як сказано в документах, оприлюднених Міністерством юстиції США, про це заявив під час допитів колишній заступник Манафорта у штабі Трампа, його колишній діловий партнер Рік Гейтс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Допити відбувалися в рамках розслідування втручання Росії у передвиборчу кампанію в США, яке здійснювалось під керівництвом спеціального прокурора Роберта Мюллера. Як випливає з резюме допитів Гейтса, після того, як тисячі листів із серверів Демократичної партії були оприлюднені ресурсом WikiLeaks, Манафорт висловлював припущення, що за цим стояла Україна, а у штабі Трампа намагалися скористатися цими інформаційними "зливами" та обговорювали можливості того, яким чином самостійно отримати доступ до них.
Наказ "отримати листи" віддавав і особисто Дональд Трамп, стверджує Гейтс. У штабі, за словами Гейтса, вважали, що найкращі можливості для цього мав на той час радник Трампа Майкл Флінн завдяки його зв'язкам у Росії. Сам Флінн, який згодом обійняв посаду радника Трампа з питань національної безпеки, також був "твердо переконаний у тому, що росіяни не здійснювали хакерської атаки" на сервери демократів, зазначив Гейтс.
Гейтс був діловим партнером Манафорта, йому було висунуто обвинувачення у змові проти США та у неправдивих заявах у рамках розслідування втручання Росії в американські вибори. Вирок Гейтсу досі не ухвалено, він продовжує співпрацювати зі слідством.
Манафорта було засуджено загалом до семи з половиною років в'язниці в рамках двох кримінальних справ. Його було визнано винним у змові проти держави, у відмиванні грошей та інших фінансових махінаціях, а також у прихованому лобізмі і спробі тиску на свідків.
ПРУФ.
(Тільки не відєокіно шарія / дубінскєра, бо зблюю)
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Вітер не тільки в полі, вітер і в голові!
Мосфільм руліт, Голлівуд куріт в сторонкє....
Хоча, як кажуть: «Любов зла»...Любов Трампа до путіна не приховати...
В Москве завершились съемки 26-минутного фильма "Юлия", - сообщает российская газета "Комсомольская правда" в опубликованной 25 августа статье "Тимошенко + Саакашвили = "клубничка".
Источник: https://censor.net.ua/r1826
«Вбити чужим ножем» (с)
Щоб при Петрові Україна вмішувалась у вибори в США,? точно з дуба хряпнулись!
Погавкать наші Бойки та Шуфричі могли, а вмішуватись грошва потрібна і не мало!
Хіба може гроші Каламойського або Фірташа!
Депутат государственной думы РФ Алексей Журавлев посетил Золотое-5 - НМ ЛНР
https://www.youtube.com/watch?v=7XIONbETi-Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1BN3gBbiVMlE3KShvGeZmq0HbgXEpCjCg6KRWma5xO-xGdHssVHK19tec
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